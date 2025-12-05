AI×触覚で進化するロボットハンド：ソフトグリッパー市場、12.8%成長で新時代へ
ソフトグリッパーとは、シリコンやゴムなどの柔軟で弾性を有する素材から製造されるロボットハンドまたはグリッパーの一種である。硬質な機械部品を使用する従来のロボットグリッパーとは異なり、ソフトグリッパーはより適応性が高く汎用性に優れた設計となっており、繊細な物体や不規則な形状の物体をより効果的に扱うことを可能にする。
ソフトグリッパーは通常、空気や液体を注入して形状を変化させ物体を把持する膨張可能なブラダー、または一連の柔軟なアクチュエーターから構成される。把持対象となる物体の形状に沿って変形することができ、より安定的かつ柔らかい把持を実現する。
ソフトグリッパーの長所の一つは、従来のグリッパーでは把持が困難な脆弱な物体や不規則な形状の物体を含む、幅広い種類の物体を扱う能力にある。また、不確実性が存在したり障害物があったりして適応的な把持が必要となる非構造化環境においても動作することができる。
業界の発展特徴：自動化の多様化と「やさしさ」の競争力
ソフトグリッパー業界の発展を支える最大の特徴は、産業ロボットの用途拡大とともに進化する「適応的自動化」の流れである。従来の産業ロボットは、精密で強力な動作を得意とする一方、対象物の多様性や繊細さへの対応力が課題であった。これに対し、ソフトグリッパーは柔軟性とセンサー技術を組み合わせ、より自然で人間的なハンドリングを実現している。
また、製造業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化の進展も、同市場に新たな付加価値をもたらしている。AI制御による自動学習、クラウド連携による最適把持の解析など、ソフトグリッパーは単なる「把持ツール」から「知能化エンドエフェクタ」へと進化している。これにより、従来は自動化が難しかった中小規模ラインやサービスロボット分野でも導入が拡大しており、ロボティクス市場における成長の重要な一翼を担うようになった。さらに、バイオメカニクスや新素材開発との融合が進み、「触覚を持つ柔軟ロボット」への道も現実味を帯びつつある。
市場規模：持続的成長を支える産業横断的需要
LP Informationの最新報告「世界ソフトグリッパー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/525500/soft-grippers）によれば、グローバルソフトグリッパー市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.8%という高水準の拡大を続け、2031年には市場規模が5.57億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引するのは、食品加工、自動車組立、電子部品製造、医療機器ハンドリングといった多様な分野である。特に、非破壊・非金属接触が求められる分野での採用が急増しており、衛生管理と自動化の両立を図る動きが強まっている。
一方、各国政府が推進するスマートファクトリー化やAIロボット導入支援政策も市場拡大の追い風となっている。製造現場では人手不足と品質安定の両立が課題であり、柔軟な自動化技術としてのソフトグリッパーの役割はますます重要になるとみられる。特にアジア太平洋地域では、電子製造や食品分野での新規設備投資が活発で、今後も市場の中心的な成長エリアとなる見込みである。
図. ソフトグリッパー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336240&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336240&id=bodyimage2】
