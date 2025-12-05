¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨50ºÐµÇ°¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー³«ºÅ·èÄê¡ª
50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ ¡È¾Ð¤¤¡É ¤È ¡ÈÎÞ¡É ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤ó¤ÀÆü¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¢»×¤¤¤¤ê¾Ð¤¨¤¿Æü¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æº£¤Î»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ë¡£50Ç¯¤òÀ¸¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¼«¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡£ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー³«ºÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÀ½ºî¡ª
£³»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤¬Åù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¡¢²Î¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥Þ¤ØÂ£¤ë¥¨ー¥ë¥½¥ó¥°¡ÖÂç¾æÉ×¤ä¤¡¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤Ç½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¿Âç¾æÉ×¤ä¤¡
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡Ö¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー ¤µ¤è¤¦¤Ê¤éJKB¡¢¤è¤í¤·¤¯JDB¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î20Æü(½Ë¡¦¶â)¡¢21Æü(ÅÚ)
³«¾ì17:00¡¿¤ª¿©»ö³«»Ï17:30¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«±é18:30
²ñ¾ì¡§²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÂç¼êÄ®
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-7-2 Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë B2F
½Ð±é¡§¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡¿¤ª¿©»ö¡¦1drinkÉÕ¤
¡¦SSÀÊ¡¡\22,000(ÀÇ¹þ)¡¡ÆÃÅµ£±.¡Ü£².¡Ü£³.
¡¦SÀÊ¡¡\19,800(ÀÇ¹þ)¡¡ÆÃÅµ£±.¡Ü£².
¡¦AÀÊ¡¡\16,500(ÀÇ¹þ)¡¡ÆÃÅµ£±.
¢¨ÆÃÅµ£±.=°¸Ì¾Æþ¤ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥«ー¥É¡¢½ª±é¸å¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ
¢¨ÆÃÅµ£².=¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
¢¨ÆÃÅµ£³.=¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ÏYouTube¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/@batayanchannel
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¡Û
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)14:00～2025Ç¯12·î21Æü(Æü)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)Í½Äê
URL¡§https://l-tike.com/kuwabatarie/
¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨
¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¡ª
¡Ú³Ú¶Ê¾ðÊó¡Û
¡ÖÂç¾æÉ×¤ä¤¡¡×12/19¡Ê¶â¡Ë0:00ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
ºî»ì¡§¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¦¹õµÜ²íÅÍ from ¥é¥Á¥¨¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º
ºî¶Ê¡§¹õµÜ²íÅÍfrom ¥é¥Á¥¨¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º
ÊÔ¶Ê¡§¤ª¤ë¡¦¹õµÜ²íÅÍ from ¥é¥Á¥¨¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º
¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤Ç½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
[¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë]
1976Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¥Ü¥±Ã´Åö¡£ 2009Ç¯¤Ë·ëº§¡£2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2013Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢¸½ºß»°»ù¤ÎÊì¡£ ¤¿¤À¤¿¤ÀÃý¤ê¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¿©Âî¤ò±Ç¤¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô50Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£ Ç®¶¸Åª¤Ê¼çÉØÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏTikTok¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â³ÍÆÀ¡£ ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£YouTube¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡§https://www.youtube.com/@batayanchannel
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@batayan_channel
¢£X¡§https://x.com/batayan_channel