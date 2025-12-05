¡ÖGMO SONIC 2026¡×½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ½ªÈ¯É½¡ªÁ´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç

GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×

¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Ê¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§·§Ã« Àµ¼÷¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤ÆÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ALAN SHIRAHAMA¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢SIRUP¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢ASTER¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢ShioriyBradshaw¡Ê½é½Ð±é¡ËDJ YU-KI¡Ê½é½Ð±é¡Ë¤Î·×5ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡º£²ó¤Ç¡¢GMO SONIC2026¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´18ÁÈ¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÊURL¡§https://sonic.gmo/(https://sonic.gmo/)¡Ë


¡¡¡ÖGMO SONIC¡×¤Ï¡¢¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡É¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î³Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤È¡¢¹ñÆâ³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ë²Ã¤¨SUMMER SONIC¤Ê¤É¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÂç·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


¡¡2023Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎÂç·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖGMO SONIC¡×¤òÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡Ö´¶Æ°¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤Î½Ð±é·èÄê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û


¢£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë


¡¦MARSHMELLO


¡¦AFROJACK¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦STEVE AOKI


¡¦GLORILLA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¡¡¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é


¡¦JO1


¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦Nakajin¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)]


¡¦ShioriyBradshaw¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦DJ YU-KI¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨OPENING DJ




¢£1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë


¡¦SWEDISH HOUSE MAFIA ¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é


¡¦TI§§STO¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨SPECIAL GUEST


¡¦DOM DOLLA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦MEDUZA3¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦Łaszewo¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é


¡¦Licaxxx¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦SIRUP¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦ALAN SHIRAHAMA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)


¡¦ASTER¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¡¡¢¨OPENING DJ


¢¨¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹




¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¢£ÀèÃåÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È


¡¦ PLATINUM STANDING ¡¡2ÆüÄÌ¤··ô ¡§50,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ PLATINUM STANDING ¡§28,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ GA¡ÊALL STANDING¡Ë¡¡ 2ÆüÄÌ¤··ô ¡§30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ GA¡ÊALL STANDING¡Ë¡¡ ¡§17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ GA PANORAMA ZONE STANDING ¡§ 9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2Ëç¹ØÆþÉ¬¿Ü


¢¨¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤ÏU19¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¢£PLATINUM¡¡STANDINGÆÃÅµ


¡¦ÀìÍÑÆÃÀ½¥é¥ß¥Íー¥ÈPASS
¡¦ÀìÍÑViewing Area¡§¥¹¥Æー¥¸Á°Êý¤ËÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ
¡¦ÀìÍÑLounge¡§¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹
¡¦¥°¥Ã¥ºÇä¾ìÀìÍÑ¥ìー¥ó¡§¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÀìÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥È¥ìー¥ó¤òÀßÃÖ
¡¦ÀìÍÑ¥¯¥íー¥¯¡§ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀìÍÑ¤Î¥¯¥íー¥¯Áë¸ý¤òÀßÃÖ
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸ò´¹¤ÎºÝ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
¢¨½¸Ãæ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Æþ¾ì¤òµ¬À©¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£ÀèÃåÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä


¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL¡§https://sonic.gmo/tickets/


¡¦µ¬ÄêËç¿ôÈÎÇä´°Î»¤Þ¤Ç

¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×³«ºÅ³µÍ×¡Û


¡ü ¸ø±éÌ¾¡§GMO SONIC 2026


¡ü ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë


¡ü ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»


¡ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ¡§ https://sonic.gmo/


¡ü¸ø¼°SNS


¡¦ X¡ÊµìTwitter¡Ë ¡§https://x.com/gmosonic


¡¦ Instagram ¡§https://www.instagram.com/gmosonic/


¡¦ Facebook ¡§https://www.facebook.com/gmosonic


¡¦ YouTube ¡§https://www.youtube.com/@gmosonic


¡¦ LINE : https://line.me/R/ti/p/@gmosonic


¡¦ TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic


¡ü ¼çºÅ¡¦´ë²è ¡§GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó


¡ü À©ºî¡¦±¿±Ä¡¦¾·æÛ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó


¡ü Ìä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó


TEL:03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â12:00～16:00¡Ë



°Ê¾å


¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë


²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë


½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã« Àµ¼÷


»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º»ö¶È


»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß


Copyright (C) 2025 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.