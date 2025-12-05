¹á¤ê¸«ËÜ¤â¡ÉÃ¦¥×¥é¡É¤Ø -Á´»æÀ½¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ーËÜ³Ê¼õÃí³«»Ï
¤¢¤é¤æ¤ë¹á¤ê¤È¥Ë¥ª¥¤¤òÁÏ¤ë¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§°æ¾å¸°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ïÊý·ò²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿»æÀ½¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¡Ê¹á¤ê¸«ËÜ¡Ë¤ÎËÜ³Ê¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎ®¤Î¥¢¥ë¥ß¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹á¤ê¸«ËÜ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¼çÍ×Éôºà¤¬»æÀ½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÆÃµö½Ð´êºÑ¤Ç¤¹¡£
»æÀ½¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¤ÎÆÃÄ§
½¾Íè¡¢¹á¤ê¸«ËÜ¤Ï¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¢¥ë¥ß¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×Éôºà¤ò¤¹¤Ù¤Æ»æÁÇºà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿ÆÈ¼«¹½Â¤¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¤ò³«È¯¡£¹áÎÁ¤Î´Þ¿»µ»½Ñ¤ÈÁÇºàÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµö½Ð´êºÑ¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢2Ç¯°Ê¾å¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¹á¤ê¤ÎºÆ¸½À¡¦»ýÂ³À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¥¢¥ë¥ßÂÞ¤ò»æÂÞ¤ËÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¹áÎÁ´Þ¿»ÂÎ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ»æÁÇºà¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇíÎ¥»æ¤Î¤ß¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ýー¥È
SDGs¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤â¡ÖÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ø¤ÎÍ×ÀÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤òÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô´ë¶È¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ïµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤Ç»Ù¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢JAL¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¶õ´Ö±é½Ð¤ä¹á¤ê¥°¥Ã¥º¤ÎOEM³«È¯¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁ´»æÀ½¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¤â¡¢¹á¤êµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÄ´¹á¡¦´Þ¿»¡¦ÁÇºàÀß·×¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢IFRA´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿°ÂÁ´À¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¹áÎÁÀß·×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¡¢¹ØÇã»þ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¹á¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°ÂÁ´¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¹áÎÁÀß·×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â°Õ¼±¤·¤¿¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Åö¼Ò¤Î¹áÎÁ¤Ï¡¢IFRA¡Ê¹ñºÝ¹á¾ÑÉÊ¹áÎÁ¶¨²ñ¡Ë¤ª¤è¤ÓRIFM¡Ê¹á¾ÑÉÊ¹áÎÁ¸¶ÎÁ°ÂÁ´À¸¦µæ½ê¡Ë¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFRA¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ï¡¢ÆÇÀ³Ø¡¦ÌôÍý³Ø¡¦ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ê¤É¤ÎÃæÎ©¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÎÍÎÏ¹áÎÁ²ñ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹áÎÁ¤ÎÁªÄê¡¦ÇÛ¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹á¤ê¤È¥Ë¥ª¥¤¤òÁÏ¤ë¡Ö¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥í¥Þ¤«¤é¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¹á¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ¹á¤ê¤ÎÎÏ¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þ6-5-3¥Ó¥åー¥ÍËÜ¶ð¹þ5³¬
ÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡°æ¾å¸°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½ïÊý·ò²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¹áÎÁµÚ¤ÓË§¹á´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¡¡¡¡ ¡¡ ¡§ (1)¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (2)¹á¤ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¹âµé¶ÈÌ³ÍÑ¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡ ¡§ (3)OEM¡Ê¹áÎÁ³«È¯µÚ¤Ó¹á¿å¡¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä/¹á¤ê¥°¥Ã¥º¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (4)¹á¤ê¸«ËÜ¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (5)¹á¤ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ê¹á¤êDMÅù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (6)¹á¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È±é½Ð
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.promotool.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://essenceon.jp/store/
Ä´¹áÂÎ¸³¹áË¼ ¡ÖL¡Çesprit¡×¡×¡§https://lesprit.shop/
