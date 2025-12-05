【公式】ホットストレッチ新宿店より クラウドファンディング のお知らせ！
初めまして！2025年12月19日にオープンする「ホットストレッチ新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」店長のユノです。
現在、私は声優として働く側、ホットストレッチ1号店である池袋店にて勤務しております。
そして今回、私自身が店長となり新宿店を立ち上げることに際し、クラウドファンディングを実施いたします。
クラウドファンディングURLは下記
https://camp-fire.jp/projects/897103/view
本クラウドファンディングを通して叶えたいことは、
お試しチケットと回数券を100人の方に手にしてもらうことです！
たくさんの方に、ホットストレッチの施術を受けてもらいたい！
本取り組みに少しでも共感いただける方、応援いただける方はご支援をいただけますと大変励みになります。
今後の展望
当店では、ただ女性スタッフから施術を受けられるお店を作りたいというわけではありません。
お客様には、プロの技術でストレッチを受けていただくことで、体が癒されるとともに、夢や目標を持つ女性スタッフの応援に繋がるという新たな体験を提供するお店を目指していきたいと思っています。
また、施術は「もみの匠」より伝授いただいたプロの技術をベースにした施術となっており、体の芯まで温まるストレッチで、施術前後での身長が明らかに変わるほどの姿勢矯正ストレッチを受けることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336264&id=bodyimage1】
そもそもホットストレッチとは？
遠赤外線の温熱 × パーソナルストレッチ × 完全個室
ホットストレッチとは、「遠赤外線の温熱 × パーソナルストレッチ × 完全個室」の三つの要素を掛け合わせた施術で、20代女性スタッフによるマンツーマンのパーソナルストレッチです。
また、“新しい整い体験”を提供するストレッチサロンです！！
●AI姿勢診断
あなたの身体のクセ・歪み・弱点を“見える化”。
最短で効果を感じられるメニューを作成します。
● 遠赤外線ヒーター × ホットストレッチ
身体の芯から温めて、可動域UP。
コリやハリがほぐれやすく、1回で変化を実感できます。
● 脱毛メニューも完備
美容ケアも同時に叶える、新宿ならではの総合サロン。
忙しい方でも「ここだけで完結」できます。
遠赤外線ヒーター付きの施術ベッドで身体を温め、横になり施術を受けていただき、以下のような効果を実感いただくことができます。
・肩こり・腰痛・むくみの改善
・姿勢改善・美ボディ形成
・心のリラックス
・睡眠質の向上
1回の施術で効果を体感できる方も多く、1号店である池袋店では口コミ評価★4.9以上をいただいています。
また、「もみの匠」より伝授いただいたプロの技術をベースにした施術となっており、体の芯まで温まるストレッチで、施術前後での身長が明らかに変わるほどの姿勢矯正ストレッチを受けることができます。
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございます。
ホットストレッチは、お客様にプロの技術でストレッチを受けていただくことで、体が癒されるとともに、働いていただく女性スタッフにとっても多方面で人生においてプラスとなるような、支えとなるようなお店を目指していきたいと思います。
応援いただける方は、ぜひご支援、ご体験の程よろしくお願いいたします。
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
■Instagram
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：30（22：30） 年中無休 予定
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
現在、私は声優として働く側、ホットストレッチ1号店である池袋店にて勤務しております。
そして今回、私自身が店長となり新宿店を立ち上げることに際し、クラウドファンディングを実施いたします。
クラウドファンディングURLは下記
https://camp-fire.jp/projects/897103/view
本クラウドファンディングを通して叶えたいことは、
お試しチケットと回数券を100人の方に手にしてもらうことです！
たくさんの方に、ホットストレッチの施術を受けてもらいたい！
本取り組みに少しでも共感いただける方、応援いただける方はご支援をいただけますと大変励みになります。
今後の展望
当店では、ただ女性スタッフから施術を受けられるお店を作りたいというわけではありません。
お客様には、プロの技術でストレッチを受けていただくことで、体が癒されるとともに、夢や目標を持つ女性スタッフの応援に繋がるという新たな体験を提供するお店を目指していきたいと思っています。
また、施術は「もみの匠」より伝授いただいたプロの技術をベースにした施術となっており、体の芯まで温まるストレッチで、施術前後での身長が明らかに変わるほどの姿勢矯正ストレッチを受けることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336264&id=bodyimage1】
そもそもホットストレッチとは？
遠赤外線の温熱 × パーソナルストレッチ × 完全個室
ホットストレッチとは、「遠赤外線の温熱 × パーソナルストレッチ × 完全個室」の三つの要素を掛け合わせた施術で、20代女性スタッフによるマンツーマンのパーソナルストレッチです。
また、“新しい整い体験”を提供するストレッチサロンです！！
●AI姿勢診断
あなたの身体のクセ・歪み・弱点を“見える化”。
最短で効果を感じられるメニューを作成します。
● 遠赤外線ヒーター × ホットストレッチ
身体の芯から温めて、可動域UP。
コリやハリがほぐれやすく、1回で変化を実感できます。
● 脱毛メニューも完備
美容ケアも同時に叶える、新宿ならではの総合サロン。
忙しい方でも「ここだけで完結」できます。
遠赤外線ヒーター付きの施術ベッドで身体を温め、横になり施術を受けていただき、以下のような効果を実感いただくことができます。
・肩こり・腰痛・むくみの改善
・姿勢改善・美ボディ形成
・心のリラックス
・睡眠質の向上
1回の施術で効果を体感できる方も多く、1号店である池袋店では口コミ評価★4.9以上をいただいています。
また、「もみの匠」より伝授いただいたプロの技術をベースにした施術となっており、体の芯まで温まるストレッチで、施術前後での身長が明らかに変わるほどの姿勢矯正ストレッチを受けることができます。
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございます。
ホットストレッチは、お客様にプロの技術でストレッチを受けていただくことで、体が癒されるとともに、働いていただく女性スタッフにとっても多方面で人生においてプラスとなるような、支えとなるようなお店を目指していきたいと思います。
応援いただける方は、ぜひご支援、ご体験の程よろしくお願いいたします。
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：30（22：30） 年中無休 予定
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