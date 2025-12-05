2025Ç¯～2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡í´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡í¤Ç¤âÀáÌó¤Î·¹¸þ¤Ë¡£Ìó7³ä¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¹©É×¤¹¤ë¡×¤È²óÅú
À¸³è¼Ô¤È¼Ò²ñ¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤¯¤Õ¤¦À¸³è¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢¤¯¤Õ¤¦Áí¸¦¡Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô5,403Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢12·î26Æü¤ò»Å»öÇ¼¤á¡¢1·î5Æü¤ò»Å»ö»Ï¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢"´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¹¤á¤ÎµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â³¤¯Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤¬³°½Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
¡¦2025Ç¯～2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤ÏÌó8³ä¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×
¡¦Ìó7³ä¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
¡¦Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¹àÌÜ¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤¹¡¦¹µ¤¨¤ë¡×¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¹©É×
¡¦12·î30Æü¤ÏÌó4³ä¤Î¿Í¤¬Àµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¹âµé¿©ºà1°Ì¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¡×
¡¦12·î31Æü¤ËÌó9³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¡£¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÍ¼¿©¡×¡¢Ìó4³ä¤Ï¡ÖÍ¼¿©¸å¡×
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¥Æー¥Þ¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§£±.²È·×Êí¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¥æー¥¶ー¡¢¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¥æー¥¶ー·×5,403Ì¾£².¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×Æ³Æþ´ë¶È28¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§£±.2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë£².2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
2025Ç¯～2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤ÏÌó8³ä¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×¡Ê77.3%¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Â³¤¯¡Ö²È»ö¤äÁÝ½ü¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¡Ê41.3%¡Ë¡¢¡Ö¶á¾ì¤Ø¤Î³°½Ð¡×¡Ê32.6%¡Ë¤«¤é¤âÄ¹´ü¤ÎÏ¢µÙ¤Ç¤â±ó½Ð¤»¤º¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó7³ä¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê¡Ö¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×34.9%¤È¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×33.9%¤Î¹ç·×¡Ë¤ÏÌó7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¹àÌÜ¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤¹¡¦¹µ¤¨¤ë¡×¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¹©É×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Ø¤Î½ÐÈñ¤ËÀáÌó»Ö¸þ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤»¤Á¤ä¿©ºà¡¢°û¤ßÊª¤Ê¤É¤Î¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê76.6%¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö³°¿©Èñ¡×¡Ê51.6%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤Î¡Ö¸òºÝÈñ¡×¡Ê30.7%¡Ë¡¢¼êÅÚ»º¤ä¤ªÇ¯¶Ì¤Ê¤É¤Î¡Ö¥®¥Õ¥ÈÈñÍÑ¡×¡Ê25.3%¡Ë¤Ê¤ÉÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤«¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤¹¡¦¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê46.5%¡Ë¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ê46.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¶Ïº¹¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤Êª¤Î¹©É×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥»ー¥ë¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê39.6%¡Ë¡¢¿©Èñºï¸º¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÎÁÍý¤ò¼ÁÁÇ¤Ë¤¹¤ë¡¦¸º¤é¤¹¡×¡Ê35.4%¡Ë¡¢¡Ö¼êºî¤êÎÁÍý¤òÁý¤ä¤¹¡×¡Ê33.9%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤«¤é¡ÖÎ¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ë¡¦¶á¾ì¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¡Ê25.0%¡Ë¡¢¡Ö³°½Ð¤ò¸º¤é¤¹¡¦¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê24.6%¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢"´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ"¤È¤Ï¤¤¤¨·ø¼Â¤Ë²á¤´¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î30Æü¤ÏÌó4³ä¤Î¿Í¤¬Àµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¹âµé¿©ºà1°Ì¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¡×
