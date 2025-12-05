¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³«¶È50¼þÇ¯¡ª¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì12·î25Æü(ÌÚ)¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª
ÊÒÉÊÂ¼¿¶¶½¸ø¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Íøº¬·´ÊÒÉÊÂ¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò¡¡¸»Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¥¹¥ー¾ì±Ä¶È³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£µ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
25-26¥·ー¥º¥ó¤Ç³«¶È50¼þÇ¯¡ª
1975Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢25-26¥·ー¥º¥ó¤Ç³«¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¡¢¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿50¼þÇ¯¤ÎµÇ°Å¸¼¨¤ò¡ÖÆ»¤Î±Ø¡¡ÈøÀ¥¤«¤¿¤·¤Ê¡×¤È¡Ö²Ö¤Î±Ø¡¦ÊÒÉÊ¡¡²Öºé¤ÎÅò¡×¤Ë¤Æ¡¢25-26¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢É¸¹â1,828m¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇÄ¹3,500£í¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢É´Ì¾»³ÉðÂº»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é³êÁö¤Ç¤¤ë»³Äº¥¨¥ê¥¢¤«¤éÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥í¥ó¥°¥³ー¥¹¤ä¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÉý¹¤¤´Ë¼ÐÌÌ¡¢ÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤ËÅ¬¤·¤¿13¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¥¥Ã¥º¹¾ì¤ä¥¹¥Îー¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤â¤¢¤ê¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ä¥½¥êÍ·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤«¤é1ÈÖ¶á¤¤Å·Á³Àã100¡ó¤Î¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥ー¾ì¥é¥ó¥¥ó¥°´ØÅì¥¨¥ê¥¢3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡ÊSURF&SNOW¥æー¥¶ー¤¬Áª¤Ö¥¹¥ー¾ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥êー¥¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ»¤Î±ØÈøÀ¥¤«¤¿¤·¤Ê¡×¤ÎµÇ°Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹
´ØÅì¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ñ¥¦¥Àー
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹(1)¡¡50¼þÇ¯µÇ°ÃêÁª²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
º£¥·ー¥º¥ó¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢È¾À¤µªÊ¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó·ô¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ÎÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·î¤Ë£²～3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢50¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤äÍèµ¨¤Î¥·ー¥º¥ó·ô¤ä¥ê¥Õ¥È·ô¤â·ÊÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿51Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ½ÄêÆü¡Û
1·î5Æü(·î)¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¡¢1·î30Æü(¶â)
2·î2Æü(·î)¡¢2·î25Æü(¿å)
3·î5Æü(ÌÚ)¡¢3·î10Æü(²Ð)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉ÷·Ê¤Î¥¤¥áー¥¸(1)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉ÷·Ê¤Î¥¤¥áー¥¸(2)
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹(2)¡¡µì¥³ー¥¹¤ò´°Á´Èó°µÀã¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¹¹¤Ê¤ëÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¸½ºß¤Þ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óÃæÁ´ÌÌÅª¤ÊÀ°È÷ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é´°Á´Èó°µÀã¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¢³êÁö¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï½å¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥ëー¥ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¤´ÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¥é¥¤¥Ñ¥¦¥Àー¤Ï³ê¤Ã¤¿Êý¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÀã¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¾¤Ë¤âÈó°µÀã¥³ー¥¹¤Î¥¹¥é¥íー¥à¥³ー¥¹¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹¡¢¥¦¥§ー¥Ç¥ë¥ó¥³ー¥¹¤Ï1ÅÙÂÎ¸³¤·¤¿¤éÎº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¥å¥×ー¥ë¤òÉÁ¤¯
¥³ー¥¹¤òÁª¤ÖÌÌÇò¤µ
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹(3)¡¡Ê¿ÆüËèÆü¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¤¤ò³«ºÅ
°ÊÁ°¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¤¤ò¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï1·î13Æü°Ê¹ß¤ÎÊ¿Æü¤ÎËèÆü³«ºÅ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê5,600±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3,900±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¡Ü¥Öー¥Ä¡Ë¤¬2,500±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£
¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤ÈLINE¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¤¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢25ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖU25¥×¥é¥ó¡×¤ä¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤¬3,900±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Ç¥¤¡×¤âÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤Ç¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¾Ú¶â500±ß¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë
¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¤ªÆÀ¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë
¡¡
¥±ー¥¹¥Üー¥éー¼Ò¤Î°µÀã¼ÖPistenBully 600¤ò¿·µ¬Æ³Æþ
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥²¥ì¥ó¥Çºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·ºî¶ÈÅù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÌö¤¹¤ëPistenBully 600¤ò¿·µ¬Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ °µÀãºî¶È¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ê¤êÇ½Î¨Åª¤Ë¥²¥ì¥ó¥ÇÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î°µÀã¼Ö¤è¤ê¤â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·ºî¶È¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÇ³Èñ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Îー¥·¥¹¥Æ¥à¥º(³ô)¤è¤ê²èÁüÄó¶¡
¼«Á³ÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³ー¥¹
Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µBC¥Ä¥¢ー¥¬¥¤¥É¤ÎÊý¤äÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ÀーÃ£¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢³ê¤ë¿Í¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¥²¥ì¥ó¥Ç¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½éµé¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¤¬Í·¤Ù¤ëÊÉÃÏ·Á¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¼«Á³ÃÏ·Á¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Îー¥Üー¥É¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖRhyTHm¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Îー¥Ñー¥¯¤â¹¥É¾¡£
¥ìー¥ë¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ö¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥¯½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ·Á¤ËÉÙ¤ó¤À¥³ー¥¹
Îý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥Îー¥Ñー¥¯
¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥³ー¥Êー
¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÊý¤Ë¤Ï½¼¼Â¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ËèÇ¯Äê´üÅª¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥ì¥ó¥¿¥ëÍÑÉÊ¤Ï°Â¿´°ÂÁ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥®¥¢¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥®¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¼Ì¿¿±Ç¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
URL¡§https://k-hotaka.jp/ogna/rental/
¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥³ー¥Êー
¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥¢¤â¼è¤êÂ·¤¨
½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖPROSHOP¡¡RhyTHm¡×
¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¥¹¥Îー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÈÎÇä¡¢¥®¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ÎーÍÑÉÊ¤ÎÂ¾¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ªÅÚ»º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Æâ
½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡
Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÖµÑ¤Ç²¹ÀôÍøÍÑOK¡×
ÊÒÉÊÂ¼¿¶¶½¸ø¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Àô»ÜÀß¡Ö²Ö¤Î±ØÊÒÉÊ¡¡²Öºé¤ÎÅò¡×¤ÇIC¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¾Ú¶â¤Î500±ß¤òÆþÍáÎÁ¶â¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢º¹³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤¯²¹Àô¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï²¹Àô¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇäÅ¹¤ä¤ª¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¹ç·¿²¹Àô»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸©Æâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÊ¿Æü¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤â¥¹¥ー¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÆþÍá³ä°ú·ô¤ò»È¤¨¤Ð100±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¶â¡Û
Âç¿Í¡¡900±ß～1000±ß/¾®¿Í¡¡600±ß～650±ß
URL¡§https://oze-katashina.info/hanasakunoyu/
ÏªÅ·É÷Ï¤
¼«Á³Ë¤«¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥ー¾ì±Ä¶È¾ðÊó
¡ü±Ä¶È´ü´Ö
2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)～2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¡¡¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡
¡ü±Ä¶È»þ´Ö
Ê¿Æü8:30～16:00 ¡¡ÅÚÆü½Ë8:00～16:00¡¡¡¡¡¡
¡üÎÁ¶â
1Æü·ô¡¡Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)5,600±ß¡¡¤³¤É¤â(¾®³ØÀ¸)4,400±ß¡¡¥·¥Ë¥¢¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë5,000±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹
Åìµþ¤«¤éÌó2»þ´Ö
¼Ö¡§´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡¾ÂÅÄIC¤è¤êÌó28km
Ãó¼Ö¾ìÁ´ÆüÌµÎÁ