²Æì¤«¤é¿·¤¿¤ÊÊ¸²½º×¤¬ÃÂÀ¸¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×½é³«ºÅ¤Ë¤Æ 3,322Ì¾¤¬Íè¾ì¸©³°»²²Ã53.3%¡¦ºÆ»²²Ã´õË¾100%¤È¤¤¤¦¡È°ÛÎã¤ÎÉ¾²Á¡É¤òµÏ¿
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー¤Ï¡¢XR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í¡ÊPANORA¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ëÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤²Æì¤Îº×¤ê¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é³«ºÅ¤Ç¡È²Æì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆáÇÆ»Ô¥«¥Õー¥Ê°°¶¶A³¹¶è¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì Supported by PICO¡×¤Ï¡¢3,322Ì¾¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡ü ¸©³°»²²Ã¼Ô 53.3%
¡ü ¼¡²ó¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡§100%
¡ü Áí¹çËþÂÅÙ¡§4.82 / 5
¤È¤¤¤¦¡¢½é²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¤È¤¯¤Ë ¡È¼¡²ó¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡É ¤¬100% ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬²Æì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× ¤È¸À¤¨¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²Æì¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÈXR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢
´ë¶ÈÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
Íè¾ì¼Ô¤Î¡Ö²Æì¤Ø¤Î¶½Ì£¸þ¾å¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼ÔÂ°À¡§XR¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¡ÈÉý¹¤¤ÁØ¡É¤¬»²²Ã
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Âå～60Âå¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é³ØÀ¸¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¿Í¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤¬Íè¾ì¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢
¡ü ¹â¹»À¸¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤âXRÂÎ¸³¤ËÂ¿¿ô»²²Ã
¡ü XR¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÍè¾ì¤¬Â¿¤¤
¡ü ²Æì¸©Æâ³°¤Î°ìÈÌÁØ¤¬VRµ¡´ï¤ò¡È½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢
½ÐÅ¸´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤¬¿·¤·¤¤ÁØ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡£
¡Öµ»½ÑÅ¸¼¨¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ーÁØ¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/62459/table/92_1_9f4d50e63a6f96ff5e872fa969c97845.jpg?v=202512050857 ]
¥¹¥Æー¥¸ & ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§²Æì¤ÈXR¤¬¸òº¹¤¹¤ë1Æü
¡ü rain¡§¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
²Æì¤ÎÊý¸À¡Ö¤¦¤Á¤Êー¤°¤Á¡×¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£
¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡ü 530¡Ê¥´¥µ¥Þ¥ë¡Ë¡§»°ÀþÀ¸¥é¥¤¥Ö¡¿»°ÀþÂÎ¸³¶µ¼¼
Í¼ÍÛ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡ü NEO Ryukyu¡§ÁÏºî¥¨¥¤¥µー¡¦¶õ¼ê¡¦»â»ÒÉñ
°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¥¹¥Æー¥¸¡£
¡ü ¶Ì¾ëÎ®¤¤¤º¤ß²ñ¡§Î°µåÉñÍÙ
ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¤³¦¤¬Íè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¡£
¸©³°»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤¬´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
XR´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅ¸¼¨
¸©Æâ³°´ë¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¿·VRÂÎ¸³¤äµ¡´ïÅ¸¼¨¤Ï¾ï¤Ë¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËþÂÅÙ¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£
Íè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡¢XRÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü Pico Technology Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊVR/MR¥´ー¥°¥ëÂÎ¸³¡Ë
ºÇ¿·VR/MRÂÐ±þ¥´ー¥°¥ë¡ÖPICO 4 Ultra¡×¤È¡¢Â¼óÍÑ¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖPICO Motion Tracker¡×¤Ë¤è¤ëVR¥²ー¥à¤ä¥Õ¥ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÅ¸¼¨¡£
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ê¹È·¿¥â¥Áー¥Õ3D°áÁõ¤Î»îÃåÂÎ¸³¡Ë
¾¾ºä²°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹È·¿¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤·¤¿3D°áÁõ¤ò¡¢VRChatÆâ¤Ç»îÃå¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¡£
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒV¡ÊVRChatÆâ¤ÇÆ¯¤¯¡ÈV¼Ò°÷¡É¤È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡Ë
