¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆÃ½¸¾å±Ç¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÄÉ²Ã·à¾ì·èÄê¡ª
¡Ø¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡õ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë1970¡Ù¥ー¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë
Ë×¸å55Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÀßÎ©¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡É¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡É¤È¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹ºÇ¸å¤Î²Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥¤¥ô±ÇÁü¡É¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë1970¡É¤Î¹ë²ÚÆóËÜÎ©¤Æ¾å±Ç¤¬9·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¥¹¥¿ー¥È¡£12·î¤«¤é²¼µ¤Î3·à¾ì¤ÇÄÉ²Ã¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©Àî¥·¥Í¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢11·î¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¡ÉÎ©ÀîÄ¾¼ù PRESENTS¡ÖROCK FILM FESTIVAL 2025¡×¡É¾å±ÇºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î5Æü～11Æü
±§ÅÔµÜ¥Ò¥«¥êºÂ
https://www.ginsee.jp/hikariza/(https://www.ginsee.jp/hikariza/)
2025Ç¯12·î12Æü～18Æü
Î©Àî¥·¥Í¥Þ¥·¥Æ¥£¡ÖROCK FILM FESTIVAL 2025¡×¾å±ÇºîÉÊ
https://res.cinemacity.co.jp/TicketReserver/studio/movie/3587(https://res.cinemacity.co.jp/TicketReserver/studio/movie/3587)
2025Ç¯12·î12Æü～23Æü
MOVIE ON»³·Á
https://movieon.jp/(https://movieon.jp/)
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹²È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºâÃÄ¡ÈEXPERIENCE HENDRIX, L.L.C.¡É¸øÇ§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
³Æ·à¾ì¤ä¡¢ÇÛµë¸µ¤Ç¤¢¤ëIAC MUSIC JAPAN¤Î¸ø¼°Yahoo!¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥¿ー (B2¥µ¥¤¥º)¡¡\1,500 (ÀÇÈ´)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä (M, L, XL)¡¡\4,000 (ÀÇÈ´)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡\800 (ÀÇÈ´)
IAC MUSIC JAPAN Yahoo!¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iacmusicjapan/a5b0a5c3a5.html#sideNaviItems
ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡Û
1968Ç¯¡¢ÍýÁÛ¤ÎÏ¿²»´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥é¥¤¥ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¡È¥¶¡¦¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÇË»º¤ò¼õ¤±¤Æ¤½¤ÎÊª·ï¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª·úÀß¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£ÃÏ²¼²ÏÀî¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤äµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìó2Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÅö»þºÇ¿·±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢1969Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¥Î¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÂå¤ï¤ê¥¶¡¦¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ó¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî²áÄø¤Î²òÀâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¢Êý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë 1970¡Û
¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Á°ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¡ÒThe Cry Of Love Tour¡Ó¤Ï¡¢1970Ç¯4·î25Æü¤ÎLA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9·î6Æü¤ÎÆÈ¥Õ¥§ー¥Þ¥ë¥óÅç¤Þ¤ÇËÌÊÆ/¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼þ¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¸¥ß¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ï¥¤¥ÈÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡Ê8·î31Æü)¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡Ê7·î4Æü)¤È±ÑÊÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î2Âç¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤Ï¡¢1970Ç¯7·î3Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¸¥çー¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢B.B.¥¥ó¥°¡¢¥¸¥§¥¹¥í¡¦¥¿¥ë¡¢¥×¥í¥³¥ë¡¦¥Ï¥ë¥à¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤«¤éÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤À¡£
¥¸¥ß¤ÏÃæÆü¤Ç¤¢¤ë7·î4Æü¤Ë¥Ó¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹ (b)¡¢¥¶¡¦¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Á¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë (ds)¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë·à¾ì²»¶Á¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¼«Í³¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÁ°È¾¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÜºî¤Î´Õ¾Þ¤Ï¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó&¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë1970
¸¶Âê¡§ELECTRIC LADY STUDIOS : A JIMI HENDRIX VISION / LIVE AT THE ATLANTA POP FESTIVAL
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¾å±Ç»þ´Ö¡§147Ê¬ (10Ê¬´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë´Þ¤à)
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Àー¥â¥Ã¥È
À©ºî¡§EXPERIENCE HENDRIX, L.L.C.
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§2015,2021 EXPERIENCE HENDRIX, L.L.C.
ÇÛµë/ÀëÅÁ¡§IAC MUSIC JAPAN / ¥µ¥ó¥¿¥Ðー¥Ð¥é¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
±Ç²è¸ø¼°HP¡§https://screenthelive.com/jimihendrix2025/
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¡¦¥¢ー¥È¡¦¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£ー¥º
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô (IAC MUSIC JAPAN)
iacmusicjapan@interart.co.jp ¡¿ 048-633-4090
¢©330-0063¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¹âº½2-5-1¡¡KOMON¡¡7³¬
https://www.interart.co.jp/business/entertainment.html