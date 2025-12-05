ÆüËÜ½é¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡ÉÃÂÀ¸ ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢È¯ÁÛ¤Î ¸¤ÍÑ¼ç¿©¥Õー¥É ¡Ø¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ù ¿·È¯Çä
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó MILLET ONE¡Ê¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ë
¡È°¦¸¤¤Ï²ÈÂ²¡É¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤«¤é¡£
³ô¼°²ñ¼ÒArchis¡Ê»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¡Ë¤Ï¡¢
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿
ÆüËÜ½é¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡É¡ØMILLET ONE¡Ê¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ë¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¡È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥Õー¥É¡É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¹ñ»º¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
Ìµ¹áÎÁ¡¦ÌµÃå¿§¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¹ñ»º¤Ç°Â¿´°ÂÁ´¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥ÉÁÇºà¡¦ÈóËÄ²½À½Ë¡¡¦
¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢1Ãû¸Ä¤ÎÆý»À¶Ý¤òÇÛ¹ç¡£
ÎÞ¤ä¤±¡¦²¼Î¡¡¦ÆðÊØ¡¦¸ý½¡¦ÊØ½¡¦ÌÓ±ð¡¦¿©¤¤¤Ä¤¡Ä¡Ä
Âç·¿¸¤¤«¤é¾®·¿¸¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡È¿´¡¦ÂÎ¡¦¹ÔÆ°¡É¤Î»°Êý¸þ¤«¤é°¦¸¤¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¿©»ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
🟩¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¤È¤Ï¡©¡Û
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥ÉÇ§¾Ú¥Þー¥¯
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¿´¤ÈÂÎ¡É¤ò¼é¤ë¡¢¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½
¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡É¤È¤Ï¡¢
°¦¸¤¤ò¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¡¢
Animal Well-being¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
¡È¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¡É¤òËþ¤¿¤¹¿©»ö¤Î¿·¤·¤¤³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥É¤Î¸·ÁªÁÇºà¹ñ»ºÃæ¿´¤ÎÆù¡¦µû¡¦»¨¹ò¡¦ÌîºÚ¡¢¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°À½Ë¡¡¢¤µ¤é¤ËÌµÅº²Ã¡¦ÌµÃå¿§¡¦¹çÀ®ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤À½Ë¡¤È±ÉÍÜÀß·×¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)Ç§¾Ú¥Þー¥¯¤Ï¡¢
Çò¡áÄ´ÏÂ
ÀÄ¡á·ò¹¯
ÀÖ¡á²ÈÂ²¤Î°¦¾ð
¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¡È°¦¸¤¤È¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤¹Ì¤Íè¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ÈÂ²¤Î¤´¤Ï¤ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡§https://millet-one.jp/?page_id=916(https://millet-one.jp/?page_id=916)
¡Ú¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢ ¡ß ¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡Û
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó MILLET ONE¡Ê¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¿´¤Î°ÂÄê¡É¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©»öÀß·×
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤Ï
¡ÖÆ°Êª¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¡¢¼«Á³¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×
¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ÉÍÜ¸¶ºàÎÁ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢
¡È¾ð½ï¤Î°ÂÄê¡É¤ä¡È¹ÔÆ°¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼ç¿©
¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢
²¤ÊÆ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»×ÁÛ¤ÈÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¡¢
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¤¤ÎÊÝ°é±à¡×¤Ç¤Î¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡È¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢È¯ÁÛ¤Î¿©»ö´ð½à¡É¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡§https://millet-one.jp/?p=1640(https://millet-one.jp/?p=1640)
- ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢ÂÐ±þ¤ÎÌµÅº²Ã¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡Ø¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ù¤È¤Ï¡©¡§https://millet-one.jp/?p=604(https://millet-one.jp/?p=604)
