¡Ú·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¡Û¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ø°ËÀªÏ©¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤¬¹¥É¾±¿¹ÔÃæ¡£2025Ç¯12·î¤è¤êAI¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹°ÆÆâ¤ò»î¸³Æ³Æþ
»°½Å¸©ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¸òÄÌÉô ÆîÉôÃÏ°è¿¶¶½¶É Åìµª½£¿¶¶½²Ý¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¨¥ê¥¢¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¿¥¯¥·ー¡×¤Ç¤Ï¡¢ Æ½¤ÎÆþ¸ý¤È½Ð¸ý¤ò¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç·ë¤Ö¥¿¥¯¥·ーÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«ー¤ä¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤òË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢Æ½¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â½ÀÆð¤Ê¹ÔÄø¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹°ÆÆâ¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¾ðÊóÄó¶¡¤äÁêÃÌÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
À¤³¦°ä»º¡¦·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÐ»³µÒ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー¡Ë¤ÇË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ½¤òÊâ¤½ª¤¨¤¿¸å¡¢Ãó¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ØÌá¤ë°ÜÆ°¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÌÊâ¤Ç¤ÎÌá¤ê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤òÍ×¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥ëー¥È¤ò±ýÉü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Ç¤¹¡£
Æ½¤ÎÅÐ¤ê¸ý¡Ê¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤È²¼¤ê¸ý¡Ê¥´ー¥ë¡Ë¤ò¥¿¥¯¥·ー¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÆ»¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±¡Ê½ÄÁö¡Ë¤òÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1¡¥¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌÀÎÆ¤ÊÎÁ¶âÀßÄê
ÂÐ¾Ý¤ÎÆ½¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1¥°¥ëー¥×1²ó¤¢¤¿¤ê500±ß¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÊÒÆ»¡¦1²ó¤¢¤¿¤ê¡¿¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È»²¾È¡Ë¡£
»öÁ°¤ËÄó·È¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ØÅÅÏÃÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þ¹ïÉ½¤Î³ÎÇ§¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÄ´À°¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡¥¥¹¥¿ー¥È¡¦¥´ー¥ë¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿ÍøÊØÀ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ½¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¡¦¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¹Äø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ½¤ÎÆ§ÇË¸å¤ËÃó¼ÖÃÏÅÀ¤ØÌá¤ëÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥¿Íµ¤¤Î3¤Ä¤ÎÆ½¤ËÂÐ±þ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤Î¼çÍ×3Æ½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ä¥Å¥é¥ÈÆ½
- ²ÙºäÆ½
- ÇÏ±ÛÆ½
¥¿¥¯¥·ーÁ÷·Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÆ½¼þÊÕ¤Ç¤Î°û¿©¤ä½ÉÇñ¤Ê¤É¡¢ÂÚºßÀè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤âËÜ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ 2025Ç¯12·î¤è¤ê¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹°ÆÆâ¡×¤ò»î¸³Æ³Æþ
¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Î°ÆÆâ¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Î¥µー¥Ó¥¹°ÆÆâ¥µ¥Ýー¥È¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¡¢
- ¡Ö¤É¤ÎÆ½¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
- ¡ÖÍ½Ìó¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¡©¡×
- ¡ÖÆ½¼þÊÕ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ë°û¿©Å¹¤Ï¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤¬24»þ´ÖÂÐ±þ¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´ÖÂÓ¤òÌä¤ï¤ºÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
- ¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ ·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¥¿¥¯¥·ー
- »ö¶È¼çÂÎ¡§ »°½Å¸©ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¸òÄÌÉô ÆîÉôÃÏ°è¿¶¶½¶É Åìµª½£¿¶¶½²Ý
- ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ »°½Å¸© ÂçµªÄ®¡¦µªËÌÄ®¡¦ÈøÏÉ»ÔÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÆ½¼þÊÕ¡Ê¥Ä¥Å¥é¥ÈÆ½¡¿²ÙºäÆ½¡¿ÇÏ±ÛÆ½¡Ë
- ±¿¹Ô´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î4Æü ~ 12·î21Æü ¢¨ÅÚÆü½Ë¤Î¤ß
- ±¿¹Ô»þ´Ö¡§13:00～16:00
- ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ ÊÒÆ»500±ß ¢¨1¥°¥ëー¥×1²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤
- ÍøÍÑÊýË¡¡§ Äó·È¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅÅÏÃÍ½ÌóÀ©
- ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://kumanokodo-taxi.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
»°½Å¸©ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¸òÄÌÉô ÆîÉôÃÏ°è¿¶¶½¶É Åìµª½£¿¶¶½²Ý
TEL: 059-224-2193¡¡FAX: 059-224-2418
Email: hkishu@pref.mie.lg.jp