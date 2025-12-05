´¨¤¤Åß¤âÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¡ªÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤¬½¸·ë¡ÖSakuraTown Brewers Fest 2026¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO︓²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô ¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢²°Æâ·¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖSakuraTown Brewers Fest 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー7Å¹ÊÞ¤¬½êÂô¤Ë½¸·ë¡£Åß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¥êー¤¬ÆÏ¤±¤ë¡È¶Ã¤¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¡È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Come Taste and Get ¡ÈBeermazed¡É! ¤¤¤¶¡¢¶Ã¤¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¤Ø¡ª¢¨
Åß¤³¤½¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ª
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ê²°Æâ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡×¤Ë¤Ï¡¢¾úÂ¤²È¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー7Å¹ÊÞ¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½êÂô¤ÎÃÏ¤Ë½¸·ë¡£²°Æâ³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¨¤µ¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¥°¥ë¥á¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤âÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤¹´¨¤¤µ¨Àá¡¢¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤ÎÅß¤Î¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Beermazed¤ÏÂ¤¸ì¤Ç¡¢Beermazed = Beer + amazed = Be amazed ¤ÈÈ¯²»¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡Ö¶Ã¤¤Î¥Óー¥ëÂÎ¸³¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸½¶âÉÔ²Ä¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¹¥Ö¥ë¥ï¥êー¡ÊÍ½Äê¡Ë
³Æ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤È¤â£²Æü´Ö½ÐÅ¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥ë¥ï¥êー¤Î¥Óー¥ë¡£
¡¦Yellow Monkey Brewing
ÃÏ°è︓¿ÀÆàÀî
¾úÂ¤Ä¹︓ã·Æ£ ·ò¸ã
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓¡ÈBe pirates. Be playful.¡É
¡¦ISEKADO
ÃÏ°è︓»°½Å
¾úÂ¤Ä¹︓À¥ÅÄ °ìÈÁ
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓ËÜÊª¤ÎÄÉµá ¤È ¿·¤·¤¤Ä©Àï
¡¦West Coast Brewing
ÃÏ°è︓ÀÅ²¬
ÂåÉ½︓Derrek Buston
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓ÆüËÜ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢Made in America.
¡¦NOMCRAFT BREWING ¡ú½é½ÐÅ¹
ÃÏ°è︓ÏÂ²Î»³
¾úÂ¤Ä¹︓Adam Baran
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓NOM BEER NOM LIFE!!
¡¦VERTERE
ÃÏ°è︓Åìµþ
¾úÂ¤Ä¹︓ÄÔÌî ÌÚ·Ê
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓°û¤ó¤À¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Óー¥ë
¡¦BLACK TIDE BREWING ¡ú½é½ÐÅ¹
ÃÏ°è︓µÜ¾ë
¾úÂ¤Ä¹︓James Watney
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓BREWED WITH PRIDE IN KESENNUMA
¡¦ MAHOWBREW ¡ú½é½ÐÅ¹
ÃÏ°è︓²Æì
¾úÂ¤Ä¹︓Ìø Çù
¥Óー¥ë¤òÉ½¤¹°ì¸À︓Million Dreams
³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
SakuraTown Brewers Fest 2026¡Ê¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó ¥Ö¥ë¥ïー¥º¥Õ¥§¥¹¥È 2026¡Ë
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£³«ºÅ»þ´Ö
11:00～18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï17»þ¤Þ¤Ç ¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¶¯É÷¡¦¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£²ñ¾ì
¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥óÆâ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡Ê²°Æâ¡Ë
ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì½êÂôÏÂÅÄ3-31-3¡¿JRÉðÂ¢ÌîÀþÅì½êÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¢£³«ºÅÆâÍÆ
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー½ÐÅ¹¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹
¢£½ÐÅ¹¿ô
¥Ö¥ë¥ï¥êー³ÆÆü7Å¹ÊÞ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー³ÆÆü6Å¹ÊÞ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£URL
https://tokorozawa-sakuratown.com/event/brewers-fest26.html
¢£¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¶É
¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤ÏJRÉðÂ¢ÌîÀþÅì½êÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ûー¥ëA¤Ï¡¢¼Ì¿¿º¸¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë
²ñ¾ì¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ûー¥ëA¡£²°Æâ¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÊÁ°²ó³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¢£¡Ö¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯11·î¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤ÆKADOKAWA¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿Âç·¿Ê¸²½Ê£¹ç»ÜÀß¡£½ñÀÒÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¹©¾ì¤äKADOKAWA¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹(¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢Àé¿Í¥Æ¥é¥¹)¡¢¥·¥ç¥Ã¥×(¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢)¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó(³ÑÀî¿©Æ²)¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢³ÑÀîÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ±¿±Ä¤Î¡Ö³ÑÀîÉðÂ¢Ìî¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤â·úÀß¡£¤Þ¤¿¡¢KADOKAWA¤È½êÂô»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡ÖCOOL JAPAN FOREST ¹½ÁÛ¡×¤ª¤è¤Ó¡¢KADOKAWA¡¦ºë¶Ì¸©¡¦½êÂô»Ô¤Î»°¼Ô¤ÇÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¡Öºë¶Ì¥«¥ë¥Á¥ãー´Ñ¸÷¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤Ë¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://tokorozawa-sakuratown.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°é¡¦EdTech¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊIP¡ÊIntellectual Property¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¡£ÁÏ½Ð¤·¤¿IP¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ with Technology¡×ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¡¢IP²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://group.kadokawa.co.jp/