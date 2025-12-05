ÁÏ¶È87Ç¯¤ÎÌÜÍø¤¤¬ÆÏ¤±¤ë¡¢Ìó40¼ï¤«¤é¡íÁª¤Ù¤ë¡í¶Ë¾åÏÂµí¥®¥Õ¥ÈÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ë¥ª¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û3-3-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ´²¡Ë¤È¾®Àî¥Õー¥É¡õ¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÅìÀðÅç24ÈÖÃÏ¡¡ÆüËÜ¿©ÆùÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ーÆâ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀîÂç²ð¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Áª¤ÖìÔÂô¤òÂ£¤ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¡ÖWagyu Selection by OGAWA¡ßonion¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È1938Ç¯°ÊÍè¡¢¿©Æù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¾®Àî¥°¥ëー¥×¡£¿©Æù»Ô¾ì¤Ç¤Î¸·³Ê¤Ê¡ÖÌÜÍø¤¡×¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¡Ö²Ã¹©¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¤Î¡ÖÎ®ÄÌ¡×¤Þ¤Ç¡¢°ì´ÓÂÎÀ©¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýµ»½Ñ¤È·Ð¸³¡¢¿®Íê¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Wagyu Selection by OGAWA ¡ß onion ¤Ï¡¢¡Ö¾¾ºåµí¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë4¼ï¤Î¸·ÁªÏÂµí¤È¡¢¾ÆÆù¡¦¤¹¤¾Æ¤¡¦¥¹¥Æー¥¤Ê¤É10¼ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¹ç·×Ìó40¼ï¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢Â£¤é¤ì¤¿Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë¶Ë¾å¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¡£¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¡£ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÏÂµí¤Ç¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¡× ¤òÂ£¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤êEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://wagyu-selection.com
Wagyu Selection¤Î¤³¤À¤ï¤ê£±. 4¼ï¤Î¶Ë¾åÏÂµí
4¤Ä¤Î»ºÃÏ 4¤Ä¤Î¸ÄÀ ¡¡ー ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÃ°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁÏÂµí ー
¤È¤í¤±¤ë¾¾ºå¡¢¹á¤ëÁ°Âô¡¢»Ý¤ß¿¼¤¤¾ïÎ¦¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿4ÌÃÊÁ¤Î¶Ë¾åÏÂµí¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤ÎÌÃÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Wagyu Selection¤Î¤³¤À¤ï¤ê£².¡¡ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿Êý¤Î¹¥¤ß¤äÄ´ÍýÊýË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¾ÆÆù·Ï¡×¡Ö¥¹¥Æー¥·Ï¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¤¹¤¾Æ¤¡Ê¸ª¡¦¥â¥â)
- ¤¹¤¾Æ¤¡Ê¸ª¥íー¥¹¡¦¥íー¥¹ )¡¡
- ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ê¥â¥â )¡¡¡¡¡¡
- ¾ÆÆùÀÖ¿È¡Ê¸ª¡¦¥â¥â¡¦¥Ð¥é ¡¦¥íー¥¹)
- ¾ÆÆùÁú¹ß¤ê¡Ê¸ª¡¦¥â¥â¡¦¥Ð¥é¡¦¥íー¥¹)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- ¥¹¥Æー¥¡Ê¥µー¥í¥¤¥ó ¡¦¥ê¥Ö¥íー¥¹)
- ¥¹¥Æー¥¡Ê¥¤¥Á¥Ü ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
- ¥¹¥Æー¥¡Ê¥é¥ó¥× ¡Ë¡¡
- ÀÚ¤êÍî¤È¤·
- ¾®Àî¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°
Wagyu Selection¤Î¤³¤À¤ï¤ê£³.¡¡5¤Ä¤Î¥®¥Õ¥È¥×¥é¥ó
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢5¤Ä¤Î¥®¥Õ¥È¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¾åµ40ÄÌ¤ê¤Î¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶â³Û¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥¹¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÏÂµí¥®¥Õ¥È¡¡²í¡¡10,000±ß¥³ー¥¹¡¿1ÉÊ¼ïÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥¹
- ÏÂµí¥®¥Õ¥È¡¡¾¢¡¡20,000±ß¥³ー¥¹¡¿2ÉÊ¼ïÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥¹
