¥¨¥ì¥­¥®¥¿ーÆÃ²½¤ÎÂÐÀï·¿²»³Ú¥²ー¥à¡ÖHeavenly Guitars¡×¡¢SteamÈÇ¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡ªËÜÆü¤è¤ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àè°ìÅ¯¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÂÐÀï·¿²»³Ú¥²ー¥à¡ØHeavenly Guitars¡Ê¥Ø¥Ö¥ó¥êー¥®¥¿ー¥º¡¢°Ê²¼ËÜºî¡Ë¡Ù¤ÎSteamÈÇ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êËÌÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SteamÈÇ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¡ÖÀéËÜºù¡×¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê³Ú¶ÊÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÏÁ´¤ÆÀ¸±éÁÕ¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀéËÜºù～Metal Version～¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¡Ö¸ì×ÃÌµ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¹¥¤ß¤Î²»³Ú¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤äµ¡Ç½³ÈÄ¥¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://store.steampowered.com/app/3968980/Heavenly_Guitars/
¢£¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢
¡ü ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.heavenly-guitars.com/(https://www.heavenly-guitars.com/)
¡ü ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/HeavenlyGtrs(https://x.com/HeavenlyGtrs)
¡ü ¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars(https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars)
¡ÖHeavenly Guitars¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜºî¤ÎSTEAMÈÇ¤Ï¡¢So-net Entertainment Taiwan Limited¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑÂæËÌ»Ô¡¢Æ¡»öÄ¹·óCEO¡§±ÊÅÄÇî¾æ¡Ë¤ÈÅö¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢SteamÈÇ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÅö¼Ò¤¬Ã´Åö¤·¡¢PC¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥êÈÇ¡ÊiOS¡¿Android¡Ë¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢½ç¼¡Åö¼Ò¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò°ú¤·Ñ¤°Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥®¥¿ーÁÕË¡¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿ーÆÃÍ¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÉ½¸½¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯³Ú¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²ー¥àÂÎ¸³¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÐÀï·Á¼°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥¿ー¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¡¢¥¹¥¥ë¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ーÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥®¥¿ー¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥×¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤·¡¢°ìÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÇ®¤¤¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡ü Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È¡¢À¸±éÁÕ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É
¡ü ¥®¥¿ー¡¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×ÁÇ
¡ü ¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤¬µ»½Ñ¤ÈÀïÎ¬¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¥é¥ó¥¯À©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥È¥ë
¡ü ¿Íµ¤¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤ä³¤³°¸þ¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê
¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ëWeb3Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥®¥¿ー¤ÎNFT²½¤Ï¡¢SteamÈÇ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥²ー¥à²èÌÌ¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¼Âµ¡¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥É¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-18
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2019 Ç¯ 12 ·î 9 Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹Àè°ìÅ¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥²ー¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¦¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥È¶ÈÌ³
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.pandolor.co.jp
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤³¤Á¤é¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¡º÷Æü¤È¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£