EY Japan、東京都スタートアップ支援戦略の中核を担う事業を推進

■アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の実行支援を通じ、スタートアップエコシステムを強化

■スタートアップエコシステムのグローバル化に向けた海外VC等コネクティングプロジェクトを通じたグローバルな投資構築の支援

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 聡、以下EYSC）とEY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村 洋季、以下EY新日本）は、東京都のスタートアップ支援戦略におけるスタートアップエコシステムの強化業務を担います。

具体的には、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo（以下、STT）」の実行支援事業を、株式会社電通ライブ（東京都港区、代表取締役社長執行役員：髙木 正彦）とPlug and Play Japan株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ）とともに実施します。また、スタートアップエコシステムのグローバル化に向けた海外VC（ベンチャーキャピタル）等コネクティングプロジェクトでは、EYSCが東京都と連携し、EYのグローバルネットワークと専門性を生かして海外投資家と国内企業のネットワーク構築を支援します。

EYSCとEY新日本はEY Japanとして協働し、東京都が掲げる「イノベーションが次々と生まれ世界の変革と成長を東京が牽引する2050年代のビジョン」の実現に向け、資金調達や事業拡大の機会提供などの支援を通じて、国内外のエコシステムプレイヤーとスタートアップを繋ぐ重要な役割を担います。さらに、STTを通じて国内外のスタートアップとVCの連携型エコシステムを構築し、持続可能な成長を促す機会を提供します。また、スタートアップエコシステムのグローバル化に向けた海外VC等コネクティングプロジェクトでは、海外のVC等を日本に招致し、大企業をはじめとする国内事業者とのネットワーク構築を支援することで、東京の投資環境の活性化を後押しします。

EY Japanは、戦略策定から実行支援までワンストップで対応できる強みを生かし、東京都のスタートアップ支援戦略をさらに加速させ、国内外のスタートアップと投資家が集うグローバルなイノベーション拠点へ進化することに貢献します。

EYSC 公共・社会インフラセクター パートナー 中田 博之のコメント：

「アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスを支援できることを誇りに思います。イノベーションエコシステムに関わる方々に広くご参加いただき、皆さまのイノベーションに寄与できる活動にしていきます。2026年を飛躍の年にすべく取り組んでまいります」

EYSC EY-Parthenon M&Aアドバイザリー パートナー 小室 英雄のコメント：

「本事業を通じて、東京都がグローバルなスタートアップエコシステムのNodeとしてさらなる発展をするために、世界のエコシステムプレイヤーと日本のエコシステムプレイヤーとの協奏を推進します」

EY新日本 クライアントサービス本部 マーケッツ推進部 パブリックアシュアランスセンター

パートナー 藤原 由佳のコメント ：

「本プログラムは、日本とグローバルのスタートアップエコシステムの皆さまが、繋がり合い成長の促進ができるものであり、参加者にとって、スタートアップエコシステムにとって大きなビジネスチャンスとなると信じております。EYは、皆さまの成長に向けて全力でサポートいたします」

〈SusHi Tech Tokyo（STT）2026について〉

持続可能な都市を高い技術力で実現し、都市課題を解決する新たなイノベーションとアクションを創出するため、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス





STT2026開催概要

（１）日程

2026年４月27日（月）、28日（火）＜ビジネスデイ＞、29日（水・祝）＜パブリックデイ＞

（２）会場

東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール （東京都江東区有明3-11-1）

“Sus”tainable な都市を “Hi”gh Technology で実現することを目指して、世界中から、イノベーションの担い手となるスタートアップ、投資家、大企業、大学などの様々な支援者、さらには、世界が注目するテクノロジーを持ち、成長を続ける企業など、多様なプレイヤーが東京に集まり、出会い、交流することを通じて、世界の課題解決に繋がるイノベーション・新たなアクションを生み出す場

＊SusHi Tech Tokyo＝Sustainable High City Tech Tokyo

公式HP https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/index.html

チケット https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/info-ticket/

※販売中：2026年2月28日まで50%OFFでの購入が可能

STT2025実績

参加者数：5.7万人（リアル参加約4.3万人、オンライン視聴約1.4万人）

参加企業：世界100の国・地域から、607社のスタートアップ、506人のVCが参加

商談件数：6,000件以上の商談が発生

セッション：全615名の多彩な登壇者が、148のセッションによって都市の未来を議論

