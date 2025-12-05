¡ÚÆüËÜ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Úー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤Ë»²²Ã¡ª～¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½～
ÆüËÜ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Úー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¬ÎµË®¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤Ê³èÆ°
Åö¼Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¡×¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¡×¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çÆâÍÆ¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¤¿©»ö¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jpn-ks.co.jp/sdgs/children-cafeteria
2. ÆÈ¼«¤Î¿©°é»Ù±ç¡§ÌîºÚÀÝ¼èÊä½õÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÌîºÚÀÝ¼èÊä½õÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Æü¾ïÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦·ÐºÑÅª¤ËÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©°é¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯°é¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤â´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌîºÚÀÝ¼èÊä½õÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jpn-ks.co.jp/welfare/vegetables/
3. SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¹×¸¥
Åö¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÌÜÉ¸3¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¡ÖÌÜÉ¸4¡§¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¡ÖÌÜÉ¸17¡§¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤³¤ÎSDGs¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jpn-ks.co.jp/sdgs/
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Î¿ÊÄ½¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ô¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿SNSÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«Àë¸À¡×¤Î¼ñ»Ý¤äÍýÇ°¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÍý²òÂ¥¿Ê¤È¶¦´¶¤ÎÎØ¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Úー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¬ÎµË®
½êºßÃÏ¡§ ¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-20-1 ¥ë¡¦¥°¥é¥·¥¨¥ëBLDG.1 3F
ÀßÎ©¡§ 2014Ç¯4·î1Æü
URL¡§ https://www.jpn-ks.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ã´ÅöÉô½ð¡§ ÁíÌ³Éô¿Í»ö²Ý
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§ µ×ÊÝÍ¤²ð
E-mail¡§ jinji@jpn-ks.co.jp
TEL¡§ 03-6689-8174