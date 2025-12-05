¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×»öÁ°ÅÐÏ¿10Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¡ª¤µ¤é¤Ë¹ë²ÚX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥à(ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾£ÅÄµ®Ê¸)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬10Ëü¿Í¤ÎÆÍÇË¡¢¤ª¤è¤Ó¹ë²ÚX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏApp Store¡ÊiOS¡Ë¤ª¤è¤ÓGoogle Play¡ÊAndroid¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»öÁ°ÅÐÏ¿¡×¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª¹ë²ÚX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ù
¢§¿·ºî¥²ー¥à¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤È¤Ï¡©
²Ä°¦¤¤¤É¤¦¤Ö¤ÄÃ£¤¬¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçË½¤ì¡ª¡ª¶¸´îÍðÉñ¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¥µ¥Ð¥¤¥ÐーRPG¤¬¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¥â¤¹¤®¤ë³¤ÍÎÀ¸Êª¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Ê·³¡Ä
¤³¤Î¥«¥ª¥¹¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¡ª¡©
¢§»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡ÚApp Store¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/id6741849079
»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ£±.»öÁ°ÅÐÏ¿µÇ°¡ù ¹ë²Ú£Ø¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¡ª
¡ÚAmazon¥®¥Õ¥È·ô 3000±ß ¤¬ 10Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¡Û
¹ë²ÚX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@IGNMAnimalMafia(https://x.com/IGNMAnimalMafia)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¡Ö#¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¸ø¼°X¡§https://x.com/IGNMAnimalMafia
£².¥²ー¥àÆâ¥×¥í¥íー¥°±ÇÁü¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=KyxqqZMy7Uk ]
¥²ー¥à³«»Ï»þ¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡Ú¥×¥í¥íー¥°±ÇÁü¡Û¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¥×¥í¥íー¥°±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª
Æ°²èURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=KyxqqZMy7Uk
£³.¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.ign-m.com/works/animalmafia_jp/¡Ë
°ú¤Â³¤¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢§¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤â¤¦´Ö¶á¡ª¡ª¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤è¤¦¢ö
¡ÚApp Store¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/id6741849079
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¥²ー¥à³µÍ×
¢¡ ½Ä²èÌÌ¤ÇÄ¶¥«¥ó¥¿¥óÁàºî¡ª
ÊÒ¼ê¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯Í·¤Ù¤ëÄ¾´¶¥×¥ì¥¤¡ª
¤Ê¤®ÅÝ¤¹²÷´¶¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢¡ ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£¤òÊÔÀ®¡ª
¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ°éÀ®¡ª
¸ÇÍ¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤òºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª
¢¡ ¥¹¥¥ë¤òÁª¤ó¤ÇÂçµÕÅ¾¡ª
¤É¤¦¤Ö¤ÄÃ£¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÅ¨¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤»¡ª
¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É²èÌÌ¤¬¥«¥ª¥¹¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡ª¡ª
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡§¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§¥«¥ª¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¡¡¡§App Store¡¢Google Play
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¡Ë
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡¡¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
ÇÛ¿®¹ñ¡¡¡¡¡¡¡§Á´À¤³¦
ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡¡¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IGNITION M
¢§»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡ÚApp Store¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/id6741849079
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡¾£ÅÄ µ®Ê¸
¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎºßÀÒÃæ¤Ë¡¢Á´À¤³¦1²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¡Ê±Ñ¸ì¡§The Battle Cats¡Ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³«È¯¡¦À½ºî¡¦´ë²è¤Ë´ØÍ¿¡£¤½¤Î¤Û¤«Mr.¥·¥êー¥º¡Ê2000ËüDL°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È´ü¤äÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Ü¤¯¤È¥Í¥³¡×¤ä¡ÖRASPBERRY MASH¡×¤òÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥à ³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡ : ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÄÅ1-11-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡ : ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾£ÅÄµ®Ê¸
ÀßÎ©¡¡¡¡ : 2016Ç¯2·î12Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¦ÇÛ¿®¡¦±¿±Ä¡Ê¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¡Ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://www.ign-m.com
ºÎÍÑ¾ðÊó¡¡ : https://www.ign-m.com/recruit/