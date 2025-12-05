軍事規格ワイヤーの世界市場2025年、グローバル市場規模（高温対応型、中低温対応型）・分析レポートを発表
2025年12月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「軍事規格ワイヤーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、軍事規格ワイヤーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本報告書によると、世界の軍事規格ワイヤー市場は2024年には約51.19億米ドルで、2031年には約97.29億米ドルに達する見通しです。年平均成長率は9.7％と非常に高く、防衛分野における装備近代化や航空宇宙産業の拡大が市場成長を力強く押し上げています。軍事規格ワイヤーは、極限温度や衝撃、振動、腐食など過酷な条件下でも安定した性能を発揮するように設計されており、電子部品、車両、通信システム、兵器システムなど多方面で使用されます。こうした高信頼性要求が市場拡大の主要因となっています。
________________________________________
政策環境と市場構造への影響
本レポートでは、米国の関税制度および各国の軍需産業政策が市場構造や供給網に与える影響を分析しています。防衛・航空宇宙産業は国家安全保障政策と密接に関連しており、政府支出や技術基準の変化が市場動向に直結します。また、多くの国で防衛予算が増加していることから、軍事規格ワイヤーへの需要が高まっています。一方で、国際的なサプライチェーンの脆弱化や金属価格の変動は製造コストの上昇につながり、メーカーは調達先多様化や技術革新を通じたリスク低減に迫られています。
________________________________________
市場分析の構成
本報告書では、地域別、国別、タイプ別、用途別に詳細な市場分析を行い、2020年から2031年にわたる市場規模推移、価格動向、供給状況を整理しています。タイプ別では高温タイプと中低温タイプに分類され、用途別では航空宇宙、陸上、海上、その他の分野でのワイヤ需要がそれぞれ評価されています。これに加えて、2025年時点での主要企業の市場シェア推定と製品例が示され、市場競争の全体像が明確に提示されています。
________________________________________
主要企業の動向
本調査で取り上げられる主要企業には、Cables Unlimited、Lapp Tannehill、Alpha Wire、Amphenol Corporation、Belden Inc、TE Connectivity、Harbour Industries、Carlisle Interconnect Technologies、Southwire Company、Thermax などが含まれます。これら企業は、高耐熱性材料の開発、軽量化技術、電磁干渉対策の強化などを進め、軍用・航空宇宙規格に適合する製品提供に注力しています。欧米企業は高性能製品に強みを持ち、国際市場での存在感を維持しています。一方、アジア企業は製造コスト競争力と量産能力を背景に市場への浸透を進めています。
________________________________________
市場セグメントの特徴
タイプ別では、高温タイプは航空宇宙や先端兵器のような過酷環境下で使用されるため、最も高い成長が期待されています。中低温タイプは車両や通信機器など幅広い装備で利用され、安定した需要を維持しています。用途別では航空宇宙分野が最大市場であり、軽量化と高信頼性要求がワイヤ性能への高度化を促しています。陸上分野では軍用車両・通信装置向け需要が高く、海上分野では耐腐食性が重視され、特定の材料技術が求められています。
________________________________________
