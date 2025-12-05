台湾の注目実力派俳優・石知田（シー・チーティエン）待望の日本初ファンミーティング開催決定！本日12月5日18:00よりオフィシャル先行開始！

株式会社シーティー商事

石知田（シー・チーティエン）は、映画『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』、そして「We Best Love 永遠の1位／2位の反擊」などで見せた繊細な演技と唯一無二の存在感によって、日本でも多くのファンを魅了してきた。現在は、Netflix世界同時配信の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』にも出演しており、その表現力がさらに高い注目を集めている。

そんな石知田（シー・チーティエン）にとって日本初となるファンミーティング『Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan ＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞』が、

2026年2月23日（月・祝）に開催されることが決定した。

今回のタイトル「Where Time Meets You」は、「time／時光」という概念を大切にしている石知田本人が自ら考案したものだ。“time” が自身の名前にある “tian（田）” に似ていること、そして「時（shi）」が苗字の「石（shi）」と同じ発音であること――こうした小さなつながりに特別な想いを重ね、「You have your time（あなたにはあなたの時間がある）、急がず、ゆっくりとやっていこう」という自分へのメッセージも込めている。

ファンミーティングでは、俳優・石知田をより深く知ることができるトークや、ファンとの交流の時間を多数用意する予定だ。

“時間が出会う”特別な一日を、石知田とともに過ごしてほしい。

【公演概要】

Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan

＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞



■日時

2026年2月23日（月・祝）

1部 12：15会場／13：00開演

2部 16：15会場／17：00開演



■会場

東京証券会館

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１丁目５－８



■チケット料金

VIP席：19,500円（税込）

一般席：13,500円（税込）

※4歳以上有料、3歳以下入場不可



■特典

＜VIP席＞

・前方席確保

・メッセージ入りオリジナルポストカード

※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。

・終演後のトーク＆サイン会

※石知田が描いたイラスト（印刷）にサイン。お一人様につき約60秒を予定

＜一般席＞

・メッセージ入りオリジナルポストカード

※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。

・終演後のお見送り会

※携帯での撮影可





■オフィシャル1次先行受付

抽選申込期間：2025年12月5日（金）17:00 ～ 12月11日（木）23:59





■イベント特設サイト

https://shihchihtian.ctcorporation.co.jp/



主催 株式会社シーティー商事

協力 百澤娛樂有限公司



イベントに関するお問い合わせ

株式会社シーティー商事

e-mail：info@shihchihtian.ctcorporation.co.jp

■石知田（シー・チーティエン）プロフィール

1990年12月10日生まれ、台湾・台北市出身。

2014年、映画『軍中楽園』で長編映画デビュー。

以降、『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』（2015年）、『君のためのタイムリープ』（2017年）、『悲しみより、もっと悲しい物語』（2018年）、日台合作映画『恋恋豆花』（2020年）など、数多くの映画やドラマに出演。

2021年にはドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反擊』で主要キャストを務め、日本でも大きな注目を集める。

その後もドラマ『Q18量子預言』（2024年）、『火車來去』（2025年）など話題作に出演。最新作はNetflixで世界同時配信の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』。

■日本公式SNS

石知田 Japan Official X：@ShihChihTian_JP

石知田 Japan Official Instagram：@shihchihtian_jp