VRChat¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡ÈV¼Ò°÷¡É¤Ë¤è¤ë¡¢µ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë¥¥ã¥ê¥¢¡¦ÌÌÃÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£
¡ü WeaverseLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊVR¡ßÅÅ»Ò·èºÑ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ê¥ó¡×ÂÎ¸³¡Ë
VR¶õ´Ö¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ê¥ó¡×¤ÎÂÎ¸³Å¸¼¨¡£ResoniteÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò·èºÑ¥Ç¥â¤â¼Â»Ü¡£
¡ü ¥·¥ãー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê·ÚÎÌVR¥°¥é¥¹¡ÖXrostella VR1¡×ÂÎ¸³¡Ë
¥·¥ãー¥×½é¤È¤Ê¤ë·ÚÎÌ¥á¥¬¥Í·¿VR¥°¥é¥¹¡ÖXrostella VR1¡×¤ÎÂÎ¸³Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£
¡ü VRC¤¯¤ê¤¨¤¤¤Æ¤£Éô & ¤«¤Ô¤´¤»¡ÊVRC¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Ò²ð & ¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¡Ë
VRC¤¯¤ê¤¨¤¤¤Æ¤£Éô¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥ó¥Õ¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ¤ä¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¥µー¥¯¥ë¡Ö¤«¤Ô¤´¤»¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£
¡ü ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Õ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¥á¥¿¥Ðー¥¹ÀìÌçWeb¥á¥Ç¥£¥¢ & ½é¤ÎÊªÍýËÜÈÎÇä¡Ë
¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎÊªÍýËÜ¤ò²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡õ²Æì¥°¥ë¥á¥É¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Êー
µÆÇ·Ïª¼òÂ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ä°ûÎÁ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò´ÑÍ÷¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë²Æì¤ÎÍ¼Êë¤ì»þ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡§ËþÂÅÙ¡¦ºÆ»²²Ã°Õ¸þ¤¬°ÛÎã¤Î¿ôÃÍ
▶ Áí¹çËþÂÅÙ¡§4.82 / 5
▶ ¼¡²ó»²²Ã°ÕÍß¡§100% ¤¬¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
▶ ²Æì¤Ø¤Î¶½Ì£¸þ¾å¡§82.3% ¤¬¡Ö²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
▶ Í§¿Í¤Ø¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ¡§4.69 / 5
Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¼«Í³²óÅú¤«¤éÈ´¿è ¡Ë
¡ü ¡ÖºÇ¿·VRµ¡´ï¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ªÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ü ¡Ö´ë¶È¥Öー¥¹¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀâÌÀ¤âÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¡×
¡ü ¡ÖVR¤È²ÆìÊ¸²½¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×
¡ü ¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡ü ¡ÖÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡ü ¡Ö530¤µ¤ó¤Î»°Àþ¥é¥¤¥Ö¤¬ºÇ¹â¡£»°Àþ¶µ¼¼300±ß¤ÏºÇ¶¯¡×
¶¨»¿´ë¶È¤¬Äó¶¡¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Íè¾ì¼ÔËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊÌ¤ÎÉ¾²Á
▶ ¥¹¥Æー¥¸ÂÎ¸³¡§91.1%¤¬ÂÎ¸³¤·¹âÉ¾²Á
▶ XRÂÎ¸³¡¦´ë¶È¥Öー¥¹¡§84.4%¤¬ËþÂ
▶ °û¿©¥Öー¥¹¡§80% ¤¬ËþÂ
▶ »°ÀþÂÎ¸³¡§ºÇ¹âÉ¾²ÁÂ¿¿ô
ÆÃ¤ËXR¡¦µ»½ÑÅ¸¼¨¤Ï¡ÖÉáÃÊ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÉéÃ´¤Ê¤¯»î¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢´ë¶È¥Öー¥¹¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿ ¤³¤È¤¬¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æì¤Ø¤Î´Ø¿´¸þ¾å¡§82.3% ¤¬¡Ö²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
²ÆìÊ¸²½¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÈXR¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢
82.3% ¤¬¡È²Æì¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡É ¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¿¶¶½¤Î»ëÅÀ¤Ç¤â¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î½ÐÅ¸¡¦¶¨»¿¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
XR ¡ß ÅÁÅýÊ¸²½¤¬À¸¤ó¤À ¡È´Ñ¸÷²ÁÃÍ¡É
XRÂÎ¸³¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤¬Æ±µï¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢
¡ü ²ÆìÊ¸²½¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê
¡ü ¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Îµ»½ÑÇ§ÃÎ
¡ü ´Ñ¸÷°ÕÍß¤Î´µ¯
¡ü ÃÏ°è²óÍ·¡Ê°û¿©¡¦Çã¤¤Êª¡Ë¤Ø¤ÎÇÈµÚ
¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷Í¶È¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ£¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þÁ±ÅÀ¤ËÉ½¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´üÂÔÃÍ¡×
²þÁ±°Õ¸«¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü ²ñ¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î³ÈÄ¥
¡ü Æü±¢¡¦µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÁý²Ã
