¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤ò½Ë¤·¤¿¥¬¥é ¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤¹¤ß¤ì¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯12·î2Æü¡¢Åìµþ - ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×Å¸¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ÄÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ê¥«¥í¥¹¡Ë¡×¡Ö·ÁÂÖ¡Ê¥¨¥¤¥É¥¹¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Èµ®½Å¤Ê¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Ìó350ÅÀ¤â¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î·æºî¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¿§ºÌÀ¤³¦¤ÎÎ¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¥¬¥é ¥Ç¥£¥Êー ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£350ÅÀ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¿§ºÌ¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£¸÷¤Èµ»¹ª¤¬À¸¤à¡ÈÀ¸¤¤¿¥¢ー¥È¡É¤Ï¼Ì¿¿¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤È¿¼¤ß¤òÊü¤Á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½É¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÃåÍÑ¾¦ÉÊ¡Û
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡Ö¥Ç¥£ー¥ô¥¡ ¥É¥êー¥à¡×
WG x ¥¨¥á¥é¥ë¥É x DIA
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
WG x ¥¨¥á¥é¥ë¥É x DIA
¥ê¥ó¥°
PT x ¥¨¥á¥é¥ë¥É x DIA
»þ·×
¡Ö¥Ç¥£ー¥ô¥¡ ¥É¥êー¥à¡×
WG x ¥¨¥á¥é¥ë¥É x DIA
¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥»¥ë¥Ú¥ó¥Æ¥£¡×
¥´ー¥È¥ì¥¶ー¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ú¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×Å¸¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É ³µÍ×¡Û
²ñ¾ì¡Ö¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡×¤Ë¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥Éµ¡¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¤¦¤¨¡¢¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç:
²»À¼¥¬¥¤¥É¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥Éµ¡¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1Âæ500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@BVLGARI¤Ë¤Æ¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç:
Å¸Í÷²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@BVLGARI¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£¥Èー¥¯²èÌÌ¥á¥Ë¥åーÆâ¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¥Úー¥¸¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5631/table/1751_1_1b95336cfe4e88fdafe41aa13f1fcf6b.jpg?v=202512050328 ]
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: 050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
Å¸Í÷²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition(https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition)
Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.nact.jp
#¥Ö¥ë¥¬¥ê #Bvlgari #Kaleidos #BvlgariHeritage #BvlgariExhibition