¡Ú¥ß¥ì¥ï¥óÆÈ¼«¤Î¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢´ð½à¡Û
¡È¿´¡¦ÂÎ¡¦¹ÔÆ°¡É¤Î»°Êý¸þ¤«¤é°¦¸¤¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õー¥ÉÀß·×
¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÌó10mm¤ÇÎ³¤â³ä¤ê¤ä¤¹¤¤
£±. ¼«Á³¤Ê¤ª½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºàÁª¤Ó
¢ª ¸¤¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ë¶½Ê³¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¡¦½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£
¼«Á³¤Î¤¦¤ÞÌ£¡Ê¤ª½Ð½Á¤Î¹á¤ê¡ËÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶¯¤¤¹áÎÁ¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¡¦¥ª¥¤¥ë¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£¥ß¥ì¥ï¥ó¤Î¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
£². ÈóËÄ²½ ¡ß ¿å¤Ë¡È¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡É¹½Â¤¡á°ßÄ²¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÈÄ²³è¥Õー¥É¡É
¢ª ²¼Î¡¡¦ÆðÊØ¡¦Ì¤¾Ã²½¥È¥é¥Ö¥ë·Ú¸º¡£¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤â´óÍ¿¡£
¶õµ¤¤ò¤¤¤ì¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¤¡¢ÈóËÄ²½À½Ë¡¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª²Û»Ò¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é´¥¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç»õ¤È¸ýÆâ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ø¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ä¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢°ß¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤È¤È¤±¤ÆÁÇÁá¤¯±ÉÍÜ¤òµÛ¼ý¡£¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¹¢¤Ë¤â¤Ä¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
Ä²¤Î·ò¹¯ ¡ß ¾Ã²½¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ä²³è¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
£³. ¤·¤Ä¤±¸½¾ì¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡È¹ÔÆ°³ØÅªÀß·×¡É
£´～£¸ÅùÊ¬¤Ë³ä¤ì¤ë¥É¥Ã¥°¥Õー¥É
¢ª ³ä¤ì¤ëÎ³¡¦¼«Á³¤Ê¹á¤ê¡¦ÌýÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¡£
¥Æ¥ó¥Ý¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡È³ä¤ì¤ëÎ³¡É¡¢¼ê¤ä¥Ýー¥Á¤¬±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¶½Ê³ÃÍ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ç¿©¤Ê¤Î¤ÇËèÆü°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¡¢
¡È¤·¤Ä¤±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¼ç¿©¡É¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»³¸ý»Ô¤Î¸¤¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¥ß¥ì¥ï¥ó¤òËèÆü¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤·¤Ä¤±¥Õー¥É¤È¤Ï¡©½é¤á¤Æ¤Î¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡§https://millet-one.jp/?p=51(https://millet-one.jp/?p=51)
- ½é¤á¤Æ¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿Êý¤Ø¡ª¸¤¤ËÍ¥¤·¤¤¤·¤Ä¤±ÊýË¡¤ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É - ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¶¯²½¤È¥ß¥ì¥ï¥ó¤Î¸ú²Ì¡§https://millet-one.jp/?p=114(https://millet-one.jp/?p=114)
£´. ±ÉÍÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿´¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡É¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ëÇÛ¹ç
¢ª »¨¹ò¡¦À¸Æù¡¦Æý»À¶Ý¤¬¡¢Ä²¤È¿´¤Î°ÂÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
»¨¹ò¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢À¸Æù¤Î¹â¤¤¾Ã²½À¡¢1Ãû¸Ä¤ÎÆý»À¶Ý¤Ë¤è¤ëÄ²¥±¥¢¡£
Ä²¤È¿´¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½ÂåÅª¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»×ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
£µ.¡Ö¿å¡×¤È¡Ö¥ß¥ì¥ï¥ó¡×¤À¤±¤Ç´°·ë¡££±Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊä¤¨¤ëÁí¹ç±ÉÍÜ¿©
°ìÈÌÅª¤ÊÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Ï¡¢¹á¤ê¤ÈÓÏ¹¥À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°À½Ë¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý¤ËÍê¤é¤º¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¤ª½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¡Ö¿©¤¤¤Ä¤¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¼êºî¤ê¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¥ß¥ì¥ï¥ó¤ò¾¯ÎÌº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê¤òÊä¤¤¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ì¥ï¥ó¤¬°ì¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤â¡¢ÂÎÄ´¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤Æü¤â¡¢
°¦¸¤¤Î¡ÈËèÆü¤Î·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¡É¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
🟧 ¡Ú¥ß¥ì¥ï¥óÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¡Û
¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー ½÷¤Î»Ò 3ºÐ
¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー HANA ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¡ÈËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤´¤Ï¤ó¡É
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢
ÂåÉ½¡¦¾¾±ºÆàÄÅ»Ò¤Î°¦¸¤¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー HANA ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿Åö½é¡¢HANA¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê»ÔÈÎ¥Õー¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
²¼Î¡¤äÆðÊØ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÌÜ¤ä¤Ë¤¬Â¿¤¤¡¢ ¸ý½¡¦ÊØ½¤¬¶¯¤¤¡¢ ¸ý¼þ¤ê¤¬¥Ù¥¿¤Ä¤¯
¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ä«¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤¿£´Î³¤Î¥Õー¥É¤¬¡¢
Ìë¡¢HANA¤¬¤à¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡È¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç4Î³¡É½Ð¤Æ¤¤¿ ¤Î¤Ç¤¹¡£
¾×·â¤ÇÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö°ß¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¾¾±º¤Ï·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëHANA¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤¤´¤Ï¤ó¤òºî¤í¤¦¡£¡É
»îºî¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢HANA¤Ë¥ß¥ì¥ï¥ó¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì――
²¼Î¡¡¦ÆðÊØ¤¬²þÁ±¡¢¸ý½¡¦ÊØ½¤¬¡È¤Û¤ÜÌµ½¡É¤Ë¡£ ÌÜ¤ä¤Ë¤¬·ã¸º¤·¡¢ÌÓ±ð¤¬¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ »õ¤ß¤¬¤¤ÎÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â»õ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡É²¼Î¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êËèÆü¤ÎÊØ¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¡È¸ý½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢¥ß¥ì¥ï¥ó¤Î¾Ã²½À¤Î¹â¤µ¤È¸¶ºàÎÁ¤Î¼Á¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢
¡Ö°¦¸¤¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
🟪 ¡Ú¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢°é¤Á¤Î¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー¡Û
´Ä¶¤È¿©»ö¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿ ¡È¤ä¤µ¤·¤¤Âç·¿¸¤¡É
ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー¡£
¤·¤«¤·HANA¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ÎÍýÇ°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë
¸¤¤ÎÊÝ°é±à ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥ó¥É¥Ï¥ì¥ë¥ä¡× ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ïー¥Í¥¹¤òÃåÍÑ¡¢¤´Ë«Èþ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ß¥ì¥ï¥ó¡¢ËèÆü¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¤½¤Î·ë²Ì――
¤¤¤Ä¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¿©¤È´Ä¶¤Ç¸¤¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡É
HANA¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
- ¥ß¥ì¥ï¥ó¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡É¤È¤Ï¡©¡§https://millet-one.jp/?p=1634(https://millet-one.jp/?p=1634)
🟫 ¡ÚÆÃÄ§£±.¡Û
¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õー¥É¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ê±¦¡Ë¤ò60Ê¬¿»¿å¤·¤ÆÈæ³Ó
ÈóËÄ²½¤Ê¤Î¤Ë¡È³ä¤ì¤ë¡É¡£¿å¤Ç¤Ï¡È¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡É--
¸¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Õー¥É¹½Â¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ï¡ÖËÄ²½¡×¹©Äø¤Ç·Ú¤¯ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ ¡ÖÈóËÄ²½À½Ë¡ ¡×¤òºÎÍÑ¡£
Ãæ¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ç±ÉÍÜÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤Þ¤ë¡ÊËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¡Ë¡¢
¤µ¤é¤Ë ¡È»Ø¤Ç³ä¤ì¤ë¼ç¿©¥Õー¥É¡É ¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¹½Â¤¡£
¡¦¾®·¿¸¤¡§1Î³¤òºÇÂç£´～£¸ÅùÊ¬¤·¤Æ¤·¤Ä¤±¤Ë
¡¦Âç·¿¸¤¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Ë«¤á¤é¤ì¤ë
¡¦¼ç¿©¤È¤·¤Æ¡§Á´¸¤¼ïOK
¤Þ¤¿¡¢¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤È ¡È¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡É Àß·×¤Ç¡¢
