¥ß¥¨¥ë¥«¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIµ»öÀ¸À®¡×¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬¡Ö¿¦¿Íµé¡×¤ËÂç¿Ê²½¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ð¼¡Àµ¼ù¡¢¸Åß·Äª±û¡Ë¤Ï¡¢SEO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¨¥ë¥«SEO¡×¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIµ»öÀ¸À®¡×µ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ú¥ë¥½¥ÊÀ¸À®¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯Âª¤¨¤¿¹âÀºÅÙ¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë ¡Ö¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¤ÎÆþÎÏ¡× ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ú¥ë¥½¥ÊÍý²ò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È³µÍ×
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIµ»öÀ¸À®¡×µ¡Ç½¤Î¥Ú¥ë¥½¥ÊÀ¸À®¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºþ¿·¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²þÁ±¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡» ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¥Ú¥ë¥½¥ÊÀ¸À®
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥æー¥¶ー¤Î²ÝÂê¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦¹ÔÆ°ÇØ·Ê¤ò¿¼¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢µ»öÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤Ê²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬À¸À®²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡» ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ
´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ×ÁÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ú¥ë¥½¥ÊÁü¤ò¼«Æ°¤Ç¹½ÃÛ¡£
¥Ëー¥º ¡ß ¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»ö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡» µ»ö¹½À®¤Î¹¤¬¤ê¤È¿¼¤ß¤¬¸þ¾å
À¸À®¤µ¤ì¤ë¸«½Ð¤·°Æ¤äËÜÊ¸¤Î¹ü»Ò¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Æー¥ÞÀâÌÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥æー¥¶ー¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹½À®¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÍøÍÑ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ¼
¤³¤ì¤Þ¤Ç1～3Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸ºî¶È¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç´°Î»¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯ー¥ó¥³¥Þー¥¹ÍÍ
¥ß¥¨¥ë¥«¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIµ»öÀ¸À®¡×¥Äー¥ë¤¬º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¡¦´ØÏ¢¥ー¥ïー¥É¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¥È¥ー¥ïー¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬ºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÃ¯¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ëµ»ö¤Î¸«½Ð¤·°Æ¤äËÜÊ¸¤ÎÊý¸þÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÅÆþ¤ìÈÎÂ¥¤Î·×²è¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Æー¥Þ¤«¤éÆþÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢AI¤¬¡Ö»ÅÆþ¤ìÈÎÂ¥Äó°Æ¤«¤éÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëµ»ö¹½À®¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤³¤Á¤é¤¬°Õ¼±Åª¤Ë¹¤²¤Ê¤¤¤È¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¿¼¤ß¤ÈÉý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÆÉ¤ß¼ê¤Î»ëÅÀ¡×¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Äー¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¤½¤Î´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ë¥½¥ÊÁü¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò´ð¤ËÁÇºà½¸¤á¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤µ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤Ä¤Îµ»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIµ»öÀ¸À®¡×¤Ï¡¢¡Öµ»öºîÀ®¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ä¡Öµ»öÀ¸À®¤Î»²¹Í¥Äー¥ë¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤ËÁÏ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ø¤È³Î¼Â¤Ë[1] ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·ºîÀ®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://blog.superdelivery.com/?p=131060
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯ー¥ó¥³¥Þー¥¹ÍÍ¤Î²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mieru-ca.com/case/superdelivery-ai/
´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯ー¥ó¥³¥Þー¥¹
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ °áÎÁ¡¦»¨²ß¤Î´ë¶È´ÖÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×
¥µ¥¤¥È ¡§ https://blog.superdelivery.com/
Faber Company ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æü¡¹¡¢°Û¤Ê¤ë¶È³¦¡¦°Û¤Ê¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥½¥ÊÀß·×¤Î¹ªÀÛ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤ÎÀ¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¾ÜºÙ¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£À¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤â¡¢Ã±½ã¤ÊÂ°À¾ðÊó¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SEO¤Ç¾å°ÌÉ½¼¨¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊºÇÅ¬²½¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹µ»ö¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡Ö¸¡º÷½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ëµ»ö¡×¤«¤é¡ÖÆÉ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ»ö¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Äー¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¿·µ¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢Ì¤·Ð¸³¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î»²Æþ»þ¤ËÆÃ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥½¥ÊÀß·×¤È¤¤¤¦¡ÖÅÚÂæ¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ»öÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡ÌÀÍµ ¼¹¹ÔÌò°÷
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ÇÆÈÎ©¡¢µ¯¶È
¡¦2012Ç¯¤ËÅö¼Ò»²²èŽ¤Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Î©¾å¤²Ž¤¼ý±×²½¤ò¼Â¸½
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSEO»Ù±ç¼ÂÀÓŽ¤¹Ö±é¼ÂÀÓÂ¿¿ô
¤´ÍøÍÑÊýË¡
¡ÖAI¥Ú¥ë¥½¥ÊÀ¸À®¡×¤Ï¡¢¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤ò¤´·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶︎ https://app.mieru-ca.com/faber-extract/consulting
¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤ò¤Þ¤À¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=%20%20feature-persona-update-trial)
³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)¡Ê¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤È¤Ï
¡¡¡ÖÊÕ¶¤ÎÃÎ¤«¤é¡¢¡È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¼¥í¡È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎSEO»Üºö¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2013Ç¯¤«¤éSEO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¨¥ë¥«SEO¡×¤Î¼«¼Ò³«È¯¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÅö¼ÒCAO¡ÊChief Analytics Officer¡Ë¡¦¾®ÀîÂî¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹·Ï¤ÎµÈÅÄ¸÷ÃË½Ú¶µ¼ø¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¹âÌÚÍ§ÇîÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¡¢AI¤Î¸¢°Ò¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÆÃµöÅÐÏ¿ºÑ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company
½êºßÃÏ ¡¡ ¡§¡¡¢©105-6923¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー23F¡Ê¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¡¡°ð¼¡Àµ¼ù¡¢¸Åß·Äª±û
»ñËÜ¶â ¡¡ ¡§¡¡1²¯±ß
ÀßÎ© ¡¡¡¡ ¡§¡¡2005Ç¯10·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¥ß¥¨¥ë¥«»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥ß¥¨¥ë¥«¥³¥Í¥¯¥È¡ÊDX¿Íºà¾Ò²ð¡Ë»ö¶È
