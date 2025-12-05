¾åÊýÍî¸ì¤Î¼¡Âå¤Î¥¹¥¿ー¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ª¡Ø¥Þ¥ë¥¨¥¹Presents ¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´ÛAWARD2025¡Ù·è¾¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë£¶»þ¥¹¥¿ー¥È¡ªABC¥é¥¸¥ª¤¬´°Á´À¸Ãæ·Ñ
¾åÊýÍî¸ì¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åÊýÍî¸ì¤ÎÄêÀÊ¡Ö¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û¡×¤ÈABC¥é¥¸¥ª¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥¹Presents ¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´ÛAWARD2025¡×¡£
ÆþÌç16Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¾åÊý¤ÎÍî¸ì²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´î³Ú´Û¤Î´ÑµÒ¤ÈABC¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¡Ö¿³ºº°÷¡×¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¾åÊýÍî¸ì¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¤òÁª¤Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅ»°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Í½Áª¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î4Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤·¤¿ÁíÀª25¿Í¤ÎÀº±Ô¤ÎÃæ¤«¤é·è¾¡¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½ÁªÆü¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·Ëº´¤óµÈ¤µ¤ó¡¢·ËµÈ¤Î¾ç¤µ¤ó¡¢·Ë»°»ÍÏº¤µ¤ó¡¢·Ë¾®Âä¤µ¤ó¤È¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿È¸²È¤µ¤ó¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âÆÀÉ¼Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¤µ¤ó¤Î5¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è12·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë£¶»þ¤«¤é¡¢¡Ö´î³Ú´ÛAWARD¡×»°ÂåÌÜ¤Î²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¤³¤Î5¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÞÕ¿È¤Î·Ý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ABC¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÇòÇ®¤Î¹âºÂ¤ò´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½Áª¤Î¥ê¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000040629.html)
¡¡·è¾¡¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï20Ê¬¡£½ÐÈÖ½ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸ø³«ÃêÁª¤ò¹Ô¤¤·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î¾å±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢´î³Ú´Û¤Ë½¸¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÈABC¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ªÄ°¤¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Çº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅêÉ¼¥Úー¥¸¤Ï¡¢´î³Ú´Û¤È£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï»öÁ°¤ËGoogle¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤«¤é³«É¼¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆâ³¤±Ñ²Ú¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö½÷Æ»³Ú¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤¿È¸²È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÈ¯É½Ä¾Á°¤Þ¤Ç´î³Ú´Û¤ÎÁë¸ý¤ÇÍî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ö¾ôºâ¡×¤òÁ´³Ûº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢12·î5Æü¸½ºß¤Ç¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï£¹£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥¨¥¹ÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¥·¥êー¥º¤¤¤«Å·Âç²¦¡×1Ç¯Ê¬¤òÂ£Äè¡£ABC¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÏÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤·¡¢ÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö´î³Ú´ÛAWARD¡×¤Î±É´§¤Ï¡¢Å´ÉÓ¤µ¤ó¡¢º´¤óµÈ¤µ¤ó¡¢µÈ¤Î¾ç¤µ¤ó¡¢»°»ÍÏº¤µ¤ó¡¢¾®Âä¤µ¤ó¤ÎÃ¯¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡ª¡©12·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏABC¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÖºÇ¤âÇ®¤¤¾åÊýÍî¸ì¡×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥¹Presents ¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´ÛAWARD2025¡×·è¾¡
¼ç¡¡ºÅ¡§¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û¡¿ABC¥é¥¸¥ª
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¨¥¹
¶¨¡¡»¿¡§¥¹¥ß¥ê¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥Õ¡¡¿À¸Í¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂÅÄ¶½»º¡¡Ã°ÇÈ¼Ä»³ ¤ª¡µ¤ß¤ä¡¡¿À¸ÍÅÅÅ´¡¡Ý¯Àµ½¡
Æü¡¡»þ¡§12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ³«±é¡¿¤è¤ë9»þ¤¹¤®½ª±éÍ½Äê
²ñ¡¡¾ì¡§¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è¿·³«ÃÏ2-4-13¡Ë
½Ð¡¡±é¡§¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ ·Ëº´¤óµÈ ·ËµÈ¤Î¾ç ·Ë»°»ÍÏº ·Ë¾®Âä ¤Û¤«
»Ê¡¡²ñ¡§°ËÆ£»ËÎ´¡ÊABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¿¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û »ÙÇÛ¿Í¡Ë
¢¨´î³Ú´Û¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìä¹ç¤»¡§¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û 078-335-7088¡Ê¸áÁ°11»þ～¸á¸å5»þ¡Ë
Êü¡¡Á÷¡§¤è¤ë6»þ¤«¤é9»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢ABC¥é¥¸¥ª¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡£