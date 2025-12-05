ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡·§Ã«¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÇÇÀ»ºÊª¡¦¹©·ÝÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¡Ì¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¡Í12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£»³Çî»Ö¡Ë¤Ï12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ¤«¤é14»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·§Ã«¥»¥ó¥¿ー¡Êºë¶Ì¸©·§Ã«»ÔÈõ½Õ¡Ë¤Ç¿¼Ã«¤Ï¤Ð¤¿¤ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡ÊÆ±¿¼Ã«»ÔËÜÅÄ¡¢Æï±ü²ÂÆó¹»Ä¹¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÇÀºîÊª¤ä¹©·ÝÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¼«¤é¤¬¿¦°÷¤¿¤Á¤ÈÀÜµÒ¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð3Ç¯ÌÜ¤Î¿Íµ¤´ë²è
ÈÎÇä²ñ¤Ï¡¢ÂðÇÛ¾¦ÉÊ¤Î¸ÄÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÃ´¤¦·§Ã«¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤¬¹Ô¤¸ò¤¦1³¬¥í¥Óー¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Æ«·Ý¤äÌÚ¹©¡¢ÉÛ³×À½ÉÊ¡¢³Ø¹»¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¢¥ºòÇ¯ÅÙ³«ºÅ»þ¤Î¤è¤¦¤¹
°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤òÀ¸ÅÌ¤Ë¾Ò²ð
¥»¥ó¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï1Ç¯À¸¤Î¼Â½¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³Ø¹»¶µÍ¡¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀ®²ÌÊª¤ÎÈÎÇäÀè¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÇÛÁ÷µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Áê¸ß¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶È¼Â½¬¤äÈÎÇä²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾Íè¤Î¿¦¾ì¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¼Ã«¤Ï¤Ð¤¿¤ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÈÎÇä²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00～14¡§30
¢£²ñ¾ì¡§¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·§Ã«¥»¥ó¥¿ー1³¬¥í¥Óー¡Êºë¶Ì¸©·§Ã«»ÔÈõ½Õ»úÂÞÅÄ1223-3¡Ë
¢£ÈÎÇäÉÊ¡§Æ«·ÝÉÊ¡¢ÌÚ¹©ÉÊ¡¢ÉÛ³×À½ÉÊ¡¢ÌîºÚ¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤Í¤®¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢ÇòºÚ¤Ê¤É¡Ë
¥Á¥é¥·PDF¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1007-495c7d17b9c97240f069be293c527a93.pdf
¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤Ï2020Ç¯¤«¤é¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÁ´¼Ò°÷¤ËÇÛÉÕ¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¤Î¸¦½¤¤ò½¤Î»¤·¤¿¿¦¾ìÅ¬±þ±ç½õ¼Ô¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥³ー¥Á¡×¤òÁ´12»ö¶È½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¸ÛÍÑÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ÒÆâ»ñ³Ê¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¼èÆÀ¼Ô¤Ï¸½ºß220¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¹þ¤á¤¿ÏÓ¾Ï¤È¥Ð¥Ã¥Á¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¾ã³²¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¿¦¾ìÆâ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Àé¿Í°Ê¾å¤¬Æ¯¤¯¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¸½ºß¤Ï¾¦ÉÊ¤ä¥«¥¿¥í¥°¤Î¥»¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç84¿Í¤Î¾ã³²¼Ô¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹ÏÓ¾Ï¤È¥Ð¥Ã¥Á
¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¾ã³²¼ÔÆ±ÍÍ¤ËÄ¹´üÌµ¶È¤Î½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¡¢À¸³èº¤µç¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î½¢Ï«¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¸ÛÍÑÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñÅªÊñÀÝ½¢Ï«»Ù±ç(https://www.palline.co.jp/company/csr/)
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤¢¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀéÀÐ1-4-9¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²£»³Çî»Ö
Çä¾å¹â¡§117.5²¯±ß¡¢¼Ò°÷¿ô¡§3,388¿Í¡¢»ñËÜ¶â:9.5ÀéËü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
HP¡§https://www.palline.co.jp/
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2-2-6 ¡¢Íý»öÄ¹¡§½Âß·²¹Ç·
13²ñ°÷¡¦Åý°ì»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ²ñ°÷Áí»ö¶È¹â2,604.2²¯±ß/ÁÈ¹ç°÷Áí¿ô176.2Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
²ñ°÷À¸¶¨¡§¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿ÀÆàÀî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀéÍÕ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ñ¾ë ÆÊÌÚ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à»³Íü Ä¹Ìî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·²ÇÏ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÊ¡Åç¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀÅ²¬¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿·³ã¤È¤¤á¤¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÏ¢¡¢ºë¶Ì¸©¶ÐÏ«¼ÔÀ¸¶¨¡¢¤¢¤¤¥³ー¥×¤ß¤ä¤®
HP¡§https://www.pal-system.co.jp/
