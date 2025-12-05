¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°DONA¡Û¼«¼ÒÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿¤òÌ£¤ï¤¦¿·¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÄØ²°àÝàê¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅìÏÂ¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§´ßÌî¡¡À¿¿Í¡Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°DONA¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ½Ê´¤·¤¿¥Ç¥å¥é¥à¥»¥â¥ê¥ÊÊ´100¡ó¤Î¼«¼ÒÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿¡£¾®Çþ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÁ°ºÚ¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°DONA¡×Á´Å¹
https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
¢¡À¸¥Ï¥à¤Î¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¡¡1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¹ñ»º¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥¸¥ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¼«¼ÒÀ½¤Î¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹¤Ï¡¢¸ý¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¸¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¡¢¥½ー¥¹¤ÈÁêÀÈ´·²¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤Î±öÌ£¤¬¤µ¤é¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¿¤³¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¡¡1,330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¤¿¤³¤Î»ÝÌ£¡¢¤×¤ê¤×¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿²¦Æ»¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÂë¤ÎÄÞ¤òßÖ¤á¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡È¾½ÏÍñ¤È¥Á¥¥ó¡¦¤¤Î¤³¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¡¡1,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤ËÈ¾½ÏÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤È¤í¤È¤í¤ÎÈ¾½ÏÍñ¤òÍí¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¹¤Î¿É¸ý¥ßー¥È¥½ー¥¹¡¡1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÀäÉÊ¥ßー¥È¥½ー¥¹¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ê¤¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÅâ¿É»Ò¤ò¤¤«¤»¤¿¥ßー¥È¥½ー¥¹¤Ï¡¢¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó
ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î°ìËÜ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤òµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª2½µ´ÖÂØ¤ï¤ê¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¥°¥é¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ïÎàËÉÙ¤ÊÁ°ºÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥ç¥Ã¥ ¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¡¡650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥é¥ÎÉ÷¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¡1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥Ïー¥Õ 780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ªÆÀ¤Ê¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û
¥°¥é¥¹¡¡680±ß～730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://www.towafood-net.co.jp/
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°DONA Instagram¡Û
https://www.instagram.com/dona_official2018/
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°DONA X ¡Û
https://twitter.com/italian_dona