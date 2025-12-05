台湾の注目実力派俳優・石知田（シー・チーティエン）待望の日本初ファンミーティング開催決定！本日12月5日18:00よりオフィシャル先行開始！
石知田（シー・チーティエン）は、映画『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』、そして「We Best Love 永遠の1位／2位の反擊」などで見せた繊細な演技と唯一無二の存在感によって、日本でも多くのファンを魅了してきた。現在は、Netflix世界同時配信の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』にも出演しており、その表現力がさらに高い注目を集めている。
そんな石知田（シー・チーティエン）にとって日本初となるファンミーティング『Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan ＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞』が、
2026年2月23日（月・祝）に開催されることが決定した。
今回のタイトル「Where Time Meets You」は、「time／時光」という概念を大切にしている石知田本人が自ら考案したものだ。“time” が自身の名前にある “tian（田）” に似ていること、そして「時（shi）」が苗字の「石（shi）」と同じ発音であること――こうした小さなつながりに特別な想いを重ね、「You have your time（あなたにはあなたの時間がある）、急がず、ゆっくりとやっていこう」という自分へのメッセージも込めている。
ファンミーティングでは、俳優・石知田をより深く知ることができるトークや、ファンとの交流の時間を多数用意する予定だ。
“時間が出会う”特別な一日を、石知田とともに過ごしてほしい。
【公演概要】
Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan
＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞
■日時
2026年2月23日（月・祝）
1部 12：15会場／13：00開演
2部 16：15会場／17：00開演
■会場
東京証券会館
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１丁目５－８
■チケット料金
VIP席：19,500円（税込）
一般席：13,500円（税込）
※4歳以上有料、3歳以下入場不可
■特典
＜VIP席＞
・前方席確保
・メッセージ入りオリジナルポストカード
※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。
・終演後のトーク＆サイン会
※石知田が描いたイラスト（印刷）にサイン。お一人様につき約60秒を予定
＜一般席＞
・メッセージ入りオリジナルポストカード
※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。
・終演後のお見送り会
※携帯での撮影可
■オフィシャル1次先行受付
抽選申込期間：2025年12月5日（金）17:00 ～ 12月11日（木）23:59
■イベント特設サイト
https://shihchihtian.ctcorporation.co.jp/
主催 株式会社シーティー商事
協力 百澤娛樂有限公司
イベントに関するお問い合わせ
株式会社シーティー商事
e-mail：info@shihchihtian.ctcorporation.co.jp
■石知田（シー・チーティエン）プロフィール
1990年12月10日生まれ、台湾・台北市出身。
2014年、映画『軍中楽園』で長編映画デビュー。
以降、『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』（2015年）、『君のためのタイムリープ』（2017年）、『悲しみより、もっと悲しい物語』（2018年）、日台合作映画『恋恋豆花』（2020年）など、数多くの映画やドラマに出演。
2021年にはドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反擊』で主要キャストを務め、日本でも大きな注目を集める。
その後もドラマ『Q18量子預言』（2024年）、『火車來去』（2025年）など話題作に出演。最新作はNetflixで世界同時配信の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』。
■日本公式SNS
石知田 Japan Official X：@ShihChihTian_JP
石知田 Japan Official Instagram：@shihchihtian_jp