¡Ú¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¿·¾¦ÉÊ¡ÛÈþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½¤ò¶Ë¤á¤¿¡È¼¡À¤Âå¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÉÃÂÀ¸¡ªÆ±¼Ò¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ó¥«ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤â¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
³¹Ãæ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¡£Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½¤ò¶Ë¤á¤¿¡È¼¡À¤Âå¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÉÃÂÀ¸
¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºã¤¨¤ë¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î³«È¯ÎÏ¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖPeak Design¡Ê¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¡£
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Peak Design¡Ê¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤è¤ê¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×¡×¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー¡×¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¥«¥Õ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥«¥Õ ¥íー¥×¡×¡Ö¥«¥Õ ¥ì¥¶ー¡×¤È¡¢¥«¥á¥é¥×¥ìー¥È¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¡¦È¯Çä°ÆÆâ¥Úー¥¸ :
https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/47919/
¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×¡×¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー¡×¡¢¤Þ¤¿¸½ºß¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥«¥Õ ¥íー¥×¡×¡Ö¥«¥Õ ¥ì¥¶ー¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¹â¤Î²÷Å¬¤µ¤È°Â¿´¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ó¥«ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥ê¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃåÃ¦¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¥íー¥×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤ä°ÜÆ°¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Í¾·×¤Ê¶âÂ°¤äÁõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÁàºîÀ¤¬¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬µá¤á¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢µ¡Ç½À¤Ë¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î¿®Íê¤Ë¤â±þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î´¶À¤È³èÆ°¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢É½¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ§
❚ ¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Í¥¯¥¿ー¡¡
¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë²è´üÅª¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ó¥«ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤Î·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¡£¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃåÃ¦¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿··¿¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー ¥·¥çー¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ðー¡Ë
❚ ·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ìÂÎ´¶
¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÆÃÍ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤äË¥À½¤Ê¤É¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤ò¶ËÎÏºï¤®Íî¤È¤·¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¡£»£±Æ»þ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー ¥í¥ó¥°¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥× ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¡Ë
❚ ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÁÇºà
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥íー¥×
»ÔÈÎ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥íー¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥íー¥×¤ò¼«¼Ò¤ÇÆÈ¼«³«È¯¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÊÔ¤ß¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¥íー¥×¤Ï¶¯ÅÙ¡¢²÷Å¬À¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿½Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤ä°ÜÆ°¤Ë¤âÉéÃ´¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ê»£±Æ´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー
¥ì¥¶ー¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊLeather Working Group/LWG ¢¨¡Ë¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¡£
ÂÑµ×À¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨LWG¡ÊLeather Working Group¡Ë¤Ï¡¢Èé³×»º¶È¤Î´Ä¶ÊÝ¸î¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Èé³×¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢°ÂÁ´À¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Ê¤É¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½³×¶È¼Ô¤òÉ¾²Á¤·¡¢LWGÇ§¾Ú¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥×¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¡Ë
¥ì¥¶ー¡Ê¥¿¥ó¡Ë
❚ ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó¶¡
¥íー¥×¡¢¥ì¥¶ー¤Î2¼ïÎà¤ÎÁÇºà¤È5¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡§¿·¥¹¥È¥é¥Ã¥× :
https://www.ginichi.co.jp/Peakdesign_20251205
¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー ¥Í¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥ó¥Ðー¡Ë
¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥× ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×¡¡Form Rope
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] ¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=CRSS1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)
¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×¡×¤Ï¡¢Ä¹¤µÄ´Àáµ¡¹½¤ò¾Ê¤¤¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥íー¥×¤äÌÜÎ©¤Ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ò»È¤ï¤º¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥íー¥×¤È¿·Àß·×¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¹¥àー¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤ò1¤Ä¤â¤·¤¯¤Ï2¤ÄÈ÷¤¨¤¿¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥çー¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¾®·¿¥ß¥éー¥ì¥¹¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÊÔ¤ß¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤Î¥íー¥×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¶¯ÅÙ¡¦²÷Å¬À¡¦¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿½ÌÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥×¤ÎÃ¼¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤È¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çö·¿¤Î¥¬¥é¥¹¶¯²½¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥ëー¥×ÉÕ¤¡Ê¥Í¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢Í½È÷¤Î¥¢¥ó¥«ー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡Ö¥·¥çー¥È¡×¡Ö¥Í¥Ã¥¯¡×4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥±¥ë¥×¡×¡Ö¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤âÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ÜºÙ¤Ï°ìÍ÷(https://www.ginichi.co.jp/Peakdesign_20251205)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿··¿¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÑ²Ù½Å¡õÆ±ºÊª¡ä
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¡§82kg
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¢¥ó¥«ーÃ±ÂÎ¡Ë¡§90kg
Æ±ºÊª¡§
¥í¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥·¥çー¥È
¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 4¡¢¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥Í¥Ã¥¯
¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 2¡¢¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー¡¡Form Leather¡¡¡¡¢¨¥·¥çー¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ðー¡Ë¤Î¤ß¡¢¸åÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] ¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=LRSS1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)
¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥ì¥¶ー¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¡Êµí³×¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëË¥¤¤ÌÜ¤Ê¤É¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥êー¥ó¤Ê³°´Ñ¤È»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤ò1¤Ä¤â¤·¤¯¤Ï2¤ÄÈ÷¤¨¤¿¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥çー¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¾®·¿¥ß¥éー¥ì¥¹¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥·ー¥ê¥ó¥°²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ª¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤º¤êÍî¤Á¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¶ー¤ÎÃ¼ÉôÊ¬¤Ï¡¢Çö·¿¤Î¥¬¥é¥¹¶¯²½¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥ëー¥×ÉÕ¤¡Ê¥Í¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢Í½È÷¤Î¥¢¥ó¥«ー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡Ö¥·¥çー¥È¡×¡Ö¥Í¥Ã¥¯¡×4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ðー¡×¡Ö¥¿¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤âÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ÜºÙ¤Ï°ìÍ÷(https://www.ginichi.co.jp/Peakdesign_20251205)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿··¿¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÑ²Ù½Å¡õÆ±ºÊª¡ä
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¡§45kg
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¢¥ó¥«ーÃ±ÂÎ¡Ë¡§90kg
Æ±ºÊª¡§
¥í¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥·¥çー¥È
¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 4¡¢¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥Í¥Ã¥¯
¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 2¡¢¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥«¥Õ¡ÊCuff¡Ë
¡Ö¥«¥Õ¡×¤Ï¡¢1ËÜ¤Î¥¢¥ó¥«ー¤Ç¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ØÀÜÂ³¤¹¤ëµ¡Ç½Åª¤Ê¥ê¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥«¥á¥é¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤ò1¤Ä°Ê¾åÈ÷¤¨¤¿¾®·¿¥«¥á¥é¤äÁÐ´ã¶À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥ëー¥×¥µ¥¤¥º¤ò¼ê¼ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥á¥é¤ÎÍî²¼ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Á¡¢Âç¤¤Ê¥ëー¥×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¾ö¤ó¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ö¥«¥Õ¡×¤Ë¤â¡¢¡Ö¥íー¥×¡×¤È¡Ö¥ì¥¶ー¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ ¥íー¥×¡¡Cuff Rope
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] ¥«¥Õ ¥íー¥×(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=CRSWR1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)
»ÔÈÎ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥íー¥×¤äÌÜÎ©¤Ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ò»È¤ï¤º¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥íー¥×¤È¿·Àß·×¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¹¥àー¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÊÔ¤ß¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¥íー¥×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¶¯ÅÙ¡¦²÷Å¬À¡¦¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿½ÌÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥×¤ÎÃ¼¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤È¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çö·¿¤Î¥¬¥é¥¹¶¯²½¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥±¥ë¥×¡×¡Ö¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï°ìÍ÷(https://www.ginichi.co.jp/Peakdesign_20251205)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿··¿¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÑ²Ù½Å¡õÆ±ºÊª¡ä
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¡§82kg
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¢¥ó¥«ーÃ±ÂÎ¡Ë¡§90kg
Æ±ºÊª¡§¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 2¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥«¥Õ ¥ì¥¶ー¡¡Cuff Leather
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] ¥«¥Õ ¥ì¥¶ー(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=LRSWR1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)