°ßÄ²¤¬¼å¤¤¸¤¤ä¥·¥Ë¥¢¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¡¢
¹¢¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ì¤¾Ã²½¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
🌾 ¡ÚÆÃÄ§£².¡Û
ÆüËÜ¤Î»¨¹òÊ¸²½ ¡ß ¹ñ»º¤ÎÀ¸Æù--
MILLET ONE ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢
MILLET¡Ê»¨¹ò¡Ë¡Ü ONE¡ÊÆüËÜ°ì¤ÎÉÊ¼Á¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë
¸ÅÍè¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»¨¹ò¤ÏÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¿©ºà¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ»º¤Î±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê»¨¹ò¡¢¹ñ»º¤ÎÀ¸Æù¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¡¢µû
¡ÈÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È·ò¹¯¤ÎÃÎ·Ã¡É¤ò¡¢
°¦¸¤¤Î¿©»ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§£³.¡Û
À¤³¦¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡É
À¸Æù ¡ß »¨¹ò ¡ß ¹ñ»º¤Î°Â¿´
¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¹çÀ®ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦»À²½ËÉ»ßºÞÉÔ»ÈÍÑ ¡¢¾®Çþ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡¢ ¤¹¤Ù¤Æ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥É¤ÎÁÇºà¡¢
´ð½à¤Ï¾ï¤Ë¡¢
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤«¡©¡×
🥣 ¡ÚÆÃÄ§£´.¡Û
¥èー¥°¥ë¥È1000ÇÕÊ¬¡á1Ãû¸Ä¤ÎÆý»À¶Ý
¡ÈÄ²¤«¤éÀ°¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥Õー¥É¡É
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï1ÂÞ¤Ë1Ãû¸Ä¤ÎÆý»À¶Ý¤òÇÛ¹ç¡£
²¼Î¡¡¦ÆðÊØ¥±¥¢ ÈéÉæ¤Î·ò¹¯ ¸ý½¡¦ÊØ½¤Î·Ú¸º ÌÈ±Ö¥µ¥Ýー¥È
¡ÈÆ÷¤¤¤Î²þÁ±¡É¤Ï¡¢HANA¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÄ§£µ.¡Û
Á´¸¤¼ï¡¦Á´Ç¯ÎðÂÐ±þ
¥Ñ¥Ôー¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡ÈÀ¸³¶¤Î¼ç¿©¡É¤Ë
¾®·¿¸¤¡¦Ãæ·¿¸¤¡¦Âç·¿¸¤¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ¡£¥Ñ¥Ôー～¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç±ÉÍÜÀß·×¤òÌÖÍå¡£
¤·¤Ä¤±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ëÎ³¹½Â¤¡£
¡È¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ç¿©¤Ç¤¹¡£
🎓 ¡Ú¥ß¥ì¥ï¥ó¤¬¡È¤·¤Ä¤±¥Õー¥É¡É¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤ÊÍýÍ³¡Û
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î¸½¾ì¤¬¾ÚÌÀ
¸¤¤ÎÊÝ°é±à¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥ó¥É¥Ï¥ì¥ë¥ä(https://happyland-hareruya.com/)¡×¤Ç¤Ï¡¢
¥ß¥ì¥ï¥ó¤ò É¸½à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Õー¥É ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ó¥Ý¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¡È³ä¤ì¤ëÎ³¡É¡¢ ¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê½Ð½Á¤Î¹á¤ê¡¢
¼ê¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¹½Â¤¡¢Ä¹»þ´Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ç¿©¤È¤·¤Æ¡¢
ËèÆü°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÅÀ¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡¦½¸Ãæ¡¦¤ä¤µ¤·¤¤¶½Ê³ÃÍ¡É ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー´Æ½¤¡Û½é¿´¼Ô¸þ¤±¡ª°¦¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¡ªÎÏ¤ËÍê¤é¤º¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¡§https://millet-one.jp/?p=961(https://millet-one.jp/?p=961)
¸¤¤ÎÊÝ°é±à ¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥ó¥É¥Ï¥ì¥ë¥ä¤Î¥È¥ìー¥Êー¤ÈÆ£ÅÄ±àÄ¹¡Ê±¦¡Ë
🐾 ¡Ú¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÓÏ¹¥À¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ò¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤â¡¢¥ß¥ì¥ï¥ó¤À¤±¤Ï¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤òÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È¤ª½Ð½Á¡É¡£Î³¤¬³ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ä¤±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢Á´¸¤¼ï¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡È²ÈÂ²¤Î¤´¤Ï¤ó¡É¤Ç¤¹¡×
¡¾¡¾Æ£ÅÄ¤«¤Ä¤È¤·»á¡ÊCPDT-KA¡Ë
Æ°ÊªÊ¡»ã¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²Ê³ØÅª¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¡£
À¤³¦´ð½à¤Î¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー»ñ³Ê¡ÖCPDT-KA¡×¤ò¼èÆÀ¡£
¸¤¤ÎÊÝ°é±à ¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥ó¥É¥Ï¥ì¥ë¥ä ±àÄ¹¡¡
