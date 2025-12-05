DAM | PIMソリューション CIERTO 最新バージョンリリースセミナー
2025年12月末にリリースを予定しております DAM｜PIMソリューション『CIERTO』の最新Ver.（2025.2）で実装される最新機能をご紹介します。
最新バージョンでは、これまでご利用頂いているオンライン校正や画像変換ワークフローの強化に加え、DAMに保管されたデータの関連付け機能、PIM機能の強化、オンラインストレージ連携など豊富なラインナップがリリースされました！
また2026年にリリース予定の機能も少しだけ紹介しますので、是非この機会にご参会頂き、最新版CIERTOによるコンテンツ管理、制作、配信運用をイメージ頂ければと存じます。
■セミナー概要
開催日時：2025年12月19日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マーケティングセールス部門 高橋 雄城
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=126
■セミナー詳細
- CIERTO ver2025.2 最新機能 -
【 CIERTO ver2025.2 主なリリース機能のご紹介 】
１．オンライン校正機能強化
２．最新データ形式へのプレビュー対応
３．画像形式変換機能の強化
４．オンラインストレージ連携
５．PIM（商品情報管理）機能強化
６．データの関連付け機能
７．その他
【 ver2026 ComingSoon 】
１．動画コメント機能強化
２．ユーザ招待機能（サブ管理者）
３．Googleクラウドヴィジョンとの連携
４．AI画像自動説明機能＆自動切抜き
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
