¥È¥ìー¥É¥í¥°¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Û¤«³Æ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖTohoku RICE TOKEN¡×SEASON 2¤ò»ÏÆ°--AI¥²ー¥à¡ßÃ¦ÃºÁÇÊÆ¤Ç¿·¤¿¤Ê»²²ÃÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð
½ÐÅµ¡§https://tohokuricetoken.myshopify.com/pages/tohoku-rice-token-season2-%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
¥È¥ìー¥É¥í¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄÀ¿¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÇã¤¦¤³¤È¡É¤òÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ëWEB3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTohoku RICE TOKEN¡×¤ÎSEASON 2¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SEASON 2¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡×¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¡×¤Ø¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªÃº¤Ç°é¤Æ¤¿´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ã¦ÃºÁÇÊÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Ä¤Ä¡¢AI¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ÖÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ã¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·ÑÂ³¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ï¤ªÊÆ¤ò¥Æー¥Þ¤ËËè½µ1¥¿¥¤¥È¥ë¤º¤ÄÄÉ²Ã¤µ¤ì¡Ê²áµîÄÉ²ÃÊ¬¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡¿ºÇÂç8¥¿¥¤¥È¥ëÁÛÄê¡Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¹ØÆþ¸å¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂÎ¸³¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³«È¯¤ÎÂçÉôÊ¬¤òAI¤¬Ã´¤Ã¤¿¤ªÊÆ°éÀ®¤Î¡ÖKOME GAME¡×¤âÄó¶¡¤·¡¢¿Í¤¬»Ø¼¨¢ªAI¤¬³«È¯¢ª¿Í¤¬Ëá¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«È¯¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à·²¤È¤Îºî¤ê¼ê¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÈæ¤Ù¤é¤ì¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à·²
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºòÇ¯¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ªÊÆ¤Î¹ØÆþ¤ÈNFT¥¢ー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÇã¤¦¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SEASON 2¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤òAI¥²ー¥à¤Ëºþ¿·¤·¡¢¸½¼Â¤Î¼õ¼è¤ò¤È¤â¤Ê¤¦±¿ÍÑ¤ËVC¡ÊVerifiable Credentials¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍ·¤Ö³Ú¤·¤µ¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¡£¡ÖTohoku RICE TOKEN¡×¤È¤¤¤¦¼Â¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢AI³«È¯¡¦UXÀß·×¡¦DID/VC±¿ÍÑ¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ï¤´¹ØÆþ¸å¤Ë½ç¼¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ºÇÂç8ËÜ¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Tohoku RICE TOKENÊÆ¡Ê2kg¡Ë MINI GAME¥»¥Ã¥ÈÈÇ
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¥²ー¥àÂÎ¸³´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§¸ÂÄê200¥»¥Ã¥È
¹ØÆþURL¡¡¡¡¡¡¡§https://tohokuricetoken.myshopify.com/
¼õ¼è´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼õ¼è¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§WeWork ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É¡¿´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¡¿ÀÖºä¥°¥êー¥ó¥¯¥í¥¹¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀçÂæ¥¤ー¥¹¥È¥²ー¥È¥Ó¥ë
¼õ¼èÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¼õ¼è°ÆÆâ»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëVC¤ò²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã´ë¶È
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ò¥¢¥°¥êÀçÂæ¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÀî¸ýÇ¼Æ¦¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¡¢WWJ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWONDERVOGEL¡¢¥È¥ìー¥É¥í¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î7¼Ò¤¬»²²è¡£¥²ー¥à¤ÎÁÀ¤¤¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢¥¹¥Èー¥êー¹½À®¤òµÄÏÀ¤·¡¢¤½¤ÎµÄ»öÏ¿¤òAI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¼«Æ°À¸À®¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÎÏ¤ò¿Í¤Î¼ê¤ÇËá¤¾å¤²¤ë±ýÉü¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à·²¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ»þ¤Î¼õ¼è¾ÚÌÀ¤Ë¤ÏVC¡ÊVerifiable Credentials¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î°ú¤ÅÏ¤·±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆDID/VC¤Î¼Â±¿ÍÑÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥«¥ë¥¬¥â¥é¥ó¥Êー¡×¤Î¥×¥ì¥¤²èÌÌ
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊJEIS¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ»°ÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ ¿·½É¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡§Àî¹ç ÀµÉÒ
HP¡§https://www.jeis.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ò¥¢¥°¥êÀçÂæ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û1-1-5
ÂåÉ½¼Ô¡§Æ»Àµ ½ÓÌÀ
HP¡§https://jr-agrisendai.jimdofree.com/
Í¸Â²ñ¼ÒÀî¸ýÇ¼Æ¦
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô°ìÇ÷»úÅèí¼¾®¸¶10
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌçÑ£ ±Ñ»ü
HP¡§https://www.kawaguchi-natto.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ4-2-1 »Ô¥öÃ«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÄÍ Ã¤ÃË
HP¡§https://www.ashisuto.co.jp/
WWJ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1ÃúÌÜ24ÈÖ3¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§º£°æ ¹¯Ç·
HP : https://wework.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒWONDERVOGEL
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èÜØ²¬1-1-1 2F¡ÊWeWorkÆâ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§º´Æ£ ¹À¹¬
HP¡§https://www.wondervogel.jp/
¥È¥ìー¥É¥í¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTradeLog Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-16-15 ¥À¥¤¥ä¥²ー¥ÈÃÓÂÞ5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Æ£ÅÄ À¿¹
HP¡§https://trade-log.io/
Åö¼Ò¤ÎÌò³ä
¥È¥ìー¥É¥í¥°¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤äVC¤Î´ë²è¡¦¼ÂÁõ¤òÃ´Åö¡£¼õ¼è»þ¤ËVC¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÊÆ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆ³Àþ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦¼Â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿DID/VC¤Î±¿ÍÑ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎDID/VC±¿ÍÑ¤¬¿Ê¤àºÝ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹ÁÏ½Ð¤È¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
VC¥¤¥áー¥¸
¤Ê¤ª¡¢DID/VC¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëDID/VCÉ¸½à´ðÈ×¡Öproovy¡×¤òÁªÄê¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÁªÄê¤â¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
SEASON 2¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¡§WeWork ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý
Æü»þ¡§12·î9Æü18:30~20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§
¡¦Tohoku RICE TOKEN¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð
¡¦AI¥²ー¥à³«È¯ÈëÏÃ
¡¦AI¥²ー¥à¡Ö¥«¥ë¥¬¥â¥é¥ó¥Êー¡×¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡Ê¾å°Ì3Ì¾¤Ë¤ÏTohoku RICE TOKENÊÆ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª¡Ë
¡¦VC¡ÊVerifiable Credentials¡Ë¤Ë¤è¤ë¼õ¼èÇ§¾Ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¾Ò²ð
¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡§
¡¦WeWork¤´Æþµï¼ÔÍÍ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Ê¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢²¼µÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¼èºà¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÅù¡Ë
¥È¥ìー¥É¥í¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
