³ô¼°²ñ¼Ò»Í¶À¡¢¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤òNFTÈÎÇä³«»Ï¤Ø¡Ö¦ÁU¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿®½£¤Ç¡È´Ñ¸÷¡ßNFT¡É¤ÎÃÏ°è¼Â¾Ú¤ò¿Ê¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò»Í¶À¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©¡¢ÂåÉ½¡§¶ÌÃÖ»ÖÉÛ¡Ë¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb3¥µー¥Ó¥¹¡Ö¦ÁU¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥æー¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òNFT²½¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NFT²½¤Ë¤è¤ëÊÝÂ¸À¡¦Î®ÄÌÀ¤Î¸þ¾å¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®½£ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡È´Ñ¸÷¡ßNFT¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏ°è²óÍ·¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿®½£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤òNFT¤ÇÎ®ÄÌ¡Û
https://market.alpha-u.io
¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤òNFT¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤âºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£NFT¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë·Á¤Ë¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤òÂçÀÚ¤ËÊÝÍ¤Ç¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏÈÎÇä»þ¤äÆó¼¡ÍøÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ý±×¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¤·¤¤³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÌÜÅª
¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¤·¤¤È¯É½µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×²½¤Î»Ù±ç
ÊªÍýÅ¸¼¨¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÏºî´Ä¶¤ÎÀ°È÷
¢¡ NFT²½¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ
ºîÉÊ¤ÎÊÝÂ¸À¡¦´õ¾¯À¡¦¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿»Ù±ç
ÃÏ°è¡¦µ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤¿¹ØÆþ¤È´Õ¾Þ¤¬²ÄÇ½
¢¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤Ï¸þÀº¿ÀÌô¤ÎÌô³²Åö»ö¼Ô¤Ç¤¹¡£ À¤´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¶ìÄË¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ »ä¤¿¤ÁÌô³²Åö»ö¼Ô¤¬¼Ò²ñÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½õ¤«¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎNFT¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Åâ¿Î¸¶ Ä¾»Ò¤µ¤ó
Åö»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¢ー¥È¤È¤¤¤¦É½¸½ÊýË¡¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤ò¹¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁªÂò»è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ñ¸÷ ¡ß NFT ¤ÎÃÏ°è¼Â¾Ú¡Û
¿®½£¤Ç¤ÏÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¡È´Ñ¸÷²óÍ··¿NFT¥â¥Ç¥ë¡É¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼Â¾Ú¤ÎÆâÍÆ
¿®½£¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡ÊÆüËÜ¼ò¤Î¼òÂ¢¤äÎò»Ë¡¦¹©·Ý¤Ê¤ÉÆüËÜÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡Ë¤ËNFT¼èÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¡Ê¦ÁU³èÍÑ¡Ë¤·¡¢¸½ÃÏË¬Ìä¼Ô¤¬¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ò¼èÆÀ¡£´Ñ¸÷²óÍ·¤òÂ¥¤¹¿·¤·¤¤ÂÎ¸³Æ³Àþ¤òÀß·×¤·¡¢¼ò¡¦¿©¡¦¹©·Ý¤Ê¤É¡¢¿®½£¤Î»ºÉÊ¤È¥¢ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿»Üºö¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¼òÂ¢¤ä´ë¶È¡¦Ê¡»ã»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥é¥Ü»ö¶È¤â¼Â»Ü
¿®½£¤Ç¤Î¤³¤Î¼Â¾Ú¥â¥Ç¥ë¤¬³ÎÎ©¸å¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KDDI¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤Ë¤â¿®½£¤Ç¤Î¼Â¾Ú¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3. ¿®½£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁª½Ð¡Û
¿®½£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡¡https://shinshu-vc.org
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°èÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÁÏºî¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿®½£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 µ¯¶ÈÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú12·î9Æü ¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ÐÅ¸¡Û
º£²ó¤Î¿®½£¼Â¾Ú¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤Î¼Ò²ñÀ¡¦Ì¤ÍèÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¦ÁU ¤ÎNFTµ»½Ñ¤ò¡¢¿®½£¤Ç¤Î¼Â¾Ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¢ー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNFTºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¡»ã»ö¶È½ê¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¿®½£¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾ÃÏ°è¤Ç¤â¼Â¾Ú¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤Ê¸²½¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£