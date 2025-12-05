´ÝÁ±ÆüËÜ¶¶Å¹¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ½ñ¤Î£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¢¨¡ª¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³¦¡×¤Î´°Á´¥¬¥¤¥ÉËÜ¡ª¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤ÐÁ´¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÃÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖLEVECHY¡Ê¥ì¥Ù¥Áー¡Ë¡×
1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¸¤¤»ñ»º±¿ÍÑ¡ÖLEVECHY¡Ê¥ì¥Ù¥Áー¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLEVECHY¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â ¾»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÂåÉ½½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡Ø¿·NISA¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ1Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤¬¡¢´ÝÁ± ÆüËÜ¶¶Å¹¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿·NISA¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ1Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÙÃø¼Ô¡¡¹â ¾»Ê
´ÝÁ± ÆüËÜ¶¶Å¹ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
´ÝÁ±¤Ï¡¢ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤¿150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ½ñÅ¹¡£ÆüËÜ¶¶Å¹¤Ï¡¢Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¤äÆüËÜ¶¶±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¹½¤¨¤ë¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¢¨´ÝÁ± ÆüËÜ¶¶Å¹¤Î2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ø¿·NISA¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ1Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤¬£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·NISA¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
2024Ç¯1·î¤è¤ê¿·NISA¤òÆ³Æþ¡¦Â¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¼÷²½¤Ë¤è¤ëÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤ËÍê¤ì¤º¡¢¹ñÌ±¼«¤é¤ÎÏ·¸å»ñ¶â½àÈ÷¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¶âÍ»»ñ»º¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤¬¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎNISAÀ©ÅÙ¤ÏÈó²ÝÀÇ´ü´Ö¤äÅê»ñÏÈ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤¬ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä°Â¿´¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿·NISA¡×¤È¤·¤Æ¡¢È´ËÜÅª¤Ê³È½¼¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼º£¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡©
2017Ç¯12·î¤ÎÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¾ï¼±¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ç¡Ö¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¡×¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³èÍÑ¤¬Ë¡Åª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤À¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¡¢£±Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾¯³Û¤«¤éÃ¯¤â¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·NISA¤Î¼¡¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤ÊÅê»ñÀè¤Ï¡©¡×¤ÈÇº¤àÊý¤Ø¡¢¤³¤ÎË¡²þÀµ¤òÇØ·Ê¤ËÉáµÚ¤·¤¿¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥×¥í¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¾¯³Û¤Ç½Ð»ñ¤·¡¢¼ý±×Ê¬ÇÛ¤òÆÀ¤ë¿·¤·¤¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤ÎÍýÍ³¡¢Åê»ñ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Â¾»ñ»º¤È¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÀÇ¶â¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£¿·NISA¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬·È¤Î½ñ¤Ç¤¹¡£
1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é
1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¸¤¤»ñ»º±¿ÍÑ¡ÖLEVECHY¡Ê¥ì¥Ù¥Áー¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://levechy.com/
Ãø¼Ô¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹â ¾»Ê¡Ê¤³¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£µ¯¶È²È¡¦Åê»ñ²È¡£³ô¼°²ñ¼ÒLEVECHYÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
2006Ç¯¤Ë¥µ¥ô¥£¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê±Ñ¹ñËÜ¼Ò¡Ë¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ìÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£ºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤é¼ÂÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒLEVECHY¡Ê¥ì¥Ù¥Áー¡Ë¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
¡Ö¶âÍ»¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò±¿±Ä¡£¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô¤ÏÌó25,000¿Í¡¢Îß·×±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï230²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·ø¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÍ»¤ÈÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊ¹¤¼ê¡Û¾®ÎÓµÁ¿ò¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë
1981Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£
2004Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¢Åìµþ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤ä½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ðÂÐ±þ¡¢ÉÔÉþ¿³ºº¶ÈÌ³Åù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯7·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤ò¼¿¦¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀºÎÏÅª¤Ê¼¹É®³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´ü´ÖÃæ¤Ëinstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êlevechy_dog_¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢LEVECHY¤Ë·¸¤ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö¼Ò½êÄê¤Î¼êÂ³¤µÚ¤Ó¿³ºº¤ò·Ð¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00 ～2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://levechy.com/news/24232/detail
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÈ¯ÇäÃæ¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ç¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¤ª¼è¤ê°·¤¤ÅÅ»Ò½ñÅ¹°ìÍ÷¡Û
Amazon¡ÊKindle¡Ë¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡¦³ÚÅ·Kobo¡¦BookLive!¡¦honto¡¦Reader Store¡¦au¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹
Apple Books¡¦ÍýÁÛ½ñÅ¹
¢¨³Æ½ñÅ¹¤Ëºß¸Ë¾õ¶·¤ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Amazon :
https://www.amazon.co.jp/dp/4910786112/
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ :
https://books.rakuten.co.jp/rb/18401755/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒLEVECHY
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1¡¾11¡¾28 JMF¥Ó¥ëÀÖºä01 5³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯1·î
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§¹â ¾»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§
£±. ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖLEVECHY¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
£². ¼¡À¤Âå·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡õ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È»ö¶È¡ÖJP-BASE¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
£³. ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³Æ»ö¶È
HP¡§ https://levechy.jp/