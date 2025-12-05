¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¤Ë¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡ªÍè¾ì¼Ô¤Î¡È¿ä¤·¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¡È¤·¤¿2Æü´Ö¡ª
¡¡¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡¦16Æü¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¡È¿ä¤·¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¡È¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡£Íè¾ì¤·¤¿³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025»²²è¤ÎÇØ·Ê¡¡Êë¤é¤·¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÃµµá¡¡
¡¡¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿ä¤·³èÁí¸¦¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿ä¤·³è»Ô¾ì¤ÏÌó3.5Ãû±ßµ¬ÌÏ¡¢¿ä¤·³è¿Í¸ý¤ÏÌó1,400Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó250Ëü¿ÍÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½Ð¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¡×¤¬ºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¥×¥ê¥ó¥È¡Éµ»½Ñ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤äÂÎ¸³¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤ä±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥ÈÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤ÎÈ¿±þ¡¦¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¸µ¡§¿ä¤·³èÁí¸¦¡¡2025Ç¯¿ä¤·³è¼ÂÂÖ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
https://note.com/oshikatsusoken/n/n3c4895c4e4bc
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kishidanbanpaku.com/s/kbpk/
¢£¥Öー¥¹¹½À®¤ÈÂÎ¸³ÆâÍÆ¡¡¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¥Öー¥¹
¡¡³Ø¹»À¸³è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¹¶ÊÑ¿È¶µ¼¼¡×¡Ö¿Þ¹©¼¼¡×¡ÖÈþ½Ñ¼¼¡×¤Ê
¤É¡¢¶µ¼¼¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³ー¥Êー¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡È¿ä¤·¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¡É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆÃ¹¶ÊÑ¿È¶µ¼¼¡ä
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÆÃÀß¤Î»£±Æ¥¾ー¥ó¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê°áÁõ¤ä¾®Êª¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï2L¥µ¥¤¥º¤Ç°õºþ¤·¡¢ÀìÍÑ¤ÎÂæ»æ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¡£¤Ê¤ª¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ï¥¨¥×¥½¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÆèÀ÷µ¡¡ÖMonna Lisa¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢ÅöÆü¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â½ÐÍè¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Monna LisaÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.epson.jp/products/textile/
¡ã¿Þ¹©¼¼¡ä
¡¡¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥í¥´¤ò¼«Í³¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤¬À©ºî¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥í¥´¤ò°õºþ¤·¤¿ÀìÍÑÍÑ»æ¡Ê¾º²ÚÅ¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖSC-F150¡×¤Ç°õºþ¡Ë¤ò¥¿¥ª¥ë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Òー¥È¥×¥ì¥¹µ¡¤Ç¥¿¥ª¥ë¤Ë°µÎÏ¤ÈÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥´¤¬¥¿¥ª¥ë¤ËÅ¾¼Ì¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤òºî¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
SC-F150¡§https://www.epson.jp/products/largeprinter/scf150/
¡ãÈþ½Ñ¼¼¡ä
¡¡¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²èÁü¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥«ー¥É¤ä³ØÀ¸¾Ú¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¿ä¤·³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º£¸å¤Î³èÍÑÊýË¡¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶µ¼¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖEpson Creative Print¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¼Ì¿¿°õºþ¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Epson Creative Print¡§https://www.epson.jp/products/colorio/app/creative.htm
¡ã°õºþ¼¼¡ä
¡¡Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÂÎ¸³¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÃêÁªÊý¼°¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¡£¼Ì¿¿»£±ÆÂÎ¸³¤Ç¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò°ì¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°õºþ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆüÂÎ¸³¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿°õºþ¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Î¶õ¤»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁªÊý¼°¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò°õºþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¹¥¤¤ÊÁõ¾þ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤ªµÒÍÍÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£¤¤¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥³ー¥Êー¤Ç¤Î¼Ì¿¿°õºþ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¼Ì¿¿°õºþ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥à¥×¥ê¥ó¥¿ー¡§https://www.epson.jp/products/homeprinter/
¶ÈÌ³ÍÑ¼Ì¿¿¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡§https://www.epson.jp/products/ppps/
¡ã¹»Æâ·Ç¼¨ÈÄ¡ÊËÜÂÎ¸³¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¡Ë¡ä
¡¡¥ì¥·ー¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¡×¤Ë¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿ÍÑ»æ¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¥³ー¥Êー¡£³§ÍÍ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÝæ»ÖÔ¥¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¤ÏÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú²°¤Ë¤âÀßÃÖ¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡Íè¾ì¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¡ÊÃí1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Öー¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸Â¿¿ô¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î24.5%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿ä¤·³èÍÑÅÓ¤Ç¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー³èÍÑ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤òµ¡¤Ë¡¢¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ê¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬89.5%¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·³è¤È¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¼ê·Ú¤µ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°õºþ¼¼¥³ー¥Êー¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂÎ¸³·¿¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃí1¡Ë2025Ç¯11·î15¡¦16Æü¤Ë¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¤ËÅö¼Ò¤¬Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê¥Çー¥¿¿ô¡§701·ï¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡¥¨¥×¥½¥ó¤Î¿ä¤·³è¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³èÆ°
¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹ Ê¡ÅÄÍº°ìÏº¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥¨¥×¥½¥ó¤Î¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×¥Öー¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¤Ç¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤äÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡È»×¤¤½Ð¤äÇ®ÎÌ¤ò·Á¤Ë¡É¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¾ð¤äÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Ýæ»ÖÔ¥¡¡°½¾®Ï©æÆ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»öÁ°¤Ë¥¨¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¡¢¥Öー¥¹ÆâÍÆ¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¡Èï¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤·¤íÁ´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
ÅöÆü¤â¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¤Ç¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¥¹
¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤ÈÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Ø¤Î°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç2025Ç¯ºÇ¤â¹¬¤»¤Ê2Æü´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÇÛÉÛ
¡¡¡ÖÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥×¥½¥ó¤Î´¥¼°¥ª¥Õ¥£¥¹À½»æµ¡¡ÖPaperLab¡Ê¥Úー¥Ñー¥é¥Ü¡Ë¡×¤ÇºÆÀ¸¤·¤¿»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£PaperLab¤Ï¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿»æ¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿å¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡ÊÃí2¡Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¿·¤¿¤Ê»æ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ª±é¸å¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÀßÃÖ¤·¡¢²ó¼ý¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÏPaperLab¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»æ¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PaperLab¡§https://www.epson.jp/products/paperlab/
¡ÊÃí2¡Ëµ¡´ïÆâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¨¥×¥½¥ó¤Î¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÉô¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÝæ»ÖÔ¥¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«Ãæ¡£Ç¯²ì¾õ¥Õ¥ìー¥à¤ä¥ì¥¿ー¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ªÝæ»ÖÔ¥¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¥¨¥×¥½¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯¥¨¥¢ÀÖºä¡×¤ËÍèË¬¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ä¤·³è±þ±çÉôÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.epson.jp/ec/event/kbpk2025/
¿ä¤·³è»Ô¾ì¤Î¹¤¬¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
