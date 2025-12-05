¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¤Ø¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ü¥¤¥¹ÈøÃæ»á¤ò¾·¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¹Ö±é¤ò³«ºÅ
¾ã³²¼Ô½¢¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¼Ò²ñ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Â¼¸¼£)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¾ã³²Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ü¥¤¥¹ ÂåÉ½Íý»ö ÈøÃæ Í§ºÈ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¼ÒÆâ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¡Ê¤í¤¦Ê¸²½¡Ë¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢CODA¡ÊChildren of Deaf Adults¡§Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Æ¤ò»ý¤ÄÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¶¡¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¡¢³×¿·Åª¤Ê¶µ°é¡¦½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÈøÃæ»á¤ò·Þ¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¡¦²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¤ÎÂÎ¸³¡¢CODA¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡õNPO¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸À¸ìÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ
ÈøÃæ»á¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¼êÏÃ¤òÊì¸ì¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ò¡Ö¾ã³²¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø³°¹ñ¿Í¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡×¤ÈÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿äÂ¬¡×¤ÎÉé²Ù¤ò²¼¤²¤ë¡Ö¸«¤Æ¤ï¤«¤ë»Ù±ç¡×
¸ý¸µ¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿äÂ¬¡×¤Ë¤è¤ëÇ¾¤ÎÈèÏ«¡ÊÇ§ÃÎÅªÉé²Ù¡Ë¤ò»²²Ã¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»À¼¾ðÊó¤ÎÃ±¤Ê¤ëÊ¸»ú²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂÀ»ú¤ä¿§Ê¬¤±¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¾ðÊóÀß·×¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹
ÈøÃæ»á¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÊÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜÇÛ¤ê¡¦µ¤ÇÛ¤ê¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ëµÊÃãÅ¹·Ð±Ä¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢´Ä¶¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¼¡Âè¤Ç¡¢¾ã³²ÆÃÀ¤¬ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ËÊÑ¤ï¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¹Ö¤·¤¿¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
»²²Ã¤·¤¿¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤°¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö¾ã³²¡á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ø¤Îµ¤¤Å¤
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î¤ªÏÃ¤·¤«¤é¡¢¾ã³²¡áÉ¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¦¤¬ÀèÆþ´Ñ¤ä¿äÂ¬¤Î¤ß¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ç¥Õ¡ÊÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¡Ë¡á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÌÌ¤ËÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¥«¥Æ¥´¥êーÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ICT¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤«¤é¡ÖÁê¸ßÍý²ò¡×¤Ø
¡Ö¡Ø¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡Ù¤È¤¤¤¦¤È·ò¾ï¼Ô¤¬¾ã³²¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦Â¸ºßÆ±»Î¤¬Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤áÊâ¤ß´ó¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢¸¦½¤ÆâÍÆ¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â¹Ô¤²á¤®¤¿ÇÛÎ¸¼«ÂÎ¤¬¡¢¾ã³²¼Ô¤È·ò¾ï¼Ô¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¢§ÌÀÆü¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖÀ¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ÒÆâ³°¤ÎÀâÌÀ¤ä°ÆÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¤È¥´ー¥ë¤ÏÅö»ö¼Ô¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£¥×¥í¥»¥¹¤ÏÁ´°÷¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¹Ö±é¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¡Ö¸À¸ìÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÂº½Å¡×¤ä¡Ö¾ðÊó¤Î»ë³ÐÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢Æü¡¹¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤â¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎDE&I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ü¥¤¥¹
ÂåÉ½Íý»ö ÈøÃæ Í§ºÈ »á
¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤ò¤â¤ÄÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¤É¤â¡ÊCODA¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼êÏÃ¤òÂè°ì¸À¸ì¤È¤·¤Æ°é¤Ä¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤ËNPOË¡¿Í¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ü¥¤¥¹¤òÀßÎ©¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¹¥¤¡¦ÆÀ°Õ¡×¤ò¿¤Ð¤¹¶µ°é»ö¶È¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¼Ò°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://silentvoice.org/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó
ABA¡Ê±þÍÑ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¡Ë¤äCBS¡ÊÊ¸Ì®Åª¹ÔÆ°²Ê³Ø¡Ë¡¢Âè»°À¤Âå¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤ÇÀìÌçÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¾ì¡×¤Å¤¯¤ê¤«¤éÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡¢¿Í¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ë¡£¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2009Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ã³²¼Ô¤Î¡ÖºÎÍÑ¡×¤È¡ÖÄêÃå¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¤¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖINCLU¡×¤ò±¿±Ä¡£¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢²°ÆâÇÀ±à·¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖIBUKI¡×¡¢¥íー¥¹¥¿¥êー·¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹ ¡ÖBYSN¡×¡¢´ë¶È/¾ã³²Åö»ö¼Ô¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸¦½¤¡¢ºßÂð¸ÛÍÑ»Ù±ç¡¢¾ã³²¼ÔºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£