Àµ·î½àÈ÷¤Î¿©ºà¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ê¤ÉÊ¬»¶¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¤Î·ÀÌó´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡¢Áá¤á¤Ë»Å»öÇ¼¤á¤ò·Þ¤¨¤ÆÇ¯ËöµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÂ¥¤òÁ°ÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹´üÏ¢µÙ¤Ç¿©»öÍÑ°Õ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤³¤È¤«¤é¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë´Ê°×Ä´ÍýÉÊ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬Ç¯Ëö¤ÎÈÎÂ¥¤Ç¹©É×¤¹¤ëÅÀ¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÀ¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡¦12·î25Æü¤«¤éÇ¯Ëö¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¡¢ÈÎÇä¶¯²½
¡¦´ü´ÖÁ°È¾¤ÎÆÃÇä¤ÏÇ¯Ëö¤é¤·¤¤Êª¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ë³§¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊª¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï9Ï¢µÙ¤ÇÆâ¿©¼ûÍ×¤ò¸«±Û¤·¡¢¡ÖºÐËö¿©ÉÊÂç»Ô¡×¹¹ð¤ò3´ë²èÅê²¼¤¹¤ë
¡¦ÎãÇ¯Ç¯Ëö¥Á¥é¥·¤Ï12·î28ÆüÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÆüÁ°ÅÝ¤·¤Æ12·î27Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê
¤½¤ó¤ÊÀµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¹âµé¿©ºà¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¡×¡Ê26.3%¡Ë¡£¶Ïº¹¤Ç¡Ö¤Þ¤°¤í°Ê³°¤Î»É¿È¡×¡Ê24.2%¡Ë¡¢¡Ö¤«¤º¤Î¤³¡×¡Ê23.6%¡Ë¡¢¡ÖµíÆù¡Ê¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡Ë¡×¡Ê23.3%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
12·î31Æü¤ËÌó9³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¡£¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÍ¼¿©¡×¡¢Ìó4³ä¤Ï¡ÖÍ¼¿©¸å¡×
12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÌó9³ä¡Ê87.2¡ó¡Ë¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤òè§¤Ç¤¿¤ê¤Ä¤æ¤òÍÑ°Õ¤¿¤ê¡Ö¼«Âð¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯67.4%¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´ÍýÉÊ¤Ê¤É¡Ö¼«Âð¤Ç´Ê°×Ä´ÍýÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¿Í¤â16.6%¡¢¡Ö³°¿©¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¿Í¤Ï3.2%¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î31Æü¤Î¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¼¿©¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡Ê53.2%¡Ë¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÖÍ¼¿©¸å¡×¡Ê36.0%)¤È¡¢Ìë¤Ë¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Ìó9³ä¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â½ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ËÂª¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤ò³Ú¤·¤à¡¢²º¤ä¤«¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¤¯¤Õ¤¦À¸³è¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÊ¬ÀÏ¡¦Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://tokubai.co.jp/
2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÂÖ¤Î¾®ÇäÅ¹¤Î¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¾ðÊó¤Î±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£30～50Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë·î´Ö1,600Ëü¿Í°Ê¾å*¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê*=2025Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました
¡ü²È·×Êí¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://zaim.net
1,100 Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë²È·×Êí¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é´ÊÃ±¤Ë²È·×Êí¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»æ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ëµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ä¹Ô¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù½Ð¤ä¼ýÆþ¤ò¼«Æ°Åª¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë²È·×¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
※「Zaim」は2025年10月に「くふう Zaim」にサービス名称を変更いたしました
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×¡¡https://kufu.co.jp/company/kufucompany/
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¢¨£±
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©108-0073 ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1－4－28 »°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë23³¬
ÀßÎ©¡§2012Ç¯9·î¢¨£²
¼çÍ×»ö¶È¡§¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¡¢²È·×Êí ¥¢¥×¥ê¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¤ª¤è¤ÓÆü¾ïÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ê¤É
¢¨£± 2025Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦AI¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥³¥¬¥¤¥É¡×¤¬¹çÊ»¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖZaim¡×¡Ö¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤äWEB¥µ¥¤¥ÈURLÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨£² ³ô¼°²ñ¼Ò Zaim ¤È¤·¤ÆÀßÎ©