- ÏÂµí¥®¥Õ¥È¡¡¶Ë¡¡30,000±ß¥³ー¥¹¡¿3ÉÊ¼ïÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥¹
- ÏÂµí¥®¥Õ¥È¡¡ßê¡¡50,000±ß¥³ー¥¹¡¿5ÉÊ¼ïÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥¹
- ÏÂµí¥®¥Õ¥È¡¡µ±¡¡100,000±ß¥³ー¥¹¡¿10ÉÊ¼ïÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥¹
¥¹¥Þー¥È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È·Á¼°
Wagyu Selection OGAWA ¡ß onion ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥Þー¥È¤ËÆÏ¤±¤ë2¤Ä¤ÎÂ£ÅúÊýË¡¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥®¥Õ¥È¥«ー¥É
ÈþÎï¤Ê¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ÇÂ£¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¥±ー¥¹¤Ï3¼ï¡¢ßñÅÍ¤Ï4¼ï¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².e-¥®¥Õ¥È
LINE¡¢¥áー¥ë¤Ç¼ê·Ú¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï¢ÍíÀè¡Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤äSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤µ¤¨Ê¬¤«¤ì¤Ð¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤ËURL¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ä¡¢µÇ°ÆüÅöÆü¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Wagyu Selection ¥ªー¥×¥ó W¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆÃÅµ1¡§¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¡ª
Amazon¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ª
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷
ÆâÍÆ¡§¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¸Â¤é¤º¡¢1,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ2¡§Â£¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
Ìó40¼ïÎà¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ë²Ú¤ªÆù¤ò40Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ë¤Æ·èÄê
ÆâÍÆ¡§ÅöÁª¤·¤¿Êý¤ËÌó40¼ïÎà¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«¤ÎµíÆù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç
OGAWA¡Ö¾®Àî¥Õー¥É¡õ¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×
¢¡»ÅÆþÉÊ¼Á¡¡～¤è¤êÎÉ¤¤¤ªÆù¤ò¥»¥êÍî¤È¤¹ÌÜÍø¤¤ÎÎÏ～
¾®Àî¥°¥ëー¥×¤Ï1938Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªÆù¤ò¸«¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌÜÍø¤ÎÏ¡×¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö¾¢¤ÎÌÜÍø¤¡×¤³¤½¤¬¡¢¾®Àî¥°¥ëー¥×¤Î»ÅÆþ¤ìÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿¦¿ÍÉÊ¼Á¡¡～¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ～
¾¢¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÏÀè¤Ë¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÀÚ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Î®ÄÌÉÊ¼Á¡¡～¹âÉÊ¼Á¤Î¤ªÆù¤ò¡¢ËüÁ´¤ÎÎ®ÄÌ¤Î¤â¤È¤Ç～
¡Ö¤ªÆù¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤°ì¶Ú¤Ë¡¢¾®Àî¥°¥ëー¥×¤ÏÎ®ÄÌÌÖ¤òÀ°È÷¡¦¿ÊÊâ¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¤ªÆù¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¾®Àî¥Õー¥É¡õ¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.ogawa-group.co.jp
onion¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ë¥ª¥ó¿·Ê¹¼Ò¡×
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ë¥ª¥ó¿·Ê¹¼Ò¤È¤Ï
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿Growth»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ö¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦D2C»ö¶È¡Ë¤ä¡¢»ö¶È´ë²è¡¦»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦±¿ÍÑ¼Â¹Ô¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£2023Ç¯¡¢ÀéÍÕ¶ä¹Ô¤è¤ê20%¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±Ï¢·È»ö¶È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ë¥ª¥ó¿·Ê¹¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.onionnews.co.jp/