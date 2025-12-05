¥ï¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¤«¤é¡ÈÊë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤à¡É¥Ç¥Ë¥àÁÇºà»¨²ß¥·¥êー¥º¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»¨²ßÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ1,900Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬»ËÀ¸¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤à¡È¥Ç¥Ë¥àÁÇºà»¨²ß¥·¥êー¥º¡É¤ò2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î°ìÉô¥ï¥Ã¥ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸ :
https://watts-online.jp/blogs/special/tokino-ne_denim-style-goods
¢¡Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¼ýÇ¼¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÌ²¤É÷¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¶õ´Ö¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤°õ¾Ý¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥ï¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Öµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ú£±.¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/84599/table/229_1_e367cef0ddaa6fe5039270a6d56896f9.jpg?v=202512050328 ]
¡Ú£².¥¿¥ª¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Û
¥¿¥ª¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/84599/table/229_2_9671969ab8bd3b071b9bd150ae29c53f.jpg?v=202512050328 ]
¡Ú£³.¼ýÇ¼¡¦À°Íý¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¼ýÇ¼¡¦À°Íý¥¢¥¤¥Æ¥à
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/84599/table/229_3_c408b4e2fbd45b2384fab4f5d0cf906d.jpg?v=202512050328 ]
¡Ú£´.¥Ð¥Ã¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥Ð¥Ã¥°¥¢¥¤¥Æ¥à
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/84599/table/229_4_3b9662b2763dce1d672236c06ea292b0.jpg?v=202512050328 ]
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥ï¥Ã¥ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸ :
https://watts-online.jp/blogs/special/tokino-ne_denim-style-goods
¢¡¥ï¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ø¡Ö¼«Ê¬»þ´Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤ò·Á¤Ë¡£¡Ù
¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡ØÄ«µ¯¤¤Æ¿È»ÙÅÙ¤·¡¢»Å»ö¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¡¢µ¢Âð¡£Í¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¡¢½¢¿²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤Î1Æü¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÏÄÌ¾ï¤Î»¨²ßÅ¹¤È°ã¤¤¡¢Ä«¡¦Ãë¡¦Í¼¡¦Ìë¤ò¥¾ー¥ó¤ÇÊ¬¤±¡¢³Æ»þ´ÖÂÓ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤´¼«¿È¤Î1Æü¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤ò²óÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÃµ¤·½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://tokinone-lifestyle.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tokinone_watts/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡×¡Ömeets.¡×¡Ö¥·¥ë¥¯¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä¡×¤ä ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤Î¡ÖBuonaVita¡Ê¥Ö¥©ー¥Ê¥Ó¥£ー¥¿¡Ë¡×¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¡¢¥ï¥Ã¥Ä¡×¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä
ÂåÉ½¼Ô¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬ »ËÀ¸
½êºßÃÏ¡§¢©540-0001 Âçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«1ÃúÌÜ4ÈÖ70¹æ ½»Í§À¸Ì¿OBP¥×¥é¥¶¥Ó¥ë5³¬
ÀßÎ©¡§1995Ç¯2·î22Æü
»ñËÜ¶â¡§4²¯4,029Ëü±ß
URL¡§https://www.watts-jp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüÍÑÉÊ¡¦»¨²ß¤Î²·¾®Çä¶È¡Ê¼ç¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.watts-jp.com/media-contact/
¢¡´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ï¥Ã¥Ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.watts-jp.com/
¥ï¥Ã¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥×¡¡https://watts-online.jp/
¥ï¥Ã¥Ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥µ¥¤¥È¡¡https://watts-online-biz.jp/
¸ø¼°Instagram¡Ê¥ï¥Ã¥Ä¸ø¼°¡Ë¡¡https://www.instagram.com/watts_100/
¸ø¼°Instagram¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ëhttps://www.instagram.com/watts_onlineshop/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/home
¸ø¼°TikTok¡¡ https://www.tiktok.com/@watts_100
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/@WattsTube
¥ï¥Ã¥Ä¥³¥é¥à¡¡https://www.watts-jp.com/column/