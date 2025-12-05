¡Ø¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É 15th Anniversary ¥Ö¥·¥íー¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡ÙÂè2ÃÆ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È°ìµóÂç¸ø³«¡ª¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹¥É¾¼õÉÕÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É 15th Anniversary ¥Ö¥·¥íー¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂè2ÃÆ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Òµ®ÇÞÂÎ¤Ç¤ª¼è¤ê¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://bushiroad.com/2026newyear_launch_event
Âè2ÃÆ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È°ìµóÂç¸ø³«¡ª¡Ê¸Þ½½²»¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë ¹¥É¾¼õÉÕÃæ¡ª
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î21Æü(¶â) 12:00 ～ 12·î14Æü(Æü) 23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/bushiroad_2026newyear/
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
³«¾ì 11:00¡¿³«±é 12:30¡¿½ª±é 19:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨³Æ»þ´Ö¤ÏÈ¯É½²ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
Kanadevia Hall¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1ÃúÌÜ3－61 Åìµþ¥Éー¥à¥ßー¥Ä¥Ýー¥È1F¡Ë
¡ÚÁí¹çMC¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
À¾ÈøÍ¼¹á¡¢¿¿ÌîÂó¼Â
¡ÚÈ¯É½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ìÍ÷¡õ½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡¦¡¦¡¦¿¼ÀîÎÜ²Ú¡¢Î©ÀÐ ÑÛ¡¢Àé½Õ
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¥Ö¥é¥¦ [VTR]
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¥í¥¼ [VTR]
¥«ー¥É¥²ー¥àº×2026
¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡¦¡¦¡¦¿¿ÌîÂó¼Â¡ÊÀ¶Â¢¥¿¥¤¥¾¥¦ Ìò¡Ë¡¢À¾ÈøÍ¼¹á¡Ê°÷ÊÛ¥Ê¥ª Ìò¡Ë¡¢¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡ÊÂçÁÒ¥á¥°¥ß Ìò¡Ë¡¢²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡ÊÀÐÀî¥«¥Ê¥ß Ìò)¡¡and more¡Ä
¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à [VTR]
¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç ¥«ー¥É¥²ー¥à¡¦¡¦¡¦Å·ÄÅÈÓÂçÏº (Å·ÄÅ)
¥´¥¸¥é ¥«ー¥É¥²ー¥à [VTR]
Shadowverse EVOLVE [VTR]
¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡¦¡¦¡¦¾®»³É´Âå¡Ê°¦¾ë²ÚÎø Ìò¡Ë¡¢º´Æ£Æü¸þ¡ÊÀ±¸«½ãÆá Ìò¡Ë¡¢´äÅÄÍÛ°ª¡ÊÏªºê¤Þ¤Ò¤ë Ìò¡Ë
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¿¥¹¥¿-¥À¥à¡¦¡¦¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãª¶¶¹°»ê¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢¾åÃ«º»Ìï
ZERO RISE¡¦¡¦¡¦ºû¿¹Íµµ®¡Ê¥Þ¥É¥« Ìò¡Ë¡¢Ê¡°æÇÃÌé¡Ê¥À¥Æ Ìò¡Ë¡¢ÂçÍ§ ³¤¡Ê¥Þー¥ê¥ó Ìò¡Ë¡¢Àî¾å¾Âç¡Ê¥Ð¥ê¥¹¥¿ Ìò¡Ë
¥¿¥¿¥é¤Î±´É±¡¦¡¦¡¦²ÏÆâÈþÎ¤¡Ê¶×²»ÍÚ Ìò¡Ë¡¢À±¼é¼ÓÆä¡Ê½Ð±À¤¢¤º¤ß Ìò¡Ë¡¢º´ÁÒ ½é¡Ê¿À³ÚÍ®Çµ Ìò¡Ë¡¢Äá¸« Ë¨¡ÊÇìæÍ½©ºÚ Ìò¡Ë¡¢¤¢¤ï¤Ä¤Þ¤¤¡Ê»°Ì£É÷¹á Ìò¡Ë¡¢Çß¸¶¥µ¥¨¥ê¡ÊÈ÷Á°¥Ï¥Ê¥Ó Ìò¡Ë¡¢»³ºêÍªµ©¡Ê¤¹¤ºÌò¡Ë¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¡º£Â¼ Ë¾ / ÀÖ¾ëÑÛ¶õ / °ëÂ¼Í¥²Ö
HUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßSURVIVOR¡¦¡¦¡¦¾¾ß·¥Í¥¡ÊMC¡Ë¡¢ß¯¤á¤°¤ß¡Ê¥´¥ó¡á¥Õ¥êー¥¯¥¹ Ìò¡Ë
VIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡¦¡¦¡¦¿®ß· ¼ý¡Ê¸¶°Æ/¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¢Î©²ÖÆüºÚ¡Ê¥ê¥ó¥«/ÑÛ Ìò¡Ë
BanG Dream!¡¦¡¦¡¦ÍÓµÜÈÞÆá¡Ê¹â¾¾Åõ Ìò¡Ë¡¢Î©ÀÐ ÑÛ¡ÊÀéÁá°¦²» Ìò¡Ë¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¡ÊÍ×³ÚÆà Ìò¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÍû»Ò¡Ê¥É¥í¥ê¥¹/»°³Ñ½é²Ú Ìò¡Ë¡¢ÅÏÀ¥·ë·î¡Ê¥âー¥Æ¥£¥¹/¼ãÍÕËÓ Ìò¡Ë¡¢¹âÈøÁÕ²»¡Ê¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥Ë¥¹/ËÀî¾Í»Ò Ìò¡Ë¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡ÊÃçÄ®¤¢¤é¤ì¡¢µÜ±Ê¤Î¤Î¤«¡¢Êö·îÎ§¡¢Æ£ÅÔ»Ò¡¢ÀéÀÐ¥æ¥Î¡Ë
¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¡¦¡¦°ËÆ£ºÌº»¡¢Àé½Õ¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¹ÊóÃ´Åö ¥ß¥º¥Î¥Ê¥Ä¥³
ÉñÂæ¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¡¦¡¦¡¦¾®ÎÓ°¦¹á¡Ê¤¨¤ê¤Ô¤è Ìò¡Ë¡¢Cham Jam º´Æ£²ÂÊæ¡Ê¸Þ½½Íò¤ì¤ª Ìò¡Ë¡¢ÀÄÌÚè½³ò¡Ê¾¾»³¶õ²» Ìò¡Ë¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¡ÊÇìÊýâÃÈÞ Ìò¡Ë¡¢ÃæºäÈþÍ´¡Ê¿å¼é¤æ¤áè½ Ìò¡Ë¡¢¸¶ Í¥Ç«¡Ê»ûËÜÍ¥²Â Ìò¡Ë¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡Ê²£ÅÄ Ê¸ Ìò¡Ë¡¢ÂçÂ¼ °É¡Ê»Ô°æÉñºÚ Ìò¡Ë
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡¦¡¦¡¦Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡¡ÌîÃæ¤³¤³¤Ê¡ÊÂ¼Ìî¤µ¤ä¤« Ìò¡Ë¡¢¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡Ê·Ë¾ë Àô Ìò¡Ë
Re¥Ðー¥¹ for you [VTR]
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µÈÇ¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
