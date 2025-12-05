´¨¤¤Åß¤âÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¡ªÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤¬½¸·ë¡ÖSakuraTown Brewers Fest 2026¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO︓²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô ¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢²°Æâ·¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖSakuraTown Brewers Fest 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー7Å¹ÊÞ¤¬½êÂô¤Ë½¸·ë¡£Åß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¥êー¤¬ÆÏ¤±¤ë¡È¶Ã¤­¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¡È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£




Come Taste and Get ¡ÈBeermazed¡É! ¤¤¤¶¡¢¶Ã¤­¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¤Ø¡ª¢¨

Åß¤³¤½¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ª


¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ê²°Æâ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡×¤Ë¤Ï¡¢¾úÂ¤²È¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー7Å¹ÊÞ¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½êÂô¤ÎÃÏ¤Ë½¸·ë¡£²°Æâ³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¨¤µ¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤ÈÁêÀ­È´·²¤Î¥°¥ë¥á¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤âÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤¹´¨¤¤µ¨Àá¡¢¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤ÎÅß¤Î¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¨ Beermazed¤ÏÂ¤¸ì¤Ç¡¢Beermazed = Beer + amazed = Be amazed ¤ÈÈ¯²»¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡Ö¶Ã¤­¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£



¢¨ËÜ¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÏÁ´¤Æ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸½¶âÉÔ²Ä¡Ë


¾ÜºÙ¤Ï¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


½ÐÅ¹¥Ö¥ë¥ï¥êー¡ÊÍ½Äê¡Ë

³Æ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤È¤â£²Æü´Ö½ÐÅ¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤Î¥Óー¥ë¡£



¡¦Yellow Monkey Brewing



ÃÏ°è︓¿ÀÆàÀî


¾úÂ¤Ä¹︓ã·Æ£ ·ò¸ã


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓¡ÈBe pirates. Be playful.¡É





¡¦ISEKADO



ÃÏ°è︓»°½Å


¾úÂ¤Ä¹︓À¥ÅÄ °ìÈÁ


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓ËÜÊª¤ÎÄÉµá ¤È ¿·¤·¤¤Ä©Àï





¡¦West Coast Brewing



ÃÏ°è︓ÀÅ²¬


ÂåÉ½︓Derrek Buston


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓ÆüËÜ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢Made in America.





¡¦NOMCRAFT BREWING ¡ú½é½ÐÅ¹



ÃÏ°è︓ÏÂ²Î»³


¾úÂ¤Ä¹︓Adam Baran


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓NOM BEER NOM LIFE!!





¡¦VERTERE



ÃÏ°è︓Åìµþ


¾úÂ¤Ä¹︓ÄÔÌî ÌÚ·Ê


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓°û¤ó¤À¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Óー¥ë






¡¦BLACK TIDE BREWING ¡ú½é½ÐÅ¹



ÃÏ°è︓µÜ¾ë


¾úÂ¤Ä¹︓James Watney


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓BREWED WITH PRIDE IN KESENNUMA





¡¦ MAHOWBREW ¡ú½é½ÐÅ¹



ÃÏ°è︓²­Æì


¾úÂ¤Ä¹︓Ìø Çù


¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓Million Dreams





³«ºÅ³µÍ×

¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾


SakuraTown Brewers Fest 2026¡Ê¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó ¥Ö¥ë¥ïー¥º¥Õ¥§¥¹¥È 2026¡Ë



¢£³«ºÅ´ü´Ö


2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë



¢£³«ºÅ»þ´Ö


11:00～18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë


¢¨25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï17»þ¤Þ¤Ç ¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¶¯É÷¡¦¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê



¢£²ñ¾ì


¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥óÆâ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡Ê²°Æâ¡Ë


ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì½êÂôÏÂÅÄ3-31-3¡¿JRÉðÂ¢ÌîÀþÅì½êÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬



¢£³«ºÅÆâÍÆ


ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー½ÐÅ¹¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹



¢£½ÐÅ¹¿ô


¥Ö¥ë¥ï¥êー³ÆÆü7Å¹ÊÞ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー³ÆÆü6Å¹ÊÞ¡ÊÍ½Äê¡Ë



¢£URL


https://tokorozawa-sakuratown.com/event/brewers-fest26.html



¢£¼çºÅ


³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¶É



¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤ÏJRÉðÂ¢ÌîÀþÅì½êÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ûー¥ëA¤Ï¡¢¼Ì¿¿º¸¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë






²ñ¾ì¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡£²°Æâ¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÊÁ°²ó³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë





¢£¡Ö¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


2020Ç¯11·î¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤ÆKADOKAWA¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿Âç·¿Ê¸²½Ê£¹ç»ÜÀß¡£½ñÀÒÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¹©¾ì¤äKADOKAWA¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹(¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢Àé¿Í¥Æ¥é¥¹)¡¢¥·¥ç¥Ã¥×(¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢)¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó(³ÑÀî¿©Æ²)¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢³ÑÀîÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ±¿±Ä¤Î¡Ö³ÑÀîÉðÂ¢Ìî¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤â·úÀß¡£¤Þ¤¿¡¢KADOKAWA¤È½êÂô»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡ÖCOOL JAPAN FOREST ¹½ÁÛ¡×¤ª¤è¤Ó¡¢KADOKAWA¡¦ºë¶Ì¸©¡¦½êÂô»Ô¤Î»°¼Ô¤ÇÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¡Öºë¶Ì¥«¥ë¥Á¥ãー´Ñ¸÷¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤Ë¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


https://tokorozawa-sakuratown.com/







¢£³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°é¡¦EdTech¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊIP¡ÊIntellectual Property¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¡£ÁÏ½Ð¤·¤¿IP¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ with Technology¡×ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¡¢IP²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


https://group.kadokawa.co.jp/