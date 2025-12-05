¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½°Â¤¯¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ò¡×TOCO¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¹âÂÑµ×¡¦¹âÉÊ¼Á¡¦Äã²Á³Ê¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÎý½¬µå
¡¡¥Óー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾å¶Á)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖTOCO¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¶¥µ»¿Í¸ý¤¬µÞÁýÃæ¤ÎÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×¸þ¤±¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢Îý½¬µå¡ÖPICKLEBALL OUTDOOR BALL SET¡ÊTPB-312¡¢TPB-312¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Üー¥ë¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡Ö°Â¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤Ë³ä¤ì¡¢ÉÊ¼Á¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥Ê¥ëÀ®·Á¤Ë¤è¤ë°ìÂÎ·¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£³ä¤ì¤Ë¤¯¤µ¤È°ÂÄê¤·¤¿ÂÇµå´¶¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1µå300±ßÁ°¸å¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡§£³¸Ä¥»¥Ã¥È990±ß ÀÇ¹þ¡¢12¸Ä¥»¥Ã¥È 3,300±ß ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
1. µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¿äÄê¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÌó4Ëü5Àé¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó5ÇÜ¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡ÖÎý½¬´Ä¶¤Î²ÝÂê¡×¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Îý½¬ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¥Üー¥ë¤Î¾ÃÌ×¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤Ç¤¹¡£
2. ¹â¤¤ or ÄãÉÊ¼Á ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ìÂÎÀ®·Áµ»½Ñ
°Â²Á¤Ê¥Üー¥ë¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø¾å¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¹Å¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³ー¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¥Ó¤ä³ä¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÑÈË¤Ê¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Üー¥ë¤Ï1µå¤¢¤¿¤ê400±ß°Ê¾å¤È¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â²Á¤Ç¤·¤¿¡£
TOCO¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥Ê¥ëÀ®·Á¤Ë¤è¤ë¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤°ìÂÎ·¿¹½Â¤¡Êone-piece¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖTPB-303¡×¡ÖTPB-312¡×¤ò³«È¯¡£¹âÃÆÀPEÁÇºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤ÊÂÑµ×À: ¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤Ê¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ä¤ì¤Ë¤¯¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÂÇµå´¶: °ìÂÎÀ®·Á¤Ë¤è¤ê¡¢Îý½¬³«»Ï¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿µ°Æ»¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¡ÖPOP¡×´¶¤Î¤¢¤ëÂÇµå´¶¤ò°Ý»ý¡£
²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ: À½Â¤¹©Äø¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢1µå300±ßÁ°¸å¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¡£
3. Ã¯¤â¤¬¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
ËÜÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ÏÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¹¤°¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄãÉÊ¼Á¤Ê¥Üー¥ë¤Ç²æËý¤¹¤ë¾õ¶·¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£Ã¯¤â¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£TPB-303¡¢TPB-312¤Ï¡¢µÞ³ÈÂç¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë»Ô¾ì¤È¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁ´À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¥Üー¥ë¤Ç¤¹¡£
4. À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
À½ÉÊÌ¾ PICKLEBALL OUTDOOR BALL SET¡ÊTPB-303¡Ë
¿ôÎÌ 3¸ÄÆþ¤ê
ºà¼Á PE (¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó)
¥«¥éー ¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥íー
»²¹Í²Á³Ê 990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü 2025Ç¯12·î2Æü
À½ÉÊ¥Úー¥¸URL https://www.toco-sports.com/products/tpb-303/
À½ÉÊÌ¾ PICKLEBALL OUTDOOR BALL SET¡ÊTPB-312¡Ë
¿ôÎÌ 12¸ÄÆþ¤ê
ºà¼Á PE (¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó)
¥«¥éー ¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥íー
»²¹Í²Á³Ê 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü 2025Ç¯12·î2Æü
À½ÉÊ¥Úー¥¸URL https://www.toco-sports.com/products/tpb-312/
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
TOCO¡Ê¥È¥³¡Ë¤Ï¡¢¡ÖWith Your Steps.¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¼Ô¤¬µá¤á¤ëÀÇ½¤È¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤à¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¤Ø¿Ê¤à¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤òÀ¸¤à¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê»þ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
