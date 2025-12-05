¡ÚÂÐÃÌ¡Û»°°æ²½³Ø¡ßOne¿Í»ö¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿Í»ö¥Ýー¥¿¥ë¡ØHR¥×¥í¡Ù¤Ë¤ÆÂÐÃÌµ»ö¤ò¸ø³«
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOne¿Í»ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëOne¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅâÂôÍº»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿Í»ö¥Ýー¥¿¥ë¡ØHR¥×¥í¡Ù¤Ë¤Æ»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ½¤¡¢°Ê²¼¡¢»°°æ²½³Ø¡Ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉôÄ¹ ¾®Ìî¿¿¸ã»á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºàÉôHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー ¿¥ÅÄ½Ó¼£»á¤ÈÊÀ¼ÒHRTech SaaS»ö¶ÈÉô ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥»ー¥ë¥¹Éô ÉôÄ¹ ¿À»³Ä¾¹¬¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤âÂç¤¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»°°æ²½³Ø¤Ï2023Ç¯¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥ëー¥×Åý¹ç·¿¿Íºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥°¥ëー¥×Á´½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ÂÁ©¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¿À»³¤¬»°°æ²½³Ø¤òË¬Ìä¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾®Ìî»á¤È¿¥ÅÄ»á¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤Ê¤¼À®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¿Íºà¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ÊñÀÝÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¿Íºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆ³Æþ
2. ¥Çー¥¿¤ÎÌ±¼ç²½¤Î¼Â¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð
3. ¿Í»ö¤¬¿Í¤äÁÈ¿¥¤Ë¤â¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿Í»öDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤
4. ¿Í»öDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ØHR¥×¥í¡ÙÂÐÃÌµ»ö¤òÆÉ¤à :
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=4492
µ»öÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://onehr.jp/whitepaper/interview-mikg/
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖOne¿Í»ö¡× :
https://onehr.jp/whitepaper/saas_product3/
¢£ÂÐÃÌ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡
¾®Ìî ¿¿¸ã»á
»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Íý»ö ¥é¥¤¥Õ¡õ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¥ªー¥é¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉôÄ¹
2000Ç¯¤Ë»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¡£ICT´ØÏ¢»ö¶È¤Î³¤³°±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡ÊÀïÎ¬ºöÄê¡¦»ö¶È´ÉÍý¡¦ÅêÍ»»ñ¤Ê¤É¡Ë¤ò·Ð¸³¸å¡¢¿Í»ö¤Ë°ÛÆ°¡£ÁÈ¹çÂÐ±þ¤äÀ©ÅÙ²þÄê¡¢ºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¡¢¹ñÆâ³°M&A¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¢HR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¸å·Ñ¼Ô·×²è¤Î»ÅÁÈ¤ßÆ³Æþ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥àÅ¸³«¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£2021Ç¯4·î¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºàÉô ÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£»ö¶ÈÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¿¥ÅÄ ½Ó¼£»á
»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºàÉôHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー
»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¿Í»ö·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯12·î¤Ë»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏÆ±¼Ò¤Î¿Íºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡¦³èÍÑ¤Ë·È¤ï¤ëHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¿À»³ Ä¾¹¬
One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò HRTech SaaS»ö¶ÈÉô ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥»ー¥ë¥¹Éô ÉôÄ¹
Á°¿¦¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHRBrain¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆSaaS·¿¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤Æ100¼ÒÄ¶¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¡£·Ð±ÄÁØ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿²ÝÂêÆÃÄê¤ÈÀïÎ¬Àß·×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤È¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¡£2025Ç¯¡¢One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼´¤Ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼️¡ÖOne¿Í»ö¡×¤È¤Ï
Í½þÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ô60Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ªÏ«Ì³´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¿Íºà¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://onehr.jp/
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈHP¡§https://onehr.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://twitter.com/onehr_jp
¡¦¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/onehrjp
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§pr@onehr.jp