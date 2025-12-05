ËÜÆü¥ªー¥×¥ó¡ÚCheeseTable -carnival-¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûÅ¹¡Û¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ªµÈ¾Í»û¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç2.5»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕÁ´7ÉÊ¥×¥é¥ó¤¬¤Ê¤ó¤È3000±ß¡ª
°û¿©»ö¶È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨¥ë¥Ç¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÂ¼ ¾ù¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3223¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Áー¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖCheeseTable -carnival- ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó½àÈ÷¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âô»³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎµÈ¾Í»û¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú2.5»þ´Ö¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¿©¤ÙÊüÂê¤ò´Þ¤àÁ´7ÉÊ¥×¥é¥ó3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û¤ÏÅöÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ìcheese¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å ¥°¥ê¥ë¥Évege¡õmeat¡×¤ä¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¦ÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤ò¤ªÀÊ¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£2.5»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Áー¥ºÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤ªÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ï12·îËö¤Þ¤Ç¡£Áá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13315235/party/283141275
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¥ªー¥×¥óµÇ°¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥Ö¥ê¥å¥ìcheese¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ä¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤ÉÁ´7ÉÊ¡Ô2.5»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕ¡Õ12·îËö¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê²Á³Ê3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥¹ÆâÍÆ
£±.¼«²ÈÀ½¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¿©¤ÙÊüÂê
£².¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥êーÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
£³.ºÌ¤êÌîºÚ¤È¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À
£´.¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ð¥¿ー¥Õ¥é¥¤～¥¢¥ó¥Á¥ç¥ÓÉ÷Ì£～
£µ.¥Ö¥ê¥å¥ìcheese¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å ¥°¥ê¥ë¥Évege¡õmeat¡Ü500±ß¤Ç¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡ª
£¶.¥Ïー¥Ö¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¡Chef's¥½ー¥¹
£·.¥Áー¥º²°¤µ¤ó¤ÎÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¡¦»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤
¡¦¼Ì¿¿¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£¢¨µ¨Àá¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÊüÂê¤Î¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï¤ªÀÊ½ªÎ»30Ê¬Á°¤Ç¤¹
¡¦¶â¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï2»þ´ÖÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÖÂ«¥±ー¥¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¢¡°û¤ßÊüÂê¢¡
¡ÚSOUR¡Û¡¡¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー/¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ï¥¤/¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ï¥¤
¡ÚHIGHBALL¡Û¡¡¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¿¥³ー¥¯¥Ï¥¤¥Üー¥ë
¡ÚWINE¡Û¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¿Çò¥ï¥¤¥ó
¡ÚPLUM WINE¡Û¡¡¤¢¤é¤´¤·Çß¼ò¡Ê¥í¥Ã¥¯/¥½ー¥À/¿å¡Ë
¡ÚCOCKTAIL¡Û¡¡¥«¥·¥¹¥½ー¥À¡¿¥«¥·¥¹¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¿¥«¥·¥¹¥¦ー¥í¥ó¡¿¥Ôー¥Á¥½ー¥À¡¿¥Ôー¥Á¥¦ー¥í¥ó¡¿¥â¥¹¥³¥ß¥åー¥ë¡¿¥¦¥©¥Ã¥«¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¿¥¸¥ó¥ê¥Ã¥ー¡¿¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯
¡ÚSOFTDRINK¡Û¡¡¥³ー¥é¡¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¡¿¥á¥í¥ó¥½ー¥À¡¿¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¡¿¥¦ー¥í¥óÃã¡¿¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã
¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ô¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¥Ý¥Ã¥×¥ªー¥Ðー¡Êpopover¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î·Ú¤¯¤ÆÃæ¤¬¶õÆ¶¤Î¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï´Ý¤¤¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Â¦¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ï¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Á¤â¤Á¡¦¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë±ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥áー¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»®¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Áー¥º¥½ー¥¹¤äÁ°ºÚ¤Ê¤É¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¿¤Æ¤ò¤ªÀÊ¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CheeseTable -carnival- ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
-Cheese Table carnival-
Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥«ー¥Ë¥Ð¥ë -½Ëº×- ¤ò¡£
¡ÖCheeseTable¡×¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¥Áー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥º¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤´²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢Îø¿Í¤â¡£
Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö¥Áー¥º¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¥Áー¥ºÎÁÍý¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖCheeseTable-carnival-¡×¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡£¤½¤ì¤Ï½Ëº×¡£
ºÌ¤ê¤ä¹á¤ê¡¢²»¤ä¿©¤ÙÊý¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤òÅº¤¨¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£
¤½¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¾Ð´é¤È´¿´î¤Ç°î¤ì¤ë¤½¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê½Ëº×¡×¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤â¥Áー¥º¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¿©ºÌË¤«¤Ê¥Ç¥ê¥«¥Ã¥»¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½Ëº×¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Áー¥ºÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§CheeseTable-carnival-¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1-11-5
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û A´Û 1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§0422-27-5266
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～23:00¡ÊLO¡§22:00¡Ë
URL¡¡¡§https://www.dd-holdings.jp/shops/cheesetable/kitijyouji