±üÌîÁÔ¡¢3ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØJourney:)¡Ù¤¬ËÜÆü2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª¡¡ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø±üÌî ÁÔ¼Ì¿¿½¸¡¡Journey:)¡Ù¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ðー
¢¥¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ðー¡¡¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä´ü´Ö¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥ÐーSeason2¡Ù¤Ç´ÖµÜÜ§¡Ê¤Þ¤ß¤ä¡¦¤Ê¤Ä¤á¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ëÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¡¦±üÌîÁÔ¡¢3ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØJourney:)¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´ÊÔ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±üÌî¼«¿È¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨»£±Æ¤·¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ê¿§¤äÎ¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÌîÁÔ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿°ìºý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈJourney:)¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿ÍÎ¹¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬°ìºý¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï³¤¤Ë¤âÆþ¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç³¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤³¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬Í½Äê¤Ë¤Ê¤¯ÆÍÈ¯Åª¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Î¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î³¹¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
±üÌîÁÔ¡Ê¤ª¤¯¤Î ¤½¤¦¡Ë
2000Ç¯8·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå½Ð¿È¡£
Âè30²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹ー¥Ñー¥Üー¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£
2018Ç¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥ª¥¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¼ç±é¤Î¾ïÈ×¥½¥¦¥´¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥ª¥¦¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£
2024Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ðー¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÈþÍÆÉô°÷¡¦´ÖµÜÜ§¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¡¢¤½¤ÎÊñÍÆÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯7·î´ü¤Î¶âÍËÌë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÀÄÇ¯´ü¤Î³ëÆ£¤ÈÀ®Ä¹¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
- ¥ª¥¹¥«ー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸¡§https://www.oscarpro.co.jp/#/profile/entry/156075
- X¡§https://x.com/okuno_so_
- Instagram¡§https://www.instagram.com/so_okuno_official
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§±üÌî ÁÔ¼Ì¿¿½¸¡¡Journey:)
Äê²Á¡§3,630±ß¡ÊËÜÂÎ3,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§A4ÊÑ·ÁÈ½
¥Úー¥¸¿ô¡§128¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-738496-5
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000996/)
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/topics/14407/)
¡ÚÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡ý¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ì½ê¡¦ÆüÄø
TSUTAYA EBISUBASHI¡ÊÂçºå¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§TSUTAYA EBISUBASHI ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥í¥¢
»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë11:30¡¿¡Ê2¡Ë12:30¡¿¡Ê3¡Ë14:20¡¿¡Ê4¡Ë15:20¡¿¡Ê5¡Ë16:30¡¿¡Ê6¡Ë17:30
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12923229308.html
¢¨Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--------------
À±Ìî½ñÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹
»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë11:30¡¿¡Ê2¡Ë12:30¡¿¡Ê3¡Ë14:20¡¿¡Ê4¡Ë15:20¡¿¡Ê5¡Ë16:30¡¿¡Ê6¡Ë17:30
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://hoshinoshoten.jp/event/okunosojourneyevent/
¢¨Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--------------
HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§HMV¡õBOOKS SHIBUYA 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë11:30¡¿¡Ê2¡Ë12:30¡¿¡Ê3¡Ë14:20¡¿¡Ê4¡Ë15:20¡¿¡Ê5¡Ë16:30¡¿¡Ê6¡Ë17:30¡¿¡Ê7¡Ë18:30
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://www.hmv.co.jp/store/event/53710/
¢¨Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÆÃÅµ²ñÆâÍÆ
¢£1ºý·ô¡§¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·ËÜ1ºý¡ÊËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë
¢£3ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç°¸Ì¾Æþ¤ì+ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë+ÄÌ¾ïËÜ2ºý
¢£5ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç°¸Ì¾Æþ¤ì+ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë+ÄÌ¾ïËÜ4ºý+¥Á¥§¥¼Ì¿¿»£±Æ1Ëç
¡ãÅöÆü·ôÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- TSUTAYA EBISUBASHIhttps://x.com/T_EBISUBASHI
- À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹https://x.com/hoshinosyoten
- HMV¡õBOOKS SHIBUYAhttps://x.com/HmvBooksShibuya
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