±þÍÑ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ³Ø¡ÊABA¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼¸¤é¤º¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤È°¦¸¤¤¬³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ß °¦¸¤¤Î¿©Âî¡Û
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³½Ð¿È¥Ç¥¶¥¤¥Êー ÂçÅÄÉñ »á
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ÂçÅÄÉñ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢
ËÌ²¤¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿§ºÌ¤È¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à°¦¸¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸µ¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬³ð¤¨¤ë¡¢°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¡Ø¥ß¥ì¥ï¥ó¡Ù¡§https://millet-one.jp/?p=633(https://millet-one.jp/?p=633)
🏡 ¡ÚÃÏ°èÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¡Û
»³¸ý¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ø¡£À¤³¦¤Ø¡£
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢»³¸ý¤ÎÃÏ¤Ç¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤¤ÎÊÝ°é±à¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î½Ã°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡¢
¡È°¦¸¤¤È¿Í¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹Ì¤Íè¡É¤ò¡¢
»³¸ý¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- °¦¸¤¤¬¤Ä¤Ê¤°¿Í¤È¼Ò²ñ¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÌ¤Íè¤Ø¡§https://millet-one.jp/?p=211(https://millet-one.jp/?p=211)
²ÈÂ²¤Î¤´¤Ï¤ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ
🐾 ¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡Û
°¦¸¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¿©¤Î°ÂÁ´¡¢¹ÔÆ°¤Î°ÂÄê¡¢¿´¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡¢·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢²ÈÂ²¤Îå«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄ´ÏÂ
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
°¦¸¤¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤Î¿´¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¤¹¤³¤·¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¡£
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢
¡È²ÈÂ²¤Î¿©Âî¡É¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://millet-one.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArchis
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©»³¸ý»ÔÀôÅÔÄ®10-4
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾±ºÆàÄÅ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É»ö¶È¡¿¸¤¤ÎÊÝ°é±à±¿±Ä¡¿¾¦¼Ò»ö¶È¡¿ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://millet-one.jp/
📩 ¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒArchis¡Ê¥ß¥ì¥ï¥ó»ö¶ÈÉô¡Ë
¥áー¥ë¡§info@millet-one.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://millet-one.jp/
¡ÚºÇ¸å¤Ë¡Û
¡È°¦¸¤¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÌ¤Íè¤Ø¡£¡É
¥ß¥ì¥ï¥ó¤Ï¡¢
°¦¸¤¤ÎËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎPR¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡×¤ò¹¤²¤ë
Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃíµ¡§ÆüËÜ½é¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ½é¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡É¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒArchis¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
Ä´ººÆâÍÆ¡§¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¤ÍÑ¼ç¿©¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê»ôÎÁ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡§Âè31Îà¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¾Î¤ÎÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î～2024Ç¯9·î
Ä´ººÊýË¡¡§ÆÃµöÄ£¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦É¸½Ð´ê¡¦ÅÐÏ¿¾õ¶·¤Î¸¡º÷
º¬µò¡§Åö¼Ò¤¬½Ð´ê¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É¡¿FAMILYFOOD¡×¤¬¡¢
½Ð´êÆü¡§2024Ç¯10·î7Æü
ÅÐÏ¿Æü¡§2025Ç¯6·î23Æü
¾¦É¸ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§Âè6940717¹æ¡ÊÂè31Îà¡§»ôÎÁ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë
¤È¤·¤Æ¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£
Æ±¶èÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÌ¾¾Î¡¦³µÇ°¤òÍÑ¤¤¤¿Àè¹ÔÅÐÏ¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
¸¤ÍÑ¼ç¿©¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õー¥É(R)¡É¤Î³èÍÑ¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£