²Ö²¦¾¦ÉÊ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKao¥³¥ì¥â¡ª¡×ËÜ²ÔÆ¯
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤È²Ö²¦¾¦ÉÊ¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖKao¥³¥ì¥â¡ª¡×¤òËÜ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë²Ö²¦¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Äó¶¡´ü´Ö¤ò2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKao¥³¥ì¥â¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKao¥³¥ì¥â¡ª¡×¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê²Ö²¦¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Èµ¤¤Å¤¡É¤È¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î²Ö²¦¾¦ÉÊ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤ËÄ©Àï¤Ç¤¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥Ïー¥È¡Ë¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤äÆ°²è¹¹ð¤Î»ëÄ°¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê²Ö²¦¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ3¤Ä¤Î¸ò´¹´°Î»¸å¤ËÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤¬¡Ö¿È¶á¤Ê¾¦ÉÊ¤¬²Ö²¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¡ÖKao¥³¥ì¥â¡ª¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/592_1_edeb730943f5054b6675455e1aa4b6f9.jpg?v=202512050429 ]
