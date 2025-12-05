¿Íµ¤YouTuberÆú¿§»ø¤º¤Þ¤È¥³¥é¥Ü¡ªÆüËÜ¥¢¥»¥¢¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢½é¤ÎPR¥½¥ó¥°¡¦MV¡ÖASEAN¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ò¸ø³«
¹ñºÝµ¡´ØÆüËÜ¥¢¥»¥¢¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¡§Ê¿ÎÓ¹ñÉ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¡¢ÆüASEAN´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¡ÊÆ°²èÀ©ºî¡¢¥¦¥§¥ÖÈ¯¿®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢YouTuber¡¡Æú¿§»ø¤º¤Þ¡Ê°Ê²¼¡Ö¤º¤Þ¤µ¤ó¡×¡Ë¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦²Î¾§¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡¢¥»¥ó¥¿ー½é¤ÎPR¥½¥ó¥°¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖASEAN¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ò¥»¥ó¥¿ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈASEANPEDIA(https://aseanpedia.asean.or.jp/)¡Ê¥¢¥»¥¢¥ó¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ë¤ª¤è¤ÓSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¡ÊYouTube¡Ë:¡¡https://youtu.be/EBiDFeuiQpI
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=EBiDFeuiQpI ]
¼ã¼Ô¤Ë¡ÈASEAN¡É¤ò¿È¶á¤Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ä20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤Þ¤º¡ÈASEAN¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥¿ー¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢¤º¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥»¥ó¥¿ー¤¬À©ºî¤¹¤ë¡¢ASEAN¤ÎÎò»Ë¤ä²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÊ¸²½Åù¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖASEANPEDIA¡Ê¥¢¥»¥¢¥ó¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ë¡×¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éºî»ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTuberÆú¿§»ø¤º¤Þ¤È¥³¥é¥Ü
¡È¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð5ÉÃ¤Ç¶Ê¤òºî¤ì¤ë¡ÉÂ¨¶½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈCM¤Ç³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦½Ð±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤º¤Þ¤µ¤ó¡£YouTube¤äSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï350Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢18ºÐ～34ºÐ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤º¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÇASEAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ASEANPEDIA¡Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¤³¤à²áÄø¤¬Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤À©ºî»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢ASEAN¤Î¹ñ¡¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒASEANPEDIA¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¡×
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
ËÜ³Ú¶Ê¤È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖASEAN¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüASEAN´Ø·¸¤¬50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢ASEANÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¦Ê¸²½¤ÎË¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬ASEAN¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¹ñºÝÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â³èÍÑ
ËÜ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎASEAN¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝµ¡´ØÆüËÜ¥¢¥»¥¢¥ó¥»¥ó¥¿ー
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹çËÇ°×Åê»ñ´Ñ¸÷Â¥¿Ê¥»¥ó¥¿ー
ASEAN10¥õ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê1981Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ËÇ°×¡¦Åê»ñ¡¦´Ñ¸÷¡¦¿ÍÊª¸òÎ®¤Î 4 Ê¬Ìî¤ò¼´¤Ë¡¢ASEAN½ô¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÆüËÜ¤ÈASEAN½ô¹ñ´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¡¢´Ñ¸÷µÚ¤Ó¿ÍÊª¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈASEAN½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.asean.or.jp/ja/