½À¤é¤«¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¡Êµí³×¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëË¥¤¤ÌÜ¤Ê¤É¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤È»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥·ー¥ê¥ó¥°²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¶ー¤ÎÃ¼ÉôÊ¬¤Ï¡¢Çö·¿¤Î¥¬¥é¥¹¶¯²½¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ðー¡×¡Ö¥¿¥ó¡×¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï°ìÍ÷(https://www.ginichi.co.jp/Peakdesign_20251205)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿··¿¤Î¥¢¥ó¥«ー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÑ²Ù½Å¡õÆ±ºÊª¡ä
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¡§45kg
ÂÑ²Ù½Å¡Ê¥¢¥ó¥«ーÃ±ÂÎ¡Ë¡§90kg
Æ±ºÊª¡§¥¢¥ó¥«ーV5 ¡ß 2¡¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡¢ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ýー¥Á
¥«¥á¥é¥×¥ìー¥È
¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È ¡¡Field Plate
²Á³Ê¡§8,250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥×¥ìー¥È(https://www.ginichi.com/shop/g/g66539/)
¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È¡×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î ¡È¤¹¤°»È¤¨¤ë¡É ¡È¤¹¤°Æ°¤±¤ë¡É ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥×¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò·è¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î4Êý¸þ¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥¹¸ß´¹¥×¥ìー¥È¤Ç¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤â10±ß¶Ì¤âD¥ê¥ó¥°¤âÉÔÍ×¡£¤É¤ó¤Ê»°µÓ¥×¥ìー¥È¤è¤ê¤âÁÇÁá¤¯´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤Ø¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÆÈ¼«¤ÎÀÜÂ³µ¡¹½¤Ç¤¹¡£¹¤¤É½ÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¥µ¥à¥É¥é¥¤¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ê¿Æ»Ø¤Ç²ó¤»¤ë¤Ä¤Þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¹â¤¤¥È¥ë¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄù¤áÉÕ¤±¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê¼è¤ê³°¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ë»°µÓ¥×¥ìー¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤â¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«³°¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¹©¶ñÃµ¤·¤Çµ®½Å¤Ê¸½¾ì¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ìー¥È¤Ë¤ÏCNC²Ã¹©¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥Í¥¸¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÈÆâÂ¦¤Î¶â¶ñ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤È·ÚÎÌÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´»°µÓ¡¢¤ª¤è¤ÓÂ¿¤¯¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ーÀ½¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥¹¸ß´¹±ÀÂæ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー V3¡×¤Ë¤âÁõÃå²ÄÇ½¡ÊV2¡¦V1ÈóÂÐ±þ¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥¢¥ó¥«ー¥ëー¥×¤ò4²Õ½êÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÎÁÇÁá¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸úÎ¨¤È°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
JAN¥³ー¥É / ·¿ÈÖ¡§0850075812110 / PL-QS-1
¥µ¥¤¥º¡§H3.8 ¡ß W3.8 ¡ß D0.7cm
½ÅÎÌ¡§19g
ÂÐ±þ¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡§¥¥ã¥×¥Á¥ãー V3¡¡¢¨V1¡¢V2¤ÏÈóÂÐ±þ
¢¡ ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢
Peak Design Tokyo¡Ê¶äºÂ¡Ë¡¢¶ä°ì¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê·îÅç¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¡¢Á´¹ñ¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ Peak Design Tokyo¡Ê¶äºÂ¡Ë¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎX¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/PeakDesignTokyo
¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Î¤½¤ÎÂ¾¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¼è¤ê°·¤¤ÈÎÇäÅ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È(https://www.peakdesign-japan.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÅÍ×¡Û¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Îµ¶Â¤ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ
¶áÇ¯¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Îµ¶Â¤ÉÊ¡Êµ¶Êª¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î®ÄÌ¡¦½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¶Â¤ÉÊ¤Ï¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÇ½¤ä°ÂÁ´À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ä°ì¥Ûー¥à¥Úー¥¸·ÇºÜ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ginichi.co.jp/information/topics/43647/
¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊPeak Design¡Ë
2010Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Î¼Ì¿¿¶È³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô Peter Dering¡Ê¥Ôー¥¿ー ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆ±¤¸Çº¤ß¤ò¤â¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢À½ÉÊ²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ï¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºã¤¨¤ë¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î³«È¯ÎÏ¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¥·¥êー¥º¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÅ¸³«¤·¡¢¾ï¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹ñÆâ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.peakdesign-japan.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊGIN-ICHI CORPORATION¡Ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ35Ç¯4·î5Æü¡ÊÁÏ¶È ¾¼ÏÂ33Ç¯4·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁüµ¡ºà¡Ê¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¢±Ç²è¡Ë¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä¡¢±ÇÁüµ¡ºà¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ªµÚ¤Ó°Å¼¼¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»£±ÆµÚ¤Ó DTP ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ginichi.co.jp/
¢¨ ¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥Ôー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÍÌ¾¥«¥á¥éÅ¹¡¢ÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²èÁü¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£