【クリスマス&新年】EaseUS公式Xにて総額33,000円以上のプレゼントキャンペーンを開始！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は2025年12月4日（木）より、公式Xアカウント（@EaseUS_Japan）にてクリスマス&新年プレゼントキャンペーンを開催します。抽選で合計20名様に、総額33,000円以上の賞品をプレゼントいたします。
本キャンペーンは、年末年始の時期に合わせ、ユーザーの皆様に感謝の気持ちをお伝えするとともに、データバックアップの重要性について深く認識していただくことを目的として実施します。応募方法は以下のようで、ぜひこのチャンスをお見逃しなく！
プレゼントキャンペーンの詳細情報
・応募締切：2025年12月26日（金）15時まで
・賞品一覧：
（1）Amazonギフト券1,000円 - 10名様
（2）山形県産白米雪若丸2kg - 5名様
（3）バックアップ・クローンソフトTodo Backup Home - 5名様
・応募方法：@EaseUS_Japanをフォロー&本投稿をリポスト
・当選発表：@EaseUS_JapanよりDMでご連絡いたします
・キャンペーンページ：https://x.com/EaseUS_Japan/status/1996507997460422806
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage1】
年末年始にEaseUS Todo Backup Homeでファイルのバックアップを取っておこう！
EaseUS Todo Backup Homeは、個人ユーザー向けの多機能バックアップソフトです。特定のファイルやシステム全体のバックアップ・復元機能に加え、HDDからSSDへのシステム移行を可能にする「クローン」機能など、データ保護に必要な機能を備えています。
主な機能：
・ディスク/システム/ファイルのバックアップ・復元
・Outlookのバックアップ・復元
・クラウドへのバックアップ
・スケジュールに基づく自動バックアップ
・システムの移行
・ディスク/システム/パーティションのクローン
▼無料ダウンロードはこちら：
https://reurl.cc/dqnlXV
EaseUS Todo Backupでファイルをバックアップする手順
ステップ１. EaseUS Todo Backupを実行して、「バックアップを作成」をクリックします。次に、「ファイル」、「ディスク」、「システム」、「アプリケーション」から「ファイル」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage2】
ステップ2. バックアップしたいファイル・フォルダーを選択します。
ステップ3. バックアップの保存先を選択します。ローカルドライブ、EaseUSクラウド、NAS、セキュリティゾーンに保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage3】
ステップ4. 最後に、「今すぐバックアップ」をクリックして、ファイルとフォルダのバックアップを実行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage4】
関連記事
SSD換装：OSを含むHDDをSSDに完全にクローンする
https://reurl.cc/mkM42l
2025最新 | ディスククローンソフト-トップ5
https://reurl.cc/vKa42L
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/R9qEvr
X （旧Twitter）: https://x.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
本キャンペーンは、年末年始の時期に合わせ、ユーザーの皆様に感謝の気持ちをお伝えするとともに、データバックアップの重要性について深く認識していただくことを目的として実施します。応募方法は以下のようで、ぜひこのチャンスをお見逃しなく！
プレゼントキャンペーンの詳細情報
・応募締切：2025年12月26日（金）15時まで
・賞品一覧：
（1）Amazonギフト券1,000円 - 10名様
（2）山形県産白米雪若丸2kg - 5名様
（3）バックアップ・クローンソフトTodo Backup Home - 5名様
・応募方法：@EaseUS_Japanをフォロー&本投稿をリポスト
・当選発表：@EaseUS_JapanよりDMでご連絡いたします
・キャンペーンページ：https://x.com/EaseUS_Japan/status/1996507997460422806
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage1】
年末年始にEaseUS Todo Backup Homeでファイルのバックアップを取っておこう！
EaseUS Todo Backup Homeは、個人ユーザー向けの多機能バックアップソフトです。特定のファイルやシステム全体のバックアップ・復元機能に加え、HDDからSSDへのシステム移行を可能にする「クローン」機能など、データ保護に必要な機能を備えています。
主な機能：
・ディスク/システム/ファイルのバックアップ・復元
・Outlookのバックアップ・復元
・クラウドへのバックアップ
・スケジュールに基づく自動バックアップ
・システムの移行
・ディスク/システム/パーティションのクローン
▼無料ダウンロードはこちら：
https://reurl.cc/dqnlXV
EaseUS Todo Backupでファイルをバックアップする手順
ステップ１. EaseUS Todo Backupを実行して、「バックアップを作成」をクリックします。次に、「ファイル」、「ディスク」、「システム」、「アプリケーション」から「ファイル」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage2】
ステップ2. バックアップしたいファイル・フォルダーを選択します。
ステップ3. バックアップの保存先を選択します。ローカルドライブ、EaseUSクラウド、NAS、セキュリティゾーンに保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage3】
ステップ4. 最後に、「今すぐバックアップ」をクリックして、ファイルとフォルダのバックアップを実行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336265&id=bodyimage4】
関連記事
SSD換装：OSを含むHDDをSSDに完全にクローンする
https://reurl.cc/mkM42l
2025最新 | ディスククローンソフト-トップ5
https://reurl.cc/vKa42L
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/R9qEvr
X （旧Twitter）: https://x.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