¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÇ¦¼ÔCODE¡×¡¢Java¥³ー¥¹¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡½Å À¸¼¡Ïº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥°¥¶¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇ¦¼ÔCODE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Java¥³ー¥¹¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¬¤è¤ê¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÆâÍÆ¤ò¶¯²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëSQL¤ª¤è¤ÓSpring boot¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢Java¤È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³«È¯¥¹¥¥ë¤ò¡¢°ì´Ó¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
IT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Áü¤Ï¡ÖJava¤Î´ðÁÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ä¥Çー¥¿¥Ùー¥¹±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¦¼ÔCODE¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¼ÂÌ³¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÆâÍÆ
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢Java¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÌ³¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Spring boot¤ÈSQL¤Î´ðÁÃ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤¹½À®¤Ø¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢Java¤È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³«È¯¥¹¥¥ë¤ò°ì´Ó¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- Spring boot ¤Ë¤è¤ëWeb¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
- SQL¡¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹³Ø½¬¤ò¿·µ¬ÄÉ²Ã
- MyBatis¤ò»È¤Ã¤¿DBÏ¢·È¤Î¼ÂÁõ¤òÄÉ²Ã
- MVC¹½Â¤¤ä¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ÇÉ¬¿Ü¤Î²èÌÌ³«È¯¥Õ¥íー¤ò¶¯²½
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Æ°²è¤òÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤ª»î¤·»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÇ¦¼ÔCODE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¼õ¹Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢IT¶È³¦¤Ø¤ÎÌ¤·Ð¸³Å¾¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://ninjacode.work/trial
Ç¦¼ÔCODE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÇ¦¼ÔCODE(https://ninjacode.work/)¡×¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤äWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¡¢½é³Ø¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡ÖºÃÀÞ¤µ¤»¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ITµ»½Ñ¼Ô¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö¼ÁÌä¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ²ñ¸å¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤ÇÌµ´ü¸Â¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥¬¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHUGAN¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ç¦¼ÔCODE¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬Ì¤·Ð¸³¤«¤éÅ¾¿¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HUGAN¥µ¥¤¥È¡§https://hugan.jp/
¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Öº£¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢"¶È³¦¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹"¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎIT´ë¶È¤ò»Ò²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
<²ñ¼Ò³µÍ×>
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡½ÅÀ¸¼¡Ïº
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ïー£Â 18³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¦URL¡§https://www.raxus.inc/
¡ã¥é¥°¥¶¥¹¥°¥ëー¥× ¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡ä