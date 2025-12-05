¡ÖLEO 2025 BIRTHDAY µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤ËÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¡ÊLEO¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤¿¡ÖLEO 2025 BIRTHDAY µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¡ÖLEO 2025 BIRTHDAY µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§
https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512(https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512)
¡Ê1¡Ë¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¢£LEO 2025 BIRTHDAY µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥×¥ê¥ó¥ÈÍÑ»æ¤Î¼ïÎà¡§¼Ì¿¿ÍÑ»æ¤ÎLÈ½¡¢2LÈ½¤Î2¼ïÎà
ÈÎÇä·Á¼°¡§ÁªÂò¼°¡Ê¤´´õË¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
²Á³Ê¡§LÈ½300±ß/Ëç¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢2LÈ½400±ß/Ëç¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´10¼ïÎà
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦µÇ°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´10¼ï
(C)S.L./TEZUKA
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¼ÂÊª¤Ï²èÁü¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¹ØÆþÊýË¡¡Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½ÌóÈÖ¹æ¤«¤é¤Î¹ØÆþ¡Ë
1¡¥°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´´õË¾¾¦ÉÊ¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½ÌóÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§
https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512(https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512)
2¡¥¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤ÎÁàºîÊýË¡¡Û
Step1. ¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹
Step2. ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹
Step3. ¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½ÌóÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹
¢¨²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥¿ー¥È¡×¤ò²¡¤¹¤È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¹ØÆþÊýË¡¡ÊQR¥³ー¥É¤«¤é¤Î¹ØÆþ¡Ë
1¡¥°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸Æâ¤Î¡ÖQR¥³ー¥É¤Ç¤Î¹ØÆþ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´´õË¾¾¦ÉÊ¤ÎQR¥³ー¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§
https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512(https://www.sej.co.jp/products/bromide/lbbromide2512/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_lbbromide2512)
2¡¥¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤ÎÁàºîÊýË¡¡Û
Step1¡¥¡ÖQR¥³ー¥É¤Ç¤Î¹ØÆþ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤êQR¥³ー¥É¤òÉ½¼¨
Step2¡¥¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤ËQR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤·¤Þ¤¹
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï10%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¸¡º÷¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.sej.co.jp/shop/index/
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥»¥Ö¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥»¥Ö¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¡×¤ÎURL¡§
https://www.sej.co.jp/products/bromide.html