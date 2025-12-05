Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô200Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¥«¥Õ¥§¡Ømipig cafe¡Ù¡¿¿À¸Í½é½ÐÅ¹¡¦22¹æÅ¹¤¬¿À¸Í»°µÜ¤Ë12·îÃæ½Ü¥ªー¥×¥óÍ½Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSaLaDa¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ÂóÌð¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHooome¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ÂóÌð¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ömipig cafe¡×¤Î22¹æÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»°µÜ¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡mipig cafe¤Ï¡¢¡Èwith pig¡É ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÌþ¤·¤È³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¥Õ¥¡ー¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸¤¤äÇ¤ËÊÂ¤Ö¿·¤¿¤ÊÈ¼Î·Æ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢mipig cafe¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ä¶¦´¶¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î²ê¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¿¨¤ìÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò¡ÈÃç´Ö¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°ã¤¦Â¸ºß¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤è¤í¤³¤Ó¤ò¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·îÃæ¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤òÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµ¼°¤Ê³«¶ÈÆü¡¢Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á
¢£¿À¸Í»°µÜÅ¹ ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§mipig cafe ¿À¸Í»°µÜÅ¹
½»½ê¡¡¡¡¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»°µÜÄ®£³-£¹-£¸
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥ªー¥×¥óÆü¡§12·îÃæ½ÜÍ½Äê
URL¡§https://mipig.cafe/
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×
´ü´Ö¡¡¡¡¡§¥ªー¥×¥óÆü～2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¿À¸Í»°µÜÅ¹
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ
¢£mipig¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¥Õ¥¡ー¥à¡Èmipig farm¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Èmipig cafe¡É¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡Ö¼Ò²ñÀ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª°úÅÏ¤·¡£¤ª°úÅÏ¤·¸å¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë2,000É¤°Ê¾å¤Ë¤ª°úÅÏ¤·¡¢¥«¥Õ¥§Íè¾ì¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼ÒSaLaDa¡¿ ³ô¼°²ñ¼ÒHooome
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-20-1-7F
TEL¡§03-6459-0311
Mail¡§contact@mipig.cafe (Ã´Åö¼Ô¡§ËÌÀî¡Ë
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÇÞÂÎ¼ÒÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£