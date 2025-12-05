¡ÖGMO SONIC 2026¡×½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ½ªÈ¯É½¡ªÁ´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Ê¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§·§Ã« Àµ¼÷¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤ÆÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ALAN SHIRAHAMA¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢SIRUP¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢ASTER¡Ê½é½Ð±é¡Ë¡¢ShioriyBradshaw¡Ê½é½Ð±é¡ËDJ YU-KI¡Ê½é½Ð±é¡Ë¤Î·×5ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç¡¢GMO SONIC2026¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´18ÁÈ¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÊURL¡§https://sonic.gmo/(https://sonic.gmo/)¡Ë
¡¡¡ÖGMO SONIC¡×¤Ï¡¢¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡É¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î³Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤È¡¢¹ñÆâ³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ë²Ã¤¨SUMMER SONIC¤Ê¤É¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÂç·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎÂç·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖGMO SONIC¡×¤òÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡Ö´¶Æ°¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤Î½Ð±é·èÄê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¢£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦MARSHMELLO
¡¦AFROJACK¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦STEVE AOKI
¡¦GLORILLA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¡¡¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é
¡¦JO1
¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦Nakajin¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)]
¡¦ShioriyBradshaw¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦DJ YU-KI¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨OPENING DJ
¢£1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦SWEDISH HOUSE MAFIA ¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é
¡¦TI§§STO¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨SPECIAL GUEST
¡¦DOM DOLLA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦MEDUZA3¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦Łaszewo¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¢¨ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é
¡¦Licaxxx¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦SIRUP¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦ALAN SHIRAHAMA¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)
¡¦ASTER¡¡(GMO SONIC ½é½Ð±é)¡¡¢¨OPENING DJ
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£ÀèÃåÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ PLATINUM STANDING ¡¡2ÆüÄÌ¤··ô ¡§50,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ PLATINUM STANDING ¡§28,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ GA¡ÊALL STANDING¡Ë¡¡ 2ÆüÄÌ¤··ô ¡§30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ GA¡ÊALL STANDING¡Ë¡¡ ¡§17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ GA PANORAMA ZONE STANDING ¡§ 9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2Ëç¹ØÆþÉ¬¿Ü
¢¨¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤ÏU19¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£PLATINUM¡¡STANDINGÆÃÅµ
¡¦ÀìÍÑÆÃÀ½¥é¥ß¥Íー¥ÈPASS
¡¦ÀìÍÑViewing Area¡§¥¹¥Æー¥¸Á°Êý¤ËÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ
¡¦ÀìÍÑLounge¡§¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹
¡¦¥°¥Ã¥ºÇä¾ìÀìÍÑ¥ìー¥ó¡§¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÀìÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥È¥ìー¥ó¤òÀßÃÖ
¡¦ÀìÍÑ¥¯¥íー¥¯¡§ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀìÍÑ¤Î¥¯¥íー¥¯Áë¸ý¤òÀßÃÖ
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸ò´¹¤ÎºÝ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
¢¨½¸Ãæ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Æþ¾ì¤òµ¬À©¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀèÃåÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL¡§https://sonic.gmo/tickets/
¡¦µ¬ÄêËç¿ôÈÎÇä´°Î»¤Þ¤Ç
¡Ú¡ÖGMO SONIC 2026¡×³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡ü ¸ø±éÌ¾¡§GMO SONIC 2026
¡ü ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¡ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ¡§ https://sonic.gmo/
¡ü ¼çºÅ¡¦´ë²è ¡§GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ü À©ºî¡¦±¿±Ä¡¦¾·æÛ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ü Ìä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
TEL:03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â12:00～16:00¡Ë
°Ê¾å
