¡Ú¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó 2026 ¡ØÂçºå¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡Ù
¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²Åç2ÃúÌÜ4-32¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥¢¥ì¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥«¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥È¥í¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ»ºçõ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó 2026 ¡ØÂçºå¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤âçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥±ー¥¤ä¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥¹¥³ー¥ó¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¹ñ»ºçõ¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë´Å¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëçõ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯¹ñ»ºçõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥È¥í¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ ¥Ï¥Õ¥£¥º¡¦¥é¥¶¥êÎ¨¤¤¤ë¥Áー¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¹ñ»ºçõ¤Î»ý¤Ä¿ð¡¹¤·¤µ¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤Ë¡¢Ç»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ê¤É¡¢Åß¤Îçõ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤ä¡Ö¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È¡×¤Ê¤É¡¢»ÀÌ£¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¤ー¥Ä¤âÂ·¤¤¡¢°ìÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢çõ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·½Õ¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥âー¥¯¥À¥Ã¥¯¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥Õ¥é¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥·¥§¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢¤Ëºù¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤È½ÕµÆ¤Î¥àー¥¹¤¬¿¥¤êÀ®¤¹²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡¢¤µ¤é¤ËºÚ¤Î²Ö¤È¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¡¢±üÃ°ÇÈ·Ü¤ò½Å¤Í¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Êµ¨Àá¤Î·Ã¤ß¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë3¼ï¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤â¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥³ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥Æ¥£ー¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿£²¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÃã¤äÆüËÜÃã¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç10¼ï¤òÂ·¤¨¡¢¥³ー¥Òー¤â5¼ï¤´ÍÑ°Õ¡£Á´15¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þµ¨¤À¤±¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¸ì¤é¤¤¤È¤È¤â¤Ëµ¨Àá¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
çõÂçÊ¡¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å / çõ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹
¥Õ¥¡¥êー¥Ì¼«²ÈÀ½¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹
½ÕµÆ¤Î¥àー¥¹¤È¥ª¥»¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢¡¢ºùÉ÷Ì£¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Èçõ¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È / ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥È¥í¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡× ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×³µÍ×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§12:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹ 17:00¡Ë ¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ Ê¿Æü 8,800±ß / ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü 9,600±ß
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥È¥í¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¡Ê¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå 1³¬¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§
[Ê¿Æü¤Î¤´Í½Ìó]
https://www.tablecheck.com/ja/shops/jardin-fourseasons-osaka/reserve?menu_items%5b%5d=692afba9b42d58cde34219f5
[ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Î¤´Í½Ìó]
https://www.tablecheck.com/ja/shops/jardin-fourseasons-osaka/reserve?menu_items%5b%5d=692afc67b0abfcf75fe5303d
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡§
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥êー¡Û
³ûÆù¤Î¥¹¥âー¥¯¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¥¿¥ë¥È / ½ÕµÆ¤Î¥àー¥¹¤È¥ª¥»¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢¡¢ºùÉ÷Ì£¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー /ºÌ¤ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á:¹ñ»ºµí¥µー¥í¥¤¥ó¥íー¥¹¥È¤È¥Óー¥ó¥º¡¢¥Ûー¥¹¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î¥³¥³¥¢¥Ö¥ì¥Ã¥É¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹ / ±üÃ°ÇÈ·Ü¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Ô¥¯¥ë¥¹Åº¤¨ / ³¤Ï·¤È¥Ü¥¤¥ë¥¨¥Ã¥°¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Ö¥ì¥Ã¥É¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¥³¥ó¥Ý¥Æ
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
çõÂçÊ¡¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å / ¥Õ¥¡¥êー¥Ì¼«²ÈÀ½¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹ / ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥ / ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Èçõ¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È / ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥±ー¥ / ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹ / çõ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹
¡Ú¥¹¥³ー¥ó¡Û
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥¹¥³ー¥ó / ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¤Î¥¹¥³ー¥ó
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
06-6676-8591¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ërestaurant.osaka@fourseasons.com
¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥êー¥Ì¡×¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Êº¸¡Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¡Ë¡ÊÃæ¡Ë¥íー¥º¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¡
1³¬¥í¥Óー¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥êー¥Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¡¢µ¨Àá¤Î¥Ú¥¹¥È¥êー¤ä¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¡¢¥±ー¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥³ー¥Òー¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¡¢¥Ï¥Õ¥£¥º¡¦¥é¥¶¥ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¹ñ»ºçõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§8:00～19:00
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥êー¥Ì¡×¡Ê¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå 1³¬¡Ë
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤¥¹¡¡900±ß
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¡Ë¡¡1,200±ß
¡¦¥íー¥º¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¡1,350±ß
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥¹¥³ー¥ó¡¡500±ß
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¿¥ë¥È ¡¡1¥Ôー¥¹ 1,350±ß / ¥Ûー¥ë¡ÊÄ¾·Â12cm¡Ë 6,000±ß
¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥íー¥º¥¦¥©ー¥¿ー ¥àー¥¹¥±ー¥ 1,450±ß
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¡1¥Ôー¥¹ 1,350±ß / ¥Ûー¥ë¡Ê13cm ¡ß 13cm¡Ë 7,200±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¡¥Ûー¥ë¡Ê13cm ¡ß 13cm¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥íー¥º¥¦¥©ー¥¿ー ¥àー¥¹¥±ー¥
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥¹¥³ー¥ó
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¿¥ë¥È
¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥êー¥Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥êー¥Ì¡×
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå1³¬¤Î¥í¥Óー¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡£µ¨Àá¤Î¥Ú¥¹¥È¥êー¤ä¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¡¢¥±ー¥¤Ê¤É¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥³ー¥Òー¤È¶¦¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£¤´¼«Âð¤Ë¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ªÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¤É¤¦¤¾¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.fourseasons.com/jp/osaka/dining/lounges/farine/(https://www.fourseasons.com/jp/osaka/dining/lounges/farine/)
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå ³°´Ñ
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤Ï¡¢¸½ºß47¥«¹ñ¤Ë133¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾ー¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2025Ç¯4·î¸½ºß)¡£¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç4¸®ÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¿å¤ÎÅÔ¡¦Âçºå¤ÎÆ²Åç¤Ë¥¢ー¥Ð¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ2024Ç¯8·î1Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿175¼¼¤ÎµÒ¼¼(¤¦¤Á¥¹¥¤ー¥È27¼¼)¡¢¥â¥À¥óÎ¹´Û¤òÉ½¸½¤·¤¿Á´¼¼¾öÉß¤¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥í¥¢¡ÖGENSUI(¸¼¿å)¡×¡¢¼¼Æâ¥×ー¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¸¥à¡¢ÂßÀÚÉ÷Ï¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥í¥¢¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê5¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥Ðー¡¢¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÌÀ¤ë¤¯¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Üー¥ë¥ëー¥à ¤«¤é¹âÁØ³¬¤ÎÄ¯Ë¾¤¬ÆÃÄ§¤Î¾®µ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¤Î¥¹¥«¥¤¥µ¥í¥ó¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò¸ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê±ã²ñ¾ì»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ÛÆâÁ´¤Æ¤ÇÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÄ¯Ë¾¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·Á¯¤Êµ²±¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.fourseasons.com/jp/osaka/
¥×¥ì¥¹¥ëー¥à: https://press.fourseasons.com/jp/osaka/trending-now/fact-sheet/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à : https://www.instagram.com/fsosaka/
¢¨Á´¤Æ¤ÎÎÁ¶â¤ÏÆÃµ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿ Áí³ÛÉ½¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡µÈÅÄ½ç°ì Junichi.Yoshida@fourseasons.com