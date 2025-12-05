ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â»á¿äÁ¦¡ª¡¡ÂàÇÑ¤Î90Ç¯Âå¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¾¯½÷¤ò¤á¤°¤ëÀ¶½ã¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ø³¥¤«¤Ö¤ê¤ÎÅ·»È¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¥ìー¥Ù¥ë¤è¤ê¡Ø³¥¤«¤Ö¤ê¤ÎÅ·»È¡Ù¡ÊÃø¡§³¥ÅÄ¹â¹ã¡Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÁ´1´¬¡Ë¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø³¥¤«¤Ö¤ê¤ÎÅ·»È¡Ù¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÏ¢ºÜÈÇ¤Ë²ÃÉ®½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Úー¥¸¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÓ¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×¤ä¡¢¾®Àâ¡Ø¥°¥ß¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¼¹É®¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂçÄÐ¥±¥ó¥Â»á¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤¢¤é¤¹¤¸
ÂàÇÑ¤Î90Ç¯Âå¡£¤µ¤¨¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë²®¸¶Í³µª¡Ê¤ª¤®¤ï¤é ¤æ¤¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¾¯½÷¤Î»ÅçºÌ»Ò¡Ê¤µ¤á¤·¤Þ ¤µ¤¤¤³¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤Ø¤Î¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤Æ´¤ì¤Ï¡¢¤È¤¤Ë²á·ã¤ÊÌÑÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë――¡£
ÍýÁÛ¤ÎÅ·»È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎºÌ»Ò¡£
¤·¤«¤·²®¸¶¤Ï¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ºÌ»Ò¤Î¤È¤¢¤ë±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤――¡£
¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://comic-walker.com/detail/KC_006864_S?episodeType=first
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
²®¸¶Í³µª¡Ê¤ª¤®¤ï¤é ¤æ¤¡Ë
ÇÇØ¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡£Îø¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËºÌ»Ò¤òÍýÁÛ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·»È¤À¤È¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éþ¾þ¥³ー¥¹¤ËÄÌ¤¤¡¢ºÌ»Ò¤Ë»÷¹ç¤¦Éþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¡£
»ÅçºÌ»Ò¡Ê¤µ¤á¤·¤Þ ¤µ¤¤¤³¡Ë
²®¸¶¤ÎÎø¤ÎÁê¼ê¡£¶âÈ±¥ä¥ó¥ー¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ú¥²ー¥Þー¥º¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10849835/
¡ÚCOMIC ZIN¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10040781
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§³¥¤«¤Ö¤ê¤ÎÅ·»È
Ãø¼Ô¡§³¥ÅÄ¹â¹ã
Äê²Á¡§836±ß¡ÊËÜÂÎ760±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§228¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-811722-7
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000429/)
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³¥ÅÄ¹â¹ã¡Ê¤Ï¤¤¤À ¤³¤¦¤³¤¦¡Ë
Âè74²ó¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ°ìÈÌÉôÌçÆþÁª¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¤¥ó¥®¥ó¥É¥é¥´¥ó¥¿¥¤¥¬ー¥Ö¥®¡Ù¡ØÌ´¤Æ¤Õ¤â¤Î¤ÏÍê¤ß¤½¤á¤Æ¤ Daydream Believers¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
X¡§@(https://x.com/couhaida)couhaida(https://x.com/couhaida)
¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://comic-walker.com/welcome/
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖComicWalker¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2014Ç¯3·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¤È¤Ï
KADOKAWA¤ÎÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡£150ºîÉÊ°Ê¾å¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½é²óÌµÎÁ¤ÇÁ´ÏÃ±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ØÀ»½÷¤ÎËâÎÏ¤ÏËüÇ½¤Ç¤¹¡Ù¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡ª¡¡³ÆÏÃ¤òÌµÎÁ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇËèÆüµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô100Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯10·î¸½ºß1,300ºîÉÊ°Ê¾å¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï¥«¥É¥³¥ß
¡Î ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡ÏiOS ¡¿ Android
¡Î ²Á³Ê ¡Ï´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï2024Ç¯5·î23Æü
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¡Î URL ¡Ï
iOS¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://apps.apple.com/jp/app/id6447310431)
Android¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)
¢§¥«¥É¥³¥ß¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://comic-walker.com/
¢§¥«¥É¥³¥ß¡¡¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§@kadocomi_org(https://x.com/kadocomi_org)
TikTok¡§@kadokomi(https://www.tiktok.com/@kadocomi)