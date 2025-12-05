2025Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¡×12·î16Æü¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¡ª
¡¡¿´¤ÈÂÎ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀîÎ´ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¡×¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Ï12·î16Æü¤ËÈ¯É½¡ª
¡¡6·î¤è¤êËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò³«»Ï¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î223¼Ò¡¦446¾¦ÉÊ¤ò¾å²ó¤ë256¼Ò¡¦567¾¦ÉÊ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£ÁíÀª161Ì¾¤Î¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ä¿³ºº°÷¤¬°ì¼¡Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤Æ¡¢¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯·ò¹¯À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¡×¡Öµ¡Ç½À¤Ë¿®Íê¤¬¤ª¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿75¾¦ÉÊ¤¬Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡§https://www.karakoto.com/award/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
¡¡¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä¾ÜºÙ¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Web¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Í½ÁªÄÌ²á¤«¤éºÇ½ªÈ¯É½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¡Ã¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤òÂç¸ø³«¡ª
https://www.karakoto.com/79567/
¡ü°ì¼¡Áª¹Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬Àä»¿¤ª»î¤·Ãæ¡ª¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¤Î°ì¼¡Áª¹Í¥ì¥Ýー¥È(https://www.karakoto.com/76714/)
Æ»Ã¼¥«¥ì¥ó¤µ¤ó¤È°ì¼¡Áª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ¡ª(https://www.karakoto.com/76968/)
Elly¤µ¤ó¤È°ì¼¡Áª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ¡ª(https://www.karakoto.com/77206/)
¡üÆó¼¡Áª¹Í¤ÎÍÍ»Ò¤ÏWeb¤Ç¸ø³«Ãæ
¾®Æ¦¤À¤ë¤Þ¤¬4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯Æó¼¡Áª¹Í¥ì¥Ýー¥È(https://www.karakoto.com/79261/#goog_rewarded)
¢£¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÂ£¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¡¢ÆÉ¼Ô¡¢Í¼±¼Ô¤¬»î¤·¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯·ò¹¯À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¡×¡Öµ¡Ç½À¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÂç¾Þ¡×¡Ö½àÂç¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤Ê¤É¤Î¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÈ¯É½¤Î¾ì¤ò»¨»ï¤«¤éWeb¤Ø´°Á´°Ü¹Ô¡£¤è¤ê¹¤¯¡¢¿¼¤¤¾ðÊó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üº£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¤Ï·ò¹¯¤ÈÈþ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Î8¿Í¡ª
¡¡Æó¼¡Áª¹Í¤Ï·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Î¿³ºº°÷8Ì¾¤ÈÊÔ½¸Éô¤¬¡¢°ì¼¡Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤ÆºÎÅÀ¡£Æó¼¡Áª¹Í¤Î¿³ºº°÷¤Ï¤³¤Á¤é¤Î8Ì¾¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤È¤Ï
¡¡½÷À¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ï¡¢2,000µ»ö°Ê¾å¤Î°å»Õ¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Æ½¤µ»ö¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯Áý²Ã¤¹¤ë´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤äÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤Ç¡È·ò¹¯¾ðÊóÌÂ»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é¥³¥³¡ª¡×¤È°Â¿´¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ーÁÈ¿¥¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ï1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯1£²·î¸½ºß¡Ë¡£¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤Ë¤¿¤Ã¤¿´ë²è¤äµ»ö¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯È¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡§https://www.karakoto.com/
¡Ò³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°EASTÅï8³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀîÎ´ÂÀÏº
URL¡§
¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡§https://cmc.centralmedience.com/
¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡§https://centralmedience.com/