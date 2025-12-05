¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¤ª¤ª¤¾¤é¥«¥ì¥Ã¥¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶µ°é¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ¶â»Ò·¼¡¢°Ê²¼ MSOL¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍKTC¤ª¤ª¤¾¤é³Ø±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¤ª¤ª¤¾¤é¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ª¤¾¤é¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÂç¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MSOL¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¼ø¶È¡¦¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¤ª¤ª¤¾¤é¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¶µ°é¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤ä¡¢Ãç´Ö¤È¶¨Æ¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤à¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊª»ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢MSOL¤¬ÀìÌç¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤â¶¦ÄÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÀµ²ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤ÊýË¡¡×¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ó¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£MSOL¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈTechnology¤òÍ»¹ç¤·¤¿Management¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¤ÎPlatform¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤È¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¼ø¶È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
³«ºÅÆü ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡ ¡§¤ª¤ª¤¾¤é¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅìµþ¹»¡¢Ê¡²¬¹»¡Ë ³ØÀ¸ Ìó30Ì¾
·Á¼° ¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·¿¼ø¶È
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹½Â¤Íý²ò¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î²ÝÂê¿ë¹Ô¡¢¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê
ÌÜÅª ¡§¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤Ì¤Íè¡×¤ò¼çÂÎÅª¤ËÁªÂò¤·¡¢¥Áー¥à¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Î§¤È¶¨Æ¯¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ¸³¤¹¤ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¦ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤òÃÎ¤ë
¡¦ Â¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Âº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¡¦ 1¿Í¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¢£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¡×
¡Ö¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤¿¡×
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼çÂÎÀ¡É¤È¡ÈÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MSOL¤Ïº£¸å¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
