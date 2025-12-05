¿·À¤ÂåSLG¡ßRPG¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¡¢12·î19ÆüÀµ¼°¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤¬¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡ª
¤³¤ÎÅÙQookka Games¤Ï¡¢Îò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿¿Àï¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¢¥×¥ê¤Î»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¸½ºß¤ÏApp Store¡¦Google Play¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢§»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6739554561
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp)
¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ーËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½é¸ø³«¡ªÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½ÂåÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì
±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬ÃÎÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¸ø³«Í½Äê¤ÎCM¤Ç¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÀï¹ñ¾ë¼ç¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÀ©ºîÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëRP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µ¬°ìÌç·ëÀ®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ªÇ¤Ì³Ã£À®¤ÇÁí³Û1,000Ëü±ßÊ¬¤Î¾Þ¶â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡ª
Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬°ìÌç¸þ¤±¤ÎÂç·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½¡¢Æ±»Ö¤¬½¸¤¦»þ¡£ÀïÍð¤ÎÏµ±ì¤¬¾å¤¬¤ëÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë°ìÌç¤ò·ëÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÀÚ¤êÂó¤±¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬¤Ç°ìÌç¤ò·ëÀ®¤·¡¢»ØÄêÇ¤Ì³¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー
Êó½·¡§¾®È½¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Áí³Û 1,000Ëü±ßÁêÅö¤Î¾Þ¶â
¾ÜºÙ¡§Ç¤Ì³ÆâÍÆ¡¦±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯ 11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～ Àµ¼°¥ê¥êー¥¹Á°Æü¤Þ¤Ç
»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é
https://r.qookkagames.com/p/r/68f84b2bedb42b11a372215b/index?access=pr
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¹ë²ÚÊó½·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬40Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë40Ëü¿ÍÃ£À®Êó½·¤È¤·¤ÆÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë¡ÖÉð¾ÁõÈ÷Æ»¶ñ¡Ú¤Ø¤·ÀÚÄ¹Ã«Éô¡Û ¡ß1¡ÊÆÃµ»¤Ê¤·¡Ë¡×¤òÁ´¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥¢¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖÅÐÍÑ¾õ¡ß5¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀ±5Éð¾¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥áー¥ë¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥³¥óÏÈ¤ä¸ÂÄê¥×¥Ã¥·¥åÏÈ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£PlayStation(R)5 Pro¡¢Nintendo Switch2¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê1Ëü±ßÊ¬¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ³Êó¤ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¤ª¤¯¤ëSLG¡ßRPG¤Î³×¿·ºî¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ¿ÞÀïÎ¬ÂÎ¸³¤ÈËÉÙ¤ÇÌÌÇò¤¤¸Ä¿Í°éÀ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤Ë°ì¾ë¤Î¼ç¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤òÃÃ¤¨¡¢ÀªÎÏ¤òÃÛ¤¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë³ÆÃÏ¤òÀ¬Æ¤¤·¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤·¡¢ÍðÀ¤¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/(https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/)
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://x.com/nobunagashinsen(https://x.com/nobunagashinsen)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¿¿Àï(https://www.youtube.com/@%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E7%9C%9F%E6%88%A6)
¸ø¼°Discord¡§ http://discord.gg/nobunagashinsen(http://discord.gg/nobunagashinsen)
(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.
(C)¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved.