¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡Ù¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥óStyle¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥³¥ì¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò :ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ :²ìÅç µÁÀ® °Ê²¼ :¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00¤è¤ê¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤¯¤¸¥³¥ì¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¸¥³¥ì ¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡Ù¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥óStyle¡¡³µÍ×
º£²ó¤Î¤¯¤¸¥³¥ì¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡Ù¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥óStyle ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³Æ¾Þ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¤Ù¤ëÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢Áª¤Ù¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥ß¥Ë¿§»æ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤¯¤¸20¸Ä¹ØÆþËè¤Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¯¤¸¥³¥ì ¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡Ù¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥óStyle¡¡³Æ¾Þ¾Ò²ð
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00¡¡～¡¡2026Ç¯1·î12Æü(·î) 23:59
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§ https://kujico.jp/detail/267(https://kujico.jp/detail/267)
(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt
¤¯¤¸¥³¥ì³µÍ×¡¡³µÍ×
¡Ø¤¯¤¸¥³¥ì¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Ê¤Î¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¢¨¡Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÂÐ±þ·èºÑÊýË¡¤Ï¡Ö³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¡Ö¥É¥³¥âÊ§¤¤¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ¡×¡Ö¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¡ÊV¥×¥ê¥«¡¢V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È¡Ë¡×¡ÖAmazon Pay¡×¡ÖPayPay¡×¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤ËÂÐ±þ¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¯¤¸¥³¥ì¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kujico.jp/(https://kujico.jp/)
¢£¤¯¤¸¥³¥ì¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/kujico_official(https://twitter.com/kujico_official)
¢£¤¯¤¸¥³¥ì¡¡¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ê²Á³Ê¡§ËÜÂÎÌµÎÁ¡Ë ¥À¥¦¥ó¥íー¥É URL
Google PlayÈÇ¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico)
iOSÈÇ¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208)