¡ü °û¿©¥Öー¥¹¤Î¶¯²½
¡ü Æ³Àþ¤ÎºÇÅ¬²½
¡ü ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì²ÝÂê
¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢
¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×Ë¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ
¼¡²ó¤Ï¤è¤êÂç¤¤ÊÏª½Ðµ¡²ñ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー
ÂçÉÍ Ì¤Í´õ
¡Ö²Æì¤«¤é¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢¶¨»¿´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ3,322Ì¾¤â¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤ÈÀ®²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ä³ÆÃÏ¤Ç¹¤¬¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê¸²½¤¬¡¢²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¸ò¤ï¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¡Ö²ÆìÈ¯¤ÎÊ¸²½¡ßXR¡×¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¾¿ô¤¬¸©³°¤Î²óÅú¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â100¡ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¼¡²ó¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¥Öー¥¹¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Öµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤¤¤¿¾Ú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ëÊ¸²½¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ¤Îµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢
µ¬ÌÏ³ÈÂç¤È²ñ¾ìÀß·×¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡²ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í
¹ÅÄ Ì
¡Ö¥á¥¿¤Î¤ß¡×¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÊ¸²½¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ç¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2022Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¡¢²»³Ú¡¢¼Ì¿¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿VRChat¤ÎºÍÇ½¤ò¸½¼Â¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ïµ¤·Ú¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ºÇ¿·¤ÎXRµ¡´ï¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÃÏÊý¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¡¢»¥ËÚ¡¢¶âÂô¡¢¿·³ã¡¢ÆÁÅç¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢²Æì¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ò´ë²è¤·¤¿ºÝ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡ÖOKIVFES¡×¤Î¼çºÅ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤ËーÍÍ¤È¶¦ºÅ¤Ç¤¤ë¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢²Æì¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ä¥Öー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¡¢Éý¹¤¤Ç¯Îð¤äÂ°À¤ÎÊý¡¹¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¡¹¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´½Ð±é¡¦¤´½ÐÅ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢XR¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÃÏ¸µ¤Î»º¶È¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー¤Ï²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ËÂ©¤Å¤¯¡Ö¤¢¤·¤Ó¡Ê¡áÍ·¤Ó¡Ë¡×¤Î¿´¤ò ¼ÒÌ¾¤Ë·Ç¤²¡¢²Æì¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2014Ç¯7·î23Æü
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô°°Ä®1－£¹ ¥«¥Õー¥Ê°°¶¶B³¹¶è 2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È/¥¨¥ó¥¿¥áDX»ö¶È/¤ª¤¤Ê¤ïEX»ö¶È
»ö¶ÈÂåÉ½¡§ÊÒ¶Í Ë§É§¡Ê¤«¤¿¤®¤ê¡¦¤è¤·¤Ò¤³¡Ë
¢£WEB¥µ¥¤¥È¡§https://ashibi.jp
¢£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ashibi_official
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§https://ashibi.jp/contact/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¤ËVR¤ò¹¤á¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë2014.11.1¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆüËÜ½éXR¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡£ÀìÌç¤ÏXR¡¿VTuber¡¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡Ö¥á¥¿¤Î¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â±¿±Ä¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í¡ÊPANORAPRO Inc.¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2015Ç¯1·î9Æü
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§¹ÅÄÌ
½êºßÃÏ¡§101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®3-34-1 ¥Ò¥í¥³ー¥È¥¢¥¥Ï¥Ð¥é501
¢£WEB¥µ¥¤¥È¡§https://panora.tokyo/
¢£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/panoravr
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§info@panora.tokyo