AlphaDrive¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë ¡Ö³¤³°»Ô¾ì¥ê¥µー¥Á¡¦²¾Àâ¸¡¾Ú»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ËãÀ¸Í×°ì °Ê²¼¡¢AlphaDrive¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¸½ÃÏ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤«¤é¸ÜµÒ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢²¾Àâ¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö³¤³°»Ô¾ì¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ô¾ì¸¡¾Ú¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ëー¥º¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î³¤³°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Åý·×¥Çー¥¿¤ä°ìÈÌÅª¤Ê»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È¡Ê¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
- ¸½ÃÏ¤Î¾¦½¬´·¤äÊ¸²½Åª¤ÊÊ¸Ì®¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤ò¸«Íî¤È¤·¡¢À½ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
- ¡ÖÃ¯¤Ë¡×Çä¤ë¤Ù¤¤«¤Î²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë
- ¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥ÊーÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤
AlphaDrive¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¹ñÆâ¿·µ¬»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¡×½ÅÍ×À¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½ÃÏ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¾¡»»¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÇ¼ÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¸½ÃÏ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡¦Àøºß¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥Ç¥×¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
AlphaDrive¤¬Äó·È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÐ¾Ý¹ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×»Ô¾ì¡Ë¤Î¶È³¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ä¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÀøºß¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ ¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸¤ÎÈ¿±þ¡¢¶¥¹çÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡¢ÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¡ÊPain¡Ë¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢°ì¼¡¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. ³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±²¾Àâ¹½ÃÛ¡¦¸¡¾ÚÀß·×
ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤³°¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½ÇØ·Ê¡¢Ë¡µ¬À©¡¢¾¦½¬´·¡ÊÎã¡§·èºÛ¥Õ¥íー¤Î°ã¤¤¡¢½Å»ë¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÃ¯¤Î¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ²¾Àâ¤ò¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¸½ÃÏ¼õÍÆÀ¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤äÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¼õÍÆÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÊ§¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ó¥¢¤Ê¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Go-to-MarketÀïÎ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ËÜ³Ê»²ÆþÁ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¡¦¶¨¶È¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö ³¤³°»Ô¾ì¥ê¥µー¥Á¡¦²¾Àâ¸¡¾Ú»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö
E-mail¡§dai.shirasugi@alphadrive.co.jp
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï´Ú¹ñ¤ÎCross-border Developing Company¤Ç¤¢¤ëSynapse International Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§ºÑ½£ÅçÀ¾µ¢±º»Ô ¡¢ÂåÉ½¡§Minchan Lee¡Ë¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§´Ú¹ñSynapse International¤Ø»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://corp.alphadrive.co.jp/news/20251205-1(https://corp.alphadrive.co.jp/news/20251205-1/)/(https://corp.alphadrive.co.jp/news/20251205-1/)
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊAlphaDrive Co.,Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ËãÀ¸ Í×°ì
½êºßÃÏ¡§¢©100-0014 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-17-3 ÍèÀ´¥Ó¥ë1F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://alphadrive.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶ÈÆâ¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¤Ê